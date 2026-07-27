Evropska centralna banka (ECB) je predstavila deset finalistov za novo podobo evrskih bankovcev, ki temeljijo na temah evropska kultura ter reke in ptice. Pri spletni anketi lahko sodelujejo tudi Slovenci in tako prispevajo mnenje o tem, kakšni bodo prihodnji evrski bankovci.

Tema evropska kultura se osredotoča na skupne kulturne prostore in resnične zgodovinske osebnosti, ki so pomembno zaznamovale evropsko umetnost, znanost in družbo. Med njimi so operna diva Maria Callas, skladatelj Ludwig van Beethoven, znanstvenica Marie Skłodowska Curie, pisatelj Miguel de Cervantes, renesančni umetnik Leonardo da Vinci in mirovna aktivistka Bertha von Suttner. Na hrbtnih straneh bankovcev so prikazani prizori iz vsakdanjega kulturnega življenja, kot so knjižnice, šole, glasbeni festivali in javni prostori.

Maria Callas je bila ena najbolj slavnih in vplivnih opernih pevk 20. stoletja. Foto: Evropska centralna banka

Leonardo da Vinci je bil renesančni umetnik, izumitelj in raziskovalec, najbolj znan po mojstrovinah, kot sta Mona Lisa in Zadnja večerja. Foto: Evropska centralna banka

Tema reke in ptice poudarja odpornost in raznovrstnost naravnega sveta. Na bankovcih so upodobljene različne vrste ptic, značilne za evropske reke, mokrišča in obale, med njimi vodomec, bela štorklja, sabljarka in čebelar.

Foto: Evropska centralna banka

Foto: Evropska centralna banka

Na hrbtni strani pa so upodobljene evropske institucije, kot so Evropski parlament, Evropska komisija in Evropska centralna banka.

Glasovanje je odprto do septembra

Svet ECB je motive za prihodnje bankovce izbral lani. Ožji izbor predlogov je rezultat oblikovalskega natečaja Evropske unije, na katerega se je prijavilo več kot 1200 grafičnih oblikovalcev, med katerimi jih je bilo 25 povabljenih k pripravi končnih oblikovnih predlogov. Neodvisna žirija je v ožji izbor uvrstila deset oblikovnih predlogov. ECB zdaj Evropejce vabi, naj izrazijo mnenje o finalistih. Spletna anketa bo odprta do 21. septembra, rezultati pa bodo skupaj s strokovno oceno pomagali pri končni izbiri nove podobe bankovcev.

Foto: Evropska centralna banka

Čeprav bo končna odločitev sprejeta še letos, novi bankovci ne bodo v obtoku takoj. V ECB pojasnjujejo, da jih bodo začeli uvajati šele v prihodnjih letih. Sedanji bankovci bodo tudi po uvedbi nove serije ostali veljavno plačilno sredstvo in bodo še naprej krožili skupaj z novimi.