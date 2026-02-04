Do sobote bo več kot 300 turističnih ponudnikov iz 14 držav na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani predstavilo svojo ponudbo. Na uradni otvoritvi sta slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon in hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina poudarila pomen turizma za gospodarstvo in odlično sodelovanje obeh držav (tudi) na področju turizma, zlasti pri skupnem nastopu na oddaljenih trgih.

"Turizem v Sloveniji ustvarja devet odstotkov bruto družbenega proizvoda in zagotavlja 58 tisoč delovnih mest," je v svojem otvoritvenem govoru izpostavila ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon. O pomenu turizma na Hrvaškem, kjer ta prispeva še večji delež tamkajšnjemu gospodarstvu, pa je govoril hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina.

Letošnji sejem Alpe-Adria je odprla ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon. Foto: Srdjan Cvjetović

Pohvalil je izjemno sodelovanje Slovenije in Hrvaške v turizmu, ki presega dejstvo, da je Hrvaška priljubljena destinacija za slovenske goste predvsem v poletnem času, Slovenija pa za goste iz Hrvaške predvsem v zimskem času.

Dva sejma na enem prostoru

Letošnji sejem Alpe-Adria je 36. po vrsti in predstavlja pomembno regijsko stičišče za turizem, kampiranje in vse oblike dopustovanja, tudi kampiranja, v širši regiji, katere ime sejem nosi.

Na razstavnem prostoru Slovenske turistične organizacije se med drugimi predstavlja Združenje zgodovinskih mest Slovenije, ki obsega 24 mest. Foto: Srdjan Cvjetović

Istočasno s sejmom Alpe-Adria poteka tudi sejem okusov GASTExpo, ki se usmerja na sodobno gastronomijo in opremo za gostinstvo in turizem.

Staničić: "Ne povezuje nas le bližina"

Osrednji prostor Hrvaške kot države partnerice obsega 37 ponudnikov iz vseh delov države – skladno s strategijo hrvaškega turizma, da Hrvaška ni le morje v poletni sezoni, temveč tudi zakladnica najrazličnejših destinacij tudi v vseh drugih delih države, ki so, enako kot obala in otoki, primerni za obiske v vseh letnih časih.

Na osrednjem razstavnem prostoru Hrvaške Foto: Srdjan Cvjetović

Tako minister Glavina kot direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristjan Staničić sta izpostavila tudi pomen trajnostnega razvoja, ki postaja neločljivi del turistične strategije in turistične ponudbe. "Hrvaške in Slovenije ne povezuje le bližina, temveč tudi skupne vrednote, kultura in podoben pristop k razvoju trajnostnega turizma," je zatrdil Staničić.

Glavina: "Sodelovanje je v teh časih še toliko pomembneje"

Ozrla sta se tudi na aktualne negotove geopolitične razmere, ki bi sicer lahko močno načele turizem, a se je po njunih besedah vsem izzivom navkljub izkazal kot prilagodljiv in odporen sektor.

Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj (prva z leve), direktor predstavništva Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji Bruno Bonifačić (drugi z desne), ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon in minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han (v sredini), hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina (drugi z desne) in direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristijan Staničić (prvi z desne) Foto: Srdjan Cvjetović

"V času zahtevnih geopolitičnih razmer je še toliko pomembneje sodelovanje in skupna usmeritev v politiko, ki zagotavlja, da bosta državi vedno pomembni, dobro prepoznani ter da se bodo gostje v obeh državah vedno počutili varno," je izpostavil Glavina.

Tudi voda nas povezuje

Osrednja tema letošnjega sejma Alpe-Adria je naravni element voda in tudi voda dejansko in simbolno povezuje Slovenijo in Hrvaško, je povedal Staničić.

Utrip ene izmed razstavnih dvoran sejma Alpe-Adria 2026 Foto: Srdjan Cvjetović

"Reke Kolpa, Sotla, skupne vodne poti in Jadransko morje niso le naravni viri, temveč tudi temelj številnih turističnih produktov – od aktivnega turizma do kulturne dediščine," je med drugim povedal.

Ogledalo slovenskih krajev in regij

Sejem Alpe-Adria je izjemna priložnost tudi za predstavitev okrog 150 domačih krajevnih turističnih organizacij, združenih v Turistično zvezo Slovenije, ki so s svojimi zelo raznovrstnimi predstavitvami zasedle dober del razstavnega prostora in na raznovrstne načine predstavili posebnosti in bogastvo svojih domačih krajev.

Video: del razstavnega prostora, v katerem se predstavljajo slovenske lokalne turistične organizacije

Seveda je svoj razstavni prostor imela tudi Slovenska turistična organizacija, kjer se med drugimi predstavlja Združenje zgodovinskih mest Slovenije, ki obsega 24 mest. Predstavitev kulturne dediščine in sodobnih gastronomskih doživetij dopolnjuje spremljevalni program z degustacijami, rokodelskimi delavnicami in folklornimi nastopi.