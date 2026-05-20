Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je v okviru podpore širitvi hranilnikov električne energije v srednji Evropi dala podjetju Ngen iz Žirovnice 70 milijonov evrov posojila. S tem se bo financiralo pet velikih baterijskih sistemov za shranjevanje energije v Latviji, na Poljskem, v Romuniji in Sloveniji, so sporočili iz EBRD.

Ngen je hitro rastoče energetsko podjetje, specializirano za hranilnike električne energije, upravljanje energetskih sistemov, samooskrbo in trgovanje z elektriko. Ustanovljeno je bilo leta 2018 in je po zadnjih razpoložljivih podatkih Ajpesa leta 2024 povečalo prihodke za 44 odstotkov na 81,5 milijona evrov.

S posojilom EBRD bo financiralo gradnjo in delovanje petih velikih baterijskih sistemov za shranjevanje energije - enega v Latviji, dva na Poljskem, enega v Romuniji in enega v Sloveniji, so danes sporočili iz EBRD. Sistema v Latviji in Sloveniji bosta med največjimi samostojnimi baterijskimi sistemi na svojih trgih, kjer je shranjevanje energije v velikem obsegu še vedno premalo razvito.

Sisteme bo dobavila Tesla

Skupaj bodo sistemi, ki jih bo dobavila ameriška družba Tesla, zagotovili zmogljivost hrambe 302 megavatov električne energije, kar bo okrepilo stabilnost elektroenergetskega omrežja v štirih državah članicah EU. Delovali bodo po komercialnem modelu, pri čemer bodo proizvedeno energijo prodajali neposredno na veleprodajnem trgu, so pojasnili v EBRD.

Tehnologija shranjevanja energije v baterijah zmanjšuje tveganje izpadov električne energije in podpira vključevanje naraščajočih količin obnovljivih virov energije v elektroenergetska omrežja. Povečanje razpoložljivosti tovrstnih sistemov v nacionalnih energetskih sistemih je ključnega pomena za razvoj bolj prilagodljivih in odpornih elektroenergetskih sistemov, so prepričani v EBRD.

EBRD poleg tega podpira Ngen pri krepitvi njegove kibernetske odpornosti z namenskim tehničnim sodelovanjem. Pričakuje se, da bo ta podpora povečala zanesljivost obratovanja, zmanjšala izpostavljenost kibernetskim grožnjam in uskladila Ngenovo digitalno infrastrukturo z najboljšimi mednarodnimi praksami.

Projekt spodbuja tudi večjo vključenost spolov v energetski sektor. Ngen se je namreč zavezal, da bo v naslednjih petih letih povečal delež žensk med svojimi zaposlenimi z 22 odstotkov na 27 odstotkov.