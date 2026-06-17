Sandoz je danes v Ljubljani odprl center za razvoj podobnih bioloških zdravil. V njem bo potekal celovit razvoj podobnih bioloških zdravil – od razvoja učinkovin do končnih farmacevtskih oblik. Stal je 90 milijonov evrov, prinaša pa več kot 200 zaposlitev. "Gre za prvo v vrsti odprtij, s katero bo Sandoz v Sloveniji vzpostavil celostno verigo od razvoja do proizvodnje na področju podobnih bioloških zdravil," je povedal Gregor Makuc, glavni izvršni direktor Leka in predsednik Sandoza Slovenija.

Na Verovškovi ulici je na lokaciji nekdanje tovarne Tuba zrasla ena ključnih Sandozovih lokacij za razvoj podobnih bioloških zdravil.

Skupna površina razvojnega centra je okrog deset tisoč kvadratnih metrov, v njem pa so zaposleni znanstveniki in strokovnjaki, ki delujejo v interdisciplinarnih timih. Stavba v šestih nadstropjih vključuje napredno avtomatizacijo, digitalno povezanost in visoko prilagodljivost, kar omogoča njen nadaljnji razvoj skupaj z znanostjo in tehnologijo. Foto: Ana Kovač

Predsednica države Nataša Pirc Musar je ob odprtju izpostavila, "da je odprtje takšnega centra izraz zaupanja v znanje, sposobnosti in potencial ljudi v Sloveniji". Po njenem mnenju Evropa utrjuje položaj ene vodilnih svetovnih sil na področju bioloških zdravil in biotehnologije, izpostavila je tudi pomembnost farmacevtske panoge in biotehnološkega sektorja, ki postajata vse pomembnejši del slovenskega gospodarstva.

Pirc Musar: "Vloga sektorja v Sloveniji hitro raste, ker prepoznava in razvija naše največje prednosti – ljudi, znanje ter kakovostno akademsko in raziskovalno okolje." Foto: Ana Kovač Poudarila je tudi vlogo Leka in učinke Sandozovih vlaganj, ki ne "krepijo le industrijske infrastrukture, ampak se prelivajo v širše družbeno okolje, povezana podjetja, raziskovalne ustanove in lokalne skupnosti."

Bolniki bodo hitreje in lažje dostopali do zdravil

Gilbert Ghostine, predsednik upravnega odbora družbe Sandoz, je odprtje centra označil kot pomemben mejnik v razvoju podobnih bioloških zdravil: "Ob 20-letnici odobritve prvega podobnega biološkega zdravila v svetu smo ponosni na pionirsko vlogo, ki smo jo odigrali pri povečanju dostopnosti terapij za zdravljenje kompleksnih bolezenskih stanj." Ob tem je dodal, da gre za naložbo v prihodnost, saj bodo bolniki hitreje in lažje dostopali do visokokakovostnih podobnih bioloških zdravil.

V razvojnem centru zdaj v interdisciplinarnih timih deluje več kot 200 znanstvenikov in raziskovalcev, v naslednjem letu naj bi jih bilo že okoli 300. V prihodnje bodo v Leku na vsakem petem mestu zaposlovali nekoga, ki pokriva področje razvoja in raziskav. Foto: Ana Kovač

Na trgu 13 podobnih bioloških zdravil, v razvoju še 28

Glavni izvršni direktor družbe Richard Saynor je poudaril, da bo razvojni center pospešil širitev nabora podobnih bioloških zdravil v razvoju in skupaj z naložbami v zmogljivosti, ki so v teku, prispeval k učinkovitejšemu prehodu podobnih bioloških zdravil v proizvodnjo. "Podpiral bo naše zlato desetletje priložnosti za dostopnejše zdravljenje, ki jih področju bioloških zdravil prinaša prenehanje številnih patentnih zaščit, in sicer v vrednosti okoli 290 milijard evrov v naslednjih desetih letih."

V razvojnem centru potekajo vse faze – od razvoja celičnih linij do končnih farmacevtskih oblik. Na trgu imajo trenutno 13 podobnih bioloških zdravil, še 32 kandidatov pa je v fazi razvoja. Foto: Ana Kovač

V gradnji še dva centra: v Lendavi in na Brniku

Razvojni center v Ljubljani je prvi projekt med tremi osrednjimi investicijskimi projekti v več kot milijardo evrov vrednem naložbenem ciklu v Sloveniji, s katerim Sandoz vzpostavlja celovite notranje zmogljivosti za razvoj in proizvodnjo podobnih bioloških zdravil v Evropi.

Te obsegajo še naložbo v visokotehnološke zmogljivosti za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila v Lendavi ter naložbo v napredne zmogljivosti za sterilno proizvodnjo in pakiranje na Brniku. Skupaj z novim razvojnim centrom v Ljubljani bodo prinesle okoli 800 delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Del širše strategije je tudi Sandozova nedavna pridobitev lokacije za podobna biološka zdravila v Toulouseu v Franciji.

Oglejte si, kako je videti razvojni center:

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Kaj so podobna biološka zdravila?

Poimenovanje podobna biološka zdravila se uporablja za biološka zdravila, ki jih izdelujejo farmacevtske družbe, potem ko prenehajo veljati patenti za originalne blagovne znamke bioloških zdravil (referenčna biološka zdravila). Zdravila vsebujejo enako zdravilno učinkovino, izdelujejo se po enakih standardih ter zagotavljajo primerljivo varnost, učinkovitost in kakovost kot že obstoječa in odobrena referenčna biološka zdravila. Pred odobritvijo trženja mora proizvajalec podobnega biološkega zdravila varnost in učinkovitost pri bolnikih dokazati s kliničnimi študijami, v katerih podobno biološko zdravilo primerja z referenčnim biološkim zdravilom.



Biološka zdravila so zdravila, ki so izdelana ali pridobljena iz živih celic. Njihove zdravilne učinkovine delujejo usmerjeno, kar pomeni, da na ne-tarčna tkiva ne učinkujejo, če ne vsebujejo enakih signalnih molekul kot tarčno tkivo. To poveča možnost, da imajo zdravila želeni učinek za zdravljenje bolezni, za katero se uporabljajo (npr. za zdravljene raka, revmatoidnega artritisa, anemije …).



Delež podobnih bioloških zdravil je v Sandozu v letu 2025 dosegel 30 odstotkov celotne neto prodaje. Ključna terapevtska področja so onkologija, imunologija, nevrologija, oftalmologija in endokrinologija.