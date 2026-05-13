Avtorji:
D.K., STA

Sreda,
13. 5. 2026,
9.23

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

NLB z novo prevzemno ponudbo za odkup delnic Addiko Bank

Blaž Brodnjak, NLB. | Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak verjame, da je Addiko Bank privlačna in strateška priložnost za prevzem. | Foto Bojan Puhek

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak verjame, da je Addiko Bank privlačna in strateška priložnost za prevzem.

Foto: Bojan Puhek

NLB je danes objavila novo ponudbo za prevzem avstrijske banke Addiko Bank. Za delnico ponuja 29 evrov, vključno z dividendo, leta 2024 je ponujala 22 evrov, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend. Ponudba bo veljala do vključno 22. julija. NLB želi v banki s sedežem na Dunaju pridobiti znaten večinski delež.

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup, ki ga je odobrila avstrijska komisija za prevzeme, se nanašata na vse delnice Addika, so danes sporočili iz NLB. Kot navajajo v prevzemni ponudbi, želijo pridobiti vsaj 75 odstotkov delnic Addiko Bank.

Z objavo prospekta se je začelo obdobje za sprejem prevzemne ponudbe, ki bo trajalo do 22. julija. Delničarji Addiko Bank, ki želijo sprejeti prevzemno ponudbo, morajo svojo skrbniško banko o tem obvestiti najpozneje tri trgovalne dni pred iztekom obdobja za sprejem ponudbe.

V primeru izpolnjenih pogojev, od katerih je odvisno učinkovanje prevzemne ponudbe, je predviden dodaten rok za sprejem ponudbe od 27. julija do 27. oktobra.

Addiko Bank s sedežem na Dunaju je nastala iz vzhodnoevropskega dela nekdanje banke Hypo Alpe Adria. Prisotna je v Sloveniji, na Hrvaškem, v BiH, Srbiji in Črni gori. Specializirana je za poslovanje s prebivalstvom in malim gospodarstvom.

Med večjimi lastniki Addiko Bank, katere delnice kotirajo na dunajski borzi, so družbe S-Quad Handels- und Beteiligungs (9,99 odstotka), Gorenjska banka, Alk Banka (9,69 odstotka), Alta Group (9,63 odstotka), Evropska banka za obnovo in razvoj (8,40 odstotka), Dr. Jelitzka + Partner Gesellschaft für Immobilienberatung und -verwertung (6,88 odstotka), WINEGG Realitäten (6,73 odstotka), Wellington Management Group (5,43 odstotka) in Brandes Investment Partners (5,07 odstotka), izhaja s spletne strani banke.

Prva ponudba je bila neuspešna

NLB je bančno skupino s sedežem na Dunaju poskušala prevzeti že pred dvema letoma, sprejeli so jo lastniki 36,39 odstotka delnic. NLB, ki je že tedaj želela pridobiti vsaj 75 odstotkov lastništva, je ponudbo označila kot neuspešno.

V NLB so tudi po neuspešni prevzemni ponudbi leta 2024 pozorno spremljali razvoj Addiko Bank. "Še naprej verjamemo, da je Addiko privlačna in strateška priložnost za prevzem, predvsem zaradi njenih zmogljivosti na področju poslovanja s prebivalstvom ter poslovanja z malimi in srednje velikimi podjetji, pa tudi zaradi njenega digitalnega okvira storitev," je nedavno poudaril predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Prevzemno namero za Addiko Bank je prejšnji mesec objavila tudi bančna skupina Raiffeisen Bank International, ki bi za posamezno delnico odštela 23,05 evra.

