Pravnik na dlani

Petek, 8. 5. 2026, 10.43

Pravnik na dlani

Nekdanji partner noče prodati skupnega stanovanja: kaj lahko stori solastnica?

ločitev | Če se solastnika ne moreta dogovoriti o prodaji stanovanja, lahko eden od njiju zahteva delitev solastnine na sodišču. | Foto Shutterstock

Sem solastnica stanovanja. V njem živi nekdanji partner, s katerim se ni mogoče dogovoriti o prodaji. Oba sva lastnika.

Kot solastnica stanovanja imate neomejeno pravico zahtevati delitev solastnine ne glede na soglasje nekdanjega partnerja. Če se z njim ne morete sporazumeti o prodaji ali odkupu vašega deleža, lahko pri pristojnem okrajnem sodišču vložite predlog za delitev solastnine v nepravdnem postopku. Sodišče bo v primeru stanovanja (ki ga fizično ni mogoče razdeliti) odredilo civilno delitev – torej prodajo in razdelitev kupnine.

Pravica solastnika do delitve nepremičnine

Pravna podlaga je v Stvarnopravnem zakoniku (SPZ). 66. člen SPZ določa, da ima vsak solastnik pravico imeti stvar v posesti in jo uporabljati sorazmerno svojemu idealnemu deležu. V konkretnem primeru nekdanji partner uporablja celotno stanovanje, s čimer presega svoj solastniški delež, vi pa ste iz posesti izključeni. 69. člen SPZ nadalje določa, da ima solastnik pravico kadarkoli zahtevati delitev, razen ob neprimernem času (kar se razlaga zelo ozko). Dogovor o trajni odpovedi pravici do delitve je po drugem odstavku istega člena ničen.

Kako sodišče odloči o delitvi stanovanja

Glede načina delitve 70. člen SPZ vzpostavlja hierarhijo: najprej se poskuša s fizično delitvijo, če ta ni mogoča (kar pri stanovanju praviloma ni), pa sodišče odredi civilno delitev – prodajo nepremičnine in razdelitev kupnine sorazmerno deležem. Alternativno lahko kateri od solastnikov predlaga, da se mu nepremičnina dodeli v celoti proti izplačilu drugega solastnika po sodno določeni ceni (70. člen, peti odstavek SPZ). V skladu s sodno prakso se tovrstne zadeve rešujejo v nepravdnem postopku, pri čemer sodišče postavi cenilca za oceno tržne vrednosti nepremičnine (prim. VSL sklep I Cp 261/2021).

Povzetek: Priporočamo, da nekdanjemu partnerju najprej pošljete pisni poziv (priporočeno pismo) s predlogom za sporazumno prodajo ali odkup vašega deleža z razumnim rokom. Če dogovora ni mogoče doseči, vložite predlog za delitev solastnine pri pristojnem Okrajnem sodišču.

