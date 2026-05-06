Od stanovanja za 55 tisoč evrov do hiše za več kot dva milijona – takšna je ponudba majskih sodnih dražb nepremičnin. Izbira je pestra: od stanovanj in hiš, do vikendov, poslovnih objektov in zemljišč. Razlike med izklicnimi in ocenjenimi vrednostmi so lahko precejšnje, kar pomeni, da se lahko na dražbah pojavijo tako ugodne kot tudi nadpovprečno visoke ponudbe.

Na portalu sodnedrazbe.si je trenutno objavljenih 65 dražb hiš, 49 poslovnih prostorov, 42 stanovanj in pet vikendov. Največ objavljenih dražb je za zemljišča – kar 395.

Stanovanje v Celju za 55 tisoč evrov

Dražba stanovanja bo 20. maja 2026. Foto: Sodnedražbe.si Na Mariborski cesti v Celju je naprodaj stanovanje z balkonom in kletjo v skupni izmeri 57,3 kvadratnega metra.



Je v 12. nadstropju bloka, zgrajenega leta 1961, objekt ima tudi dvigalo.



Po oceni cenilca je mikrolokacija ugodna, saj je v bližini vsa pomembna infrastruktura.

Izklicna cena: 55.363 evrov

Ocenjena vrednost: 79.090 evrov (višina varščine je 7.909 evrov)

Stanovanje v Vuhredu za 68 tisoč evrov

V Vuhredu, v drugem največjem naselju v občini Radlje ob Dravi, je na dražbi stanovanje v velikosti 46,5 kvadratnega metra. Je v petem nadstropju bloka, zgrajenega leta 1972, pripada pa mu tudi manjša klet.

Dražba stanovanja bo 11. maja 2026. Foto: Sodnedražbe.si Izklicna cena: 68.000 evrov

Ocenjena vrednost: 68.928 evrov (višina varščine je 6.892,8 evra)

Stanovanje v hiši v Ljubljani za 260 tisoč evrov

Na Tesovnikovi ulici v Ljubljani je na voljo stanovanje s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem v velikosti 244 kvadratnih metrov.

Stanovanje je del stavbe, zgrajene leta 2004, za katero je bila sicer ugotovljena neskladnost gradnje z gradbenim dovoljenjem.

Dražba stanovanja v hiši na Tesovnikovi ulici bo 20. maja 2026. Foto: Sodnedražbe.si

Izklicna cena: 260.000 evrov

Ocenjena vrednost: 495.658 evrov (višina varščine je 26.000 evrov)

Hiša v Laškem za 190 tisoč evrov

V naselju Lahomno blizu Laškega je na prodaj hiša z neto površino 371,6 kvadratnega metra, ki obsega pritličje, nadstropje in mansardo. Cenilec v poročilu navaja, da je bila hiša zgrajena leta 2005, leta 2015 pa delno prenovljena. Ogrevanje je centralno, radiatorsko, kot dodaten vir ogrevanja se uporablja kaminska peč na pelete.

Izklicna cena hiše je bistveno nižja od ocenjene vrednosti, ki je dobrih 327 tisoč evrov. Dražba hiše bo 15. maja 2026. Foto: Sodnedražbe.si

Izklicna cena: 190.000 evrov

Ocenjena vrednost: 327.370 evrov (višina varščine je 32.737 evrov)

Hiša na Frankolovem za dobrih 233 tisoč evrov

V občini Vojnik, na Frankolovem, bo 21. maja na dražbi stanovanjska hiša, zgrajena leta 2003. Obsega klet, pritličje in prvo nadstropje. V hiši so med drugim kmečka soba, savna in čajna kuhinja, v kleti pa je urejena vinska klet z obokanim stropom.

Neto površina objekta znaša 316,3 kvadratnega metra, pripada pa mu še 300 kvadratnih metrov zemljišča. Ogrevanje je na kurilno olje, v hiši sta tudi kamin in krušna peč, na strehi so nameščeni sončni kolektorji. Dražba hiše bo 21. maja 2026. Foto: Sodnedražbe.si

Izklicna cena: 233.086 evrov

Ocenjena vrednost: 332.980 evrov (višina varščine je 33.298 evrov)

Hiša v Mengšu za 347 tisoč evrov

Sredi maja bo v Mengšu naprodaj hiša z neto tlorisno površino 203,7 kvadratnega metra in 82 kvadratnimi metri uporabne površine. Hiša, zgrajena leta 1979, stoji na zemljišču, velikem 747 kvadratnih metrov.

Pripadajo ji še garaža, shramba, sušilnica, pralnica, klet in balkon. Po podatkih GURS je bila streha obnovljena leta 1998, leta 2008 pa naj bi bila prenovljena kopalnica in izvedena nekatera obrtniška dela.

Dražba hiše bo 15. maja 2026. Foto: Sodnedražbe.si

Izklicna cena: 346.920 evrov

Ocenjena vrednost: 495.600 evrov (višina varščine: 49.560 evrov)

Dva milijona evrov za hišo v Mariboru

Konec meseca bo v Mariboru na dražbi 25 let stara hiša z neto tlorisno površino 600 kvadratnih metrov (bivalni del meri 343,2 kvadratnega metra). Hiša ima garažo, klet, teraso in ložo, prodaja pa se skupaj s poslovnim prostorom ter večjim zemljiščem.

Dražba hiše bo 28. maja 2026. Foto: GoogleEarth

Izklicna cena: 2.038.600 evrov

Ocenjena vrednost: 1.548.500 evrov (višina varščine je 130.850 evrov)

Poslovni prostor v Ljubljani za 24 tisoč evrov

V Spodnji Šiški, na Vodnikovi cesti v bližini Stare cerkve, bo konec meseca naprodaj poslovni prostor v velikosti 11,8 kvadratnega metra. Foto: Sodnedražbe.si

Je v poslovno-stanovanjski stavbi iz leta 1992, v kateri je eno stanovanje in 13 poslovnih prostorov. V cenitvenem poročilu je zapisano, da je v tretji etaži na skrajnem južnem vogalu stavbe.



Dostop je urejen neposredne z ulice na jugozahodnem delu stavbe, v prostoru je zdaj urejena pisarna.

Dražba pisarne bo 27. maja 2026. Foto: GoogleEarth

Izklicna cena: 24.000 evrov

Ocenjena vrednost: 24.000 evrov (višina varščine je 2.400 evrov)

Pri večini primerov gre za spletno prodajo nepremičnine ter dražbe z zviševanjem izklicne cene.