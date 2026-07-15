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Avtor:
M. L.

Sreda,
15. 7. 2026,
18.33

Osveženo pred

59 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Krka Krka d.d. investicije

Sreda, 15. 7. 2026, 18.33

59 minut

Novomeški farmacevt odprl 16 milijonov evrov vreden objekt

Avtor:
M. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Nov Krkin objekt | Foto arhiv podjetja

Foto: arhiv podjetja

V novomeški Krki so odprli nov večnamenski objekt, v katerem so uredili prostore za službo za varnost in zdravje pri delu, novo centralno kuhinjo ter vhodni objekt za zaposlene in zunanje izvajalce. Naložba je vredna 16 milijonov evrov.

Novi objekt obsega več kot 6 tisoč kvadratnih metrov bruto površin. Gradnja se je začela avgusta 2024, uporabno dovoljenje pa je objekt dobil maja letos. V njem so združene dejavnosti, ki so bile prej razporejene na različnih lokacijah. Poleg prostorov za službo za varnost in zdravje pri delu so uredili tudi laboratorij za meritve s področja industrijske higiene ter nove prostore za postopke ob vstopu v podjetje.

Nov Krkin objekt | Foto: arhiv podjetja Foto: arhiv podjetja

Centralna kuhinja za več kot milijon obrokov na leto

Pomemben del novega objekta predstavlja centralna kuhinja, iz katere bodo oskrbovali 11 svojih restavracij v Sloveniji. V njej lahko pripravijo do 5.500 obrokov na dan oziroma več kot milijon obrokov na leto.

Nov Krkin objekt | Foto: arhiv podjetja Foto: arhiv podjetja

Krka Krka d.d. investicije
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