NLB Skladi s prvim slovenskim nepremičninskim skladom

Vlaganje v nepremičnine, kot so stanovanja, hiše in poslovni prostori, je načeloma manj dostopno in manj privlačno za male vlagatelje, ker je tradicionalno povezano z nakupom nepremičnine, to pa z visokimi stroški in omejeno likvidnostjo. Zato je pri naložbah v nepremičnine visok delež institucionalnih vlagateljev, a prvi slovenski nepremičninski sklad odpira novo in preprostejšo pot za vstop v svet nepremičninskih naložb tudi malim vlagateljem.

Sklad NLB Skladi – Nepremičnine bo po končani javni ponudbi delnic 16. oktobra predvidoma uvrščen na Ljubljansko borzo. Gre za zaprt alternativni investicijski sklad v obliki investicijske družbe, ki bo sredstva vlagateljev usmerjal v različne oblike poslovnih nepremičnin.

Solastništvo brez neposrednega nakupa

Poudarek bo na "poslovnih nepremičninah z dobrimi najemniki in dolgoročnimi pogodbami", je ob predstavitvi sklada poudaril predsednik uprave družbe NLB Skladi Luka Podlogar. Prepričan je, da poslovne nepremičnine običajno prinašajo višje donose kot stanovanjske, poudaril je tudi prednost tovrstnih naložb pri obvladovanju inflacijskih tveganj: "Najemne pogodbe poslovnih prostorov praviloma vključujejo indeksacijsko klavzulo, zato so za naložbenike odpornejše proti inflaciji."

Z novim skladom, prvim te vrste v Sloveniji, želijo tudi posameznikom z manjšimi vložki omogočiti dostop do segmenta nepremičninskih naložb, ki je bil doslej praviloma dostopen predvsem večjim vlagateljem. "Posebnost novega sklada je prav v tem, da lahko vlagatelj z nakupom delnic pridobi delež v portfelju različnih poslovnih nepremičnin, ne da bi moral sam kupovati posamezne objekte," je še povedal Podlogar. Posamezna delnica na javni ponudbi, ki se je začela danes, stane deset evrov, toda najmanjši vložek oziroma vstopni prag znaša pet tisoč evrov.

Predsednik uprave družbe NLB Skladi Luka Podlogar Foto: Srdjan Cvjetović

Nepremičnine so običajno manj likvidna naložba

Nepremičnine veljajo za razmeroma stabilno obliko premoženja, vendar imajo eno zelo pomembno pomanjkljivost: prodaja stavb ali poslovnih prostorov lahko traja več mesecev, včasih tudi dlje, kar pomeni, da denarja pogosto ni mogoče hitro pretvoriti nazaj v denar.

Po besedah snovalcev tega sklada bodo z njim to omejitev krepko omilili, saj bodo po vpisu in registraciji delnice uvrstili v trgovanje Ljubljanske borze, je pojasnila direktorica sektorja alternativnih investicijskih skladov Mateja Živec. "Vlagatelji bodo tako lahko svoje deleže prodajali na trgu, podobno kot pri drugih delnicah, kar pomeni bistveno večjo likvidnost v primerjavi z neposrednim lastništvom nepremičnin." Delnice sklada bodo po načrtih družbe kotirale na Ljubljanski borzi pod oznako NLRR.

Od pisarn do podatkovnih centrov

Sklad bo vlagal izključno v poslovne nepremičnine. V ospredju bodo pisarniški, logistični in trgovski objekti, mogoča pa bodo tudi vlaganja v hotelske zmogljivosti ter bolj specializirane nepremičnine, med katere sodijo podatkovni centri, študentski domovi in medicinski centri, so pojasnili.

Denar bodo usmerjali predvsem v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji, ker upravljalci ocenjujejo, da prav te države ponujajo ugodno razmerje med pričakovanim donosom in tveganjem. Dodatne priložnosti vidijo še v Črni gori, Bosni in Hercegovini, Albaniji, na Kosovu ter v Severni Makedoniji.

Ciljajo na od šest do sedem odstotkov letno

Donos bodo večinoma izplačevali prek dividend, ker je ravno dividendni donos poglavitna motivacija za male vlagatelje, je pojasnila Mateja Živec. "Skupni letni donos bi lahko dosegal med šestimi in sedmimi odstotki, dodatna zaščita pred inflacijo je, da poslovne nepremičnine ob ustreznem upravljanju praviloma ohranjajo realno vrednost premoženja, zato lahko predstavljajo določeno zaščito pred inflacijo." Ravno kakovost upravljanja poleg splošnega gibanja nepremičninskega trga ostajata glavna dejavnika naložbenega tveganja, a vendarle v precej manjši meri kot pri neposrednem lastništvu.

V javni ponudbi želijo zbrati do sto milijonov evrov, kar je razmeroma malo glede na 4,4 milijarde evrov premoženja, ki ga družba NLB Skladi upravlja, pričakujejo pa, da bi v prihodnjih letih vrednost novega sklada zrasla do pol milijarde evrov.