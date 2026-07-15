Novomeški farmacevt odprl 16 milijonov evrov vreden objekt

V novomeški Krki so odprli nov večnamenski objekt, v katerem so uredili prostore za službo za varnost in zdravje pri delu, novo centralno kuhinjo ter vhodni objekt za zaposlene in zunanje izvajalce. Naložba je vredna 16 milijonov evrov.

Novi objekt obsega več kot 6 tisoč kvadratnih metrov bruto površin. Gradnja se je začela avgusta 2024, uporabno dovoljenje pa je objekt dobil maja letos. V njem so združene dejavnosti, ki so bile prej razporejene na različnih lokacijah. Poleg prostorov za službo za varnost in zdravje pri delu so uredili tudi laboratorij za meritve s področja industrijske higiene ter nove prostore za postopke ob vstopu v podjetje.

Foto: arhiv podjetja

Centralna kuhinja za več kot milijon obrokov na leto

Pomemben del novega objekta predstavlja centralna kuhinja, iz katere bodo oskrbovali 11 svojih restavracij v Sloveniji. V njej lahko pripravijo do 5.500 obrokov na dan oziroma več kot milijon obrokov na leto.

Foto: arhiv podjetja