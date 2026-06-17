Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Sreda,
17. 6. 2026,
18.19

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Energetika 2.0 Energetika 2.0 Ngen nagrada

Sreda, 17. 6. 2026, 18.19

49 minut

NGEN za platformo SG Connect prejel evropsko inovacijsko nagrado

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
NGEN je prejemnik nagrade EUPD Research Top Innovation Award 2026 za platformo za upravljanje energije SG Connect. | Nagrada bonskega inštituta za tržne raziskave EUPD Research velja za eno najuglednejših produktnih priznanj v industriji sončne energije in hranilnikov energije.

Nagrada bonskega inštituta za tržne raziskave EUPD Research velja za eno najuglednejših produktnih priznanj v industriji sončne energije in hranilnikov energije.

Slovensko podjetje NGEN je za svojo platformo za upravljanje energije SG Connect prejelo nagrado EUPD Research Top Innovation Award 2026 v kategoriji sistemov za upravljanje energije za nemški in avstrijski trg.

Nagrado podeljuje bonski inštitut za tržne raziskave EUPD Research. Kot so sporočili iz NGEN, priznanje potrjuje vodilno vlogo podjetja pri razvoju rešitev za pametnejše in prožnejše upravljanje energije na ključnih evropskih trgih.

SG Connect je vertikalno integrirana platforma za upravljanje energije, ki povezuje lokalno krmiljenje, optimizacijo z umetno inteligenco, agregacijo in trgovanje z energijo. Namenjena je upravljanju energetskih sistemov na posameznih lokacijah in v kompleksnejših postavitvah z več lokacijami.

Pri industrijskih hranilnikih z vgrajenim NGEN krmilnikom platformo nadgrajuje rešitev SG Brain, ki samodejno optimizira delovanje hranilnika glede na cene električne energije, vremenske podatke, stanje napolnjenosti in profil porabe na lokaciji. Po navedbah podjetja lahko takšno upravljanje prispeva k nižjim stroškom energije, manjšim omrežninam in daljši življenjski dobi hranilnika.

Priznanje neposredno od panoge

Ustanovitelj in direktor NGEN Roman Bernard je ob prejemu priznanja poudaril, da ima zanje posebno težo dejstvo, da pri ocenjevanju pomembno vlogo igrajo inštalaterji in sistemski integratorji, ki takšne rešitve uporabljajo v praksi. "SG Connect ni bil ocenjen v teoriji, temveč so ga ocenili ljudje, ki vsak dan naročajo sisteme za upravljanje energije. Njihova presoja ima pri tej oceni največjo težo – in prav zato je nagrada nekaj, na kar je upravičeno ponosna vsa naša ekipa," je dejal.

Generalni direktor in ustanovitelj EUPD Group Markus A. W. Hoehner pa je poudaril, da "NGEN s svojimi inovativnimi rešitvami za upravljanje energije soustvarja prihodnost pametnejšega in prožnejšega energetskega sistema. Ponosni smo, da ta dosežek prepoznavamo z uvrstitvijo med prejemnike nagrade EUPD Research Top Innovation Award v kategoriji sistemov za upravljanje energije.“

Uradna podelitev nagrade bo 23. junija na sejmu Intersolar Europe v Münchnu.

Energetika 2.0 Energetika 2.0 Ngen nagrada
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.