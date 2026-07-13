NLB namerava znižati prevzemni prag za Addiko Bank

NLB namerava znižati minimalni prevzemni prag za Addiko Bank z več kot 75 odstotkov na nekaj več kot 50 odstotkov in podaljšati obdobje za sprejem ponudbe skladno z zakonodajnimi postopki, so v nedeljo pozno zvečer sporočili iz banke. Ponujena cena za delnico medtem ostaja pri 37 evrov. To je več od konkurenčne ponudbe RBI.

Prevzemna ponudba NLB za Addiko Bank bo podaljšana skladno z zakonodajnimi postopki, da bi delničarjem zagotovila dovolj časa za presojo. Predvidena sprememba bo predložena v pregled avstrijski komisiji za prevzeme. NLB bo nadaljnje podrobnosti, vključno s spremenjenim ponudbenim dokumentom, objavila nemudoma po njeni odobritvi, so sporočili iz banke.

Pri tem v NLB niso navedli, do kdaj bo ponudba s spremenjenim prevzemnim pragom, ki predstavlja minimalni prevzemni prag, podaljšana. Zdaj velja, da se tako ponudba NLB v višini 37 evrov na delnico – NLB je ceno dvakrat zvišala – kot tudi ponudba avstrijske bančne skupine Raiffeisen Bank International (RBI) v višini 26,50 evra na delnico iztečeta 22. julija.

Brodnjak: Naše poteze jasno potrjujejo naše ambicije

Kot poudarjajo v NLB, njihova ponudba v vmesnem času ostaja "finančno superiorna" konkurenčni ponudbi. Ponujena cena za delnico Addiko v višini 37 evrov, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend, predstavlja 39,6-odstotno premijo glede na konkurenčno ponudbo ter vsem delničarjem zagotavlja jasno in pregledno maksimalno izplačilo, brez prihodnjih pogojnih izplačil, navajajo v banki pod taktirko Blaža Brodnjaka. Ponudba je že pridobila soglasja v postopku priglasitve koncentracije v Srbiji, Avstriji in Severni Makedoniji.

"Nobenega dvoma ni, da naše poteze znova jasno potrjujejo naše ambicije: zagotoviti pošteno, pregledno in enakomerno obravnavo vseh delničarjev družbe Addiko. Znižanje prevzemnega praga je namreč še močnejše zagotovilo, da bo naša ponudba, ki ostaja cenovno najvišja, lahko uspešno zaključena," je v sporočilu za javnost zapisal Brodnjak.

RBI je sicer že pred časom sporočila, da je pridobila dobrih 50 odstotkov delnic Addiko Bank. A imajo delničarji Addika, ki so že sprejeli to ponudbo, pravico do preklica sprejema te ponudbe. To lahko storijo najpozneje do štiri trgovalne dni pred koncem obdobja za sprejem ponudbe in lahko za svoje delnice sprejmejo ponudbo NLB. Obdobje za sprejem ponudbe trenutno poteče 16. julija ob 17. uri.

"Če bo avstrijska komisija za prevzeme odobrila podaljšanje obdobja za sprejem ponudbe, ki ga je predlagala NLB, se bo rok za preklic izjav o sprejemu spremenil, NLB pa bo pravočasno objavila spremembo," so sporočili iz NLB. RBI želi s prevzemom ponovno vstopiti na slovenski trg, NLB pa želi prek prevzete banke vstopiti na hrvaški trg bančnih storitev.