Oglasil se je lastnik Hervisa: to bodo nadaljnji koraki

Iz družbe Quantum Investment Holding, ki je 23. januarja 2026 v celoti prevzela deleže Hervisa, so sporočili, da so zaradi nove lastniške strategije, ki se v celoti osredotoča na avstrijski domači trg, investitorju predali hčerinske družbe v Nemčiji, na Hrvaškem in v Sloveniji.

V družbi Quantum Investment Holding so poudarili, da novi investitor tudi operativno prevzema vodenje trgovin Hervis v Nemčiji, na Hrvaškem in v Sloveniji.

"Izbrani investitor bo ob upoštevanju gospodarskega položaja navedenih hčerinskih družb ocenil nadaljnje korake. Transakcija zajema nacionalne družbe s skupno 43 trgovinami Hervis. Od tega jih 21 deluje v Sloveniji, 18 na Hrvaškem in štiri v Nemčiji. Podrobnosti o prodajnih pogojih, finančnih vidikih transakcije ter natančni identiteti investitorja niso razkrite," so sporočili iz oddelka za stike z javnostmi podjetja Hervis.

Položaj v Avstriji še ocenjujejo

V z informacijami precej skopem sporočilu so dodali, da s tem korakom končujejo strateško oceno poslovanja na tujih trgih. "Prenos predstavlja pomemben del strategije naših novih lastnikov in nam omogoča, da naše vodstvene zmogljivosti in naložbe v prihodnje v celoti usmerimo v krepitev domačega trga. Tako se lahko zdaj popolnoma osredotočimo na osnovno dejavnost Hervisa v Avstriji," je pojasnil direktor Hervisa Markus Hupach.

Podjetje, ki se je odpovedalo trgovinam pri nas, na Hrvaškem in v Nemčiji, še ocenjuje poslovanje Hervisa v Avstriji, pravijo, da bodo konkretne usmeritve in odločitve sprejeli v prihodnjih mesecih.