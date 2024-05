Nepremičninska oaza, kjer se za nakup odloča tudi vse več Slovencev

Nepremičninski trgi so v vsaki državi, tudi pri nas, specifični, nekje bolj in nekje manj cvetoči, dobičkonosni. Predstavljamo vam destinacijo, ki zadnja leta privablja predvsem tiste, ki imajo več pod palcem, tudi multimilijonarje in zvezdnike z vsega sveta. Španska Marbella, nepremičninska oaza, o kateri je govora, ponuja večplastne nepremičninske naložbe, tudi za najbogatejše. A Marbella ni zanimiva le za milijonarje, temveč ponuja tudi nepremičnine že od 300 tisoč evrov (za različne namene), ki lahko z leti pridobijo enormno vrednosti.

Kaj je tisto, kar ljudi vabi v s soncem obsijano Marbello, kaj je tisto, kar to obmorsko špansko mesto ponuja? Kakšne so posebnosti tamkajšnjega nepremičninskega trga? Kaj ponuja Marbella, česar slovenski in hrvaški trg ne, in zakaj je v Marbelli vse več Slovencev? Zakaj v Marbelli krize še ni na vidiku? Kdo je pravzaprav Drumelia Real Estate in zakaj je tako posebna? Kakšen je profil kupcev, ki se odloča za nakup nepremičnine v Marbelli kot drugi dom, kot investicijo, za lastno počitniško destinacijo v določenem delu leta in za namen oddajanja v drugem? Zakaj destinacija predstavlja odlično naložbo z možnostjo izjemnega plemenitenja vrednosti? O vsem tem in tudi o tem, kako je sam pristal v Marbelli, smo se pogovarjali z nepremičninskim svetovalcem iz tamkajšnje nepremičninske agencije Drumelia Real Estate Gašperjem Plahutnikom.

Karierna priložnost

Gašper Plahutnik. Foto: Drumelia Real Estate Marbella Gašper Plahutnik je 26-letni Slovenec, ki danes kot nepremičninski svetovalec agencije Drumelia Real Estate deluje v španski Marbelli. "Mineva ravno leto dni, odkar sva se z dekletom preselila v Marbello. Predhodno sem deloval v marketingu, e-commerceu, nekako sem bil tudi na kariernem razpotju. V zadnjem letniku študija sem bil v Nici, razmišljal sem o tem, kje iskati naslednjo karierno priložnost. S partnerko sva začela pogledovati proti Monacu, pa je tako zaprt, da če nisi domačin, tam težko dobiš službo. Imam prijatelja, ki je živel v Marbelli in tudi deloval za nepremičninsko agencijo Drumelia Real Estate. Ko so krepili oddelek v marketingu, me je priporočil, hkrati pa tudi meni predstavil tamkajšnje življenje in dotično službo. O Marbelli nisem vedel veliko, niti o tamkajšnjem trgu, vedel sem, da tam živi veliko zvezdnikov. Sledil je razgovor z agencijo, predstavili so mi tamkajšnji trg in tudi njihovo delo v marketingu, ki je drugačno kot vse, kar sem poznal prej – pozitivno seveda. Izhajal sem iz tega sveta, to me je tudi zanimalo. In to je bil moj vstop. Sledila je selitev, z dekletom sva bila v tisti fazi oba freelancerja, lahko sva delala tako rekoč, kjerkoli sva hotela," uvodoma pove Gašper Plahutnik.

320 sončnih dni v letu

Da je vreme v španski Marbelli številnim zelo ljubo (v času našega pogovora v začetku maja je bilo izmerjenih prijetnih 25 stopinj Celzija, op. p.), verjetno ni nobena skrivnost. "Ena izmed ključnih prednosti Marbelle je vreme, tukaj radi rečemo, da imamo 320 sončnih dni v letu. To je hkrati tudi eden izmed glavnih razlogov, zakaj sem tukaj. Skoraj vedno je sonce, res pa je, da se poleti tudi precej ogreje. Prijetno ozračje skozi vse leto se nedvomno pozna pri ljudeh, to je razvidno na številnih vidikih življenja. Da, eno je, da so Španci že v osnovi malce drugačni od nas, pa vseeno tudi vreme in bližina morja vplivata na to, da je vse bolj sproščeno, da vse poteka pravzaprav drugače," meni.

Foto: Drumelia Real Estate Marbella

Marbella v zadnjih letih doživlja preporod

Kot pravi, se je to špansko mesto v zadnjih treh letih začelo eksponentno razvijati. "Vse več ljudi se odloča za nakup tukaj, premica nakupov se je začela hitro premikati navzgor. Lani smo v agenciji pričakovali, da se bodo nakupi nekoliko umirili, a se to ni zgodilo, ostali smo konstantni. Samo letos smo v naši agenciji v prvem četrtletju naredili toliko kot lani v celotnem letu, kar priča o tem, kako aktiven trg Marbella pravzaprav je. Ne le da se ljudje odločajo za nakup tukajšnjih nepremičnin kot investicijo, številni se tudi preselijo v Marbello, ker tukaj enostavno vidijo standard življenja, sonce, bližino morja. Ne gre torej samo za plemenitenje premoženja, investicijo, temveč v prvi vrsti za bivanjske razloge," razlaga Gašper Plahutnik.

Skupek unikatnega življenjskega sloga

Zakaj bi nekdo iz Slovenije sploh pomislil, da bi kupil nepremičnino v Marbelli? Sogovornik izpostavlja predvsem že omenjeno sonce, morje, pa tudi celoten življenjski slog, bogato gastronomijo, raznolike možnosti za šport. "Naj gre za to, da je Marbella vaš primarni ali drugi dom, v vsakem primeru ponuja celosten 'lifestyle'. Ogromno je možnosti za ukvarjanje z različnimi športi, veliko je fitnesov, wellnesov, kotičkov z zdravo prehrano, hotelov, restavracij … Marbella pravzaprav ponuja skupek vsega. Obenem je znana tudi kot nebesa za golf. Čeprav govorimo o mestu, ki je velik približno toliko kot Mariboro, je samo na tem območju kar 20 igrišč za golf. Nepredstavljivo. Veliko je poudarka na tenisu, pa tudi na padel tenisu, tukaj je bilo na primer postavljeno prvo padel igrišče v Evropi. Šport je tukaj res pomemben, tudi kolesari se ogromno, kolesarstvo je zelo priljubljeno. Veliko ponujajo tudi t. i. day klubi, restavracije, predvsem za tiste, ki so malenkost premožnejši. Tukaj sem eno leto, pa mislim, da nisem prečesal niti polovice vseh restavracij. V Marbelli so verige restavracij, ki jih najdemo v nekaterih največjih mestih sveta, in to veliko pove o tem, kakšni ljudje prihajajo sem. To je stvar, ki nedvomno precej zaznamuje Marbello," to mesto opisuje sogovornik.

Fotogalerija 1 / 7

Od 200 tisoč vrednega stanovanja do 40-milijonske vile

Dodaten razlog za priljubljenost Marbelle je tipologija trga. "Ta je takšna, da tukaj lahko kupiš stanovanje za 200 tisoč evrov ali pa vilo za 40 milijonov evrov. Na tako majhnem območju je to v Evropi pravzaprav unikat. V Monaku lahko kupiš vilo v prej omenjeni vrednosti, a težko boš kupil nepremičnino, cenejšo od treh milijonov. Marbella pa po drugi strani ponuja tudi to, da lahko investiraš v razmeroma poceni nepremičnine in jih med drugim donosno oddajaš. Nekaj Slovencev je stik z nami vzpostavilo prek priporočil, tudi njim nekatere stvari niso bile jasne in razumljive. Še vedno je pri takih nakupih nekaj predsodkov in stereotipov. Predvsem zaradi nepoznavanja, nenazadnje tudi zaradi tukajšnje zakonodaje. Če hočeš delati po svoje, te bo hitro kdo pretental, zato je zelo priporočljivo tak nakup izvesti v navezi z agencijo, ki poskrbi za vse vidike," svetuje Gašper Plahutnik.

Foto: Drumelia Real Estate Marbella

In kakšen je pravzaprav profil kupcev, ki se prednostno odločajo za tamkajšnje nepremičnine? "To so zelo različni ljudje, od tistih, ki lahko delajo od koderkoli, in upokojencev v zlatih letih življenja do ultra bogatih ljudi in tistih, ki ne vedo, kako bi donosno oplemenitili določeno zapuščinsko finančno vsoto. Pa tisti, ki namesto drugega doma na Hrvaškem iščejo alternative … Tako milijonarji kot tudi drugi profili kupcev imajo v Marbelli kaj najti. Da, imamo tudi primere Slovencev, ki so tukaj v zadnjem času kupili nepremičnino – od deset milijonov vredne vile do stanovanja za 250 tisoč evrov, kjer se je investitorica odločila za nakup prenovljenega stanovanja, ki ga bo oddajala. Dejstvo je, da je Marbella mogoče bolj znana ultrapremožnim kot tistim, ki jih v prvi vrsti zanimajo nepremičnine do 500 tisoč evrov. Ne vedo, da ta investicijska možnost obstaja. Posebej cenejša stanovanja so tukaj v zadnjih letih doživela pravi bum, vsekakor velja izkoristiti cene najemnin, ki so zrasle tudi za sto odstotkov. Tudi v dražjem segmentu nepremičnin beležimo od 20- do 30-odstotno rast," odgovarja nepremičninski svetovalec agencije Drumelia Real Estate.

Foto: Drumelia Real Estate Marbella

Zakaj kupiti nepremičnino v Marbelli?

Sogovornik poda številne, konkretnejše primere. Prvi se nanaša na "cenejše" nepremičnine. "Za Marbello je zelo značilno, da lahko prenova stanovanja vsaj podvoji njegovo vrednost, v kakšnih primerih je lahko povečanje vrednosti tudi 100-odstotno. Govorimo o znesku prenove od 50 tisoč do 70 tisoč evrov. Tukaj lahko kupiš sto kvadratnih metrov neto bivalne površine stanovanja in 50 kvadratnih metrov terase tudi za od 250 tisoč do 300 tisoč evrov. V Ljubljani lahko o taki vrsti nepremičnine za ta denar samo sanjaš. Pred kratkim smo imeli primer Slovenke, ki je denar, ki ga je dobila v zapuščini, pretopila v nakup nepremičnine v tem cenovnem rangu, primarno pa jo bo oddajala. To je stanovanje, kamor se lahko nemudoma vseliš ali pa brez težav oddajaš za od 1.600 do 2.300 evrov mesečno. Brez kakršnekoli prenove. Če ga prenoviš, lahko ta cena naraste tudi na tri tisoč evrov na mesec ali več. Prenovljeno stanovanje je med novembrom in majem (izven sezone) mogoče oddajati za tri tisoč evrov, medtem ko lahko v glavni sezoni ti zneski krepko narastejo. Prva in najbolj klasična odločitev številnih je, da tako nepremičnino namenite oddaji, saj jo je mogoče znatno optimizirati glede na vrhunce sezone. Vsekakor se izplača oddajati predvsem nepremičnine, vredne nekje do štirih milijonov evrov. Nad to številko je težje oddajati za dobičkonosen znesek. Druga možnost je, da ta nepremičnina postane vaš počitniški dom," pove Gašper Plahutnik.

Primer stanovanja v vrednosti med 300 in 400 tisoč evri. Foto: Idealista

Naslednji primer se nanaša na dražje nepremičnine. "Vse več ljudi tukaj 'parkira' denar. Tudi v Sloveniji in njeni okolici je veliko premožnejših, ki enostavno ne vedo, kako bi na dobičkonosen način investirali svoj denar, da bo zadeva likvidna tudi čez na primer pet let. Da lahko nepremičnino kasneje prodajo in da bodo imeli ob tem tudi izdaten dobiček. V Sloveniji je to v tem segmentu praktično nemogoče. Tukaj pa lahko kupiš vilo za nekaj milijonov in jo čez eno leto prodaš po vsaj 20 odstotkov višji ceni. Trg je, kot rečeno, zelo aktiven, marsikdo to tudi izkoristi kot nakup in nato investicijo za oddajanje čez vse leto ali za sezonski najem med junijem in oktobrom, ki pa je sploh donosen. Da, specializiramo se tudi za nepremičnine od 2,5 milijona pa vse tja do deset milijonov evrov. Konkreten primer kupca, ki je kupil stanovanje za 900 tisoč evrov: vanj je vložil 450 tisoč evrov, trenutno ga prodaja za 2,5 milijona evrov. To je nekaj, kar je v Sloveniji nedvomno težje kot tukaj. Donosi tukaj so lahko vsaj 50-odstotni, v praksi pa se pokaže tudi poskok na sto odstotkov izhodiščne cene. T. i. spoštovanje denarja je v Marbelli res visoko. Veliko ljudi prihaja sem iz Skandinavije, Rusije, Velike Britanije, ne le za kratkotrajni najem, pač pa imajo Marbello za drugi dom, poleti pa se vrnejo domov. Skandinavci so tak značilni primer," primere podaja sogovornik.

Foto: Drumelia Real Estate Marbella

O primerjavi z nam bližjo Hrvaško Gašper Plahutnik meni naslednje. "Na Hrvaškem je oddajanje zelo sezonsko, glavna sezona traja od druge polovice maja pa nekje do septembra. Podobno kot v Marbelli, le da lahko po koncu sezone v Marbelli stanovanje oddajaš vsaj po enaki ceni kot med visoko sezono na Hrvaškem," nadaljuje Gašper Plahutnik.

Marbella in okolica

Marbella je zanimiva tudi geografsko. "V bližini – le pol ure stran – je Malaga, dve uri stran je Sevilla, tukaj je res mogoče videti veliko stvari. Tudi manjša okoliška mesteca imajo bogato zgodovino, gastronomijo, ta del Andaluzije je zelo rodoviten, veliko sadja in zelenjave se proizvaja za vso Evropo, tudi v Slovenijo se veliko uvaža. Kakovost sadja in zelenjave je visoka, tudi oljčna olja so taka, veliko je različnih turističnih kmetij … Izpostavil bi bližnje mestece Ronda in znano dirkališče nedaleč stran, zanimiv je tudi Gibraltar, ki je oddaljen 45 minut, pol ure iz Marbelle je kraj, ki vabi srferje," opisuje nepremičninski svetovalec.

Mestece Ronda. Foto: Drumelia Real Estate Marbella

Najbolj varovana in ograjena soseska v vsej Evropi

Kot zanimivost: v okolici Marbelle lahko najdemo tudi najbolj varovano in ograjeno prestižno sosesko v vsej Evropi. "Imenuje se La Zagaleta po podjetju, ki tam skrbi za vse – za policijski nadzor, kuharje, hišnike, vrtnarje, varnost ... Tu imajo svoje vile tudi Cristiano Ronaldo, Conor McGregor in menda tudi Lionel Messi. Mislim, da je tam okoli 230 vil, mogoče jih je postaviti še okoli 200," pove Gašper Plahutnik.

La Zagaleta. Foto: Drumelia Real Estate Marbella

Posebnosti nepremičninskega trga v Marbelli

Kot pravi, je nepremičninski trg tako na ravni ponudbe kot nenazadnje tudi trženja povsem drugačen kot pri nas. "V Sloveniji je stanje drugačno, ljudje manj iščejo nepremičnine prek agencij, pač pa prek določenih portalov. Tudi agencije tukaj delujejo drugače, v prvi vrsti velja omeniti predvsem načelo 'free marketa', agencijski del je manj reguliran, več je sodelovanja med agencijami, razlike so tudi na ravni marketinga dotične agencije, prav tako je cenovni razpon nepremičnin v ponudbi izredno širok," razloži.

V Marbelli nepremičninske krize torej ni na vidiku? "Deloma sem to že ponazoril s tem, kako aktiven trg je tukaj. To je sicer težko napovedati, nikoli ne veš, lahko se seveda zgodi, da investitorji na neki točki postanejo zadržani, se pa pri malenkost premožnejših ljudeh to ne opazi na tako veliki ravni," sklene Gašper Plahutnik.

Foto: Drumelia Real Estate Marbella