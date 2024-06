Kdo je Michal Maco



Michal Maco je direktor podjetja Corwin v Sloveniji. Corwin je sicer slovaško podjetje, ki se ukvarja z razvojem nepremičninskih projektov v treh državah. Maco se je zaradi Corwina v Ljubljano preselil pred šestimi leti, konec leta 2019 pa je uradno prevzel vodenje podružnice. Slovenijo pozna že iz študentskih dni, nekaj mesecev je na južni strani Alp v mladosti preživel kot gostujoči študent.

Zakaj se je Corwin odločil za vstop na slovenski nepremičninski trg?

Prvi poslovni stik med Corwinom in Slovenijo se je zgodil zaradi arhitekturnega biroja OFIS arhitekti, ki smo ga povabili na natečaj za novogradnjo v Bratislavi. Njihova vizija zdaj živi v fasadi naše stavbe Einpark v Bratislavi. Med sodelovanjem so nam Slovenci opisovali stanje na nepremičninskem trgu v Ljubljani. Ko se je Corwin odločil za širitev na tuje trge, je Ljubljana postala zanimiva. Naj še dodam, da nas je delo slovenskega biroja navdušilo, zato so naš prvi zaključeni projekt v Sloveniji, Kvartet, oblikovali prav OFIS arhitekti pod vodstvom Špele Videčnik, dobitnice prestižne nagrade RIBA.

Zanimiva? Zaznali ste poslovno priložnost?

Slovenija nas je pritegnila, ker je članica EU, ker ima rastoče in močno gospodarstvo, stabilno politično okolje … Je država, kjer se počutimo varno pri poslovanju. Na Slovaškem smo Slovenijo vedno videli kot najbolj razvito med desetimi novimi članicami EU. Seveda pa smo prepoznali tudi poslovno priložnost, saj je bila po naši oceni ponudba novih nepremičnin, tako stanovanj kot poslovnih prostorov, v Ljubljani veliko manjša od povpraševanja.

Zakaj ste se odločili prav za Ljubljano?

Ljubljana je središče države, tako administrativno kot gospodarsko. Kupna moč tukaj je največja. Sicer, ko govorimo o Ljubljani, pravzaprav govorimo o vsej Sloveniji. Slovenska prestolnica je od bolj ali manj vsakega dela države oddaljena največ uro in pol vožnje. Ko smo končali analizo trga, smo sklenili, da je Ljubljana perspektiven trg, ki so ga drugi tuji investitorji spregledali.

Corwin je ravno letos zaključil projekt Kvartet, v okviru katerega so v ljubljanski Šiški zgradili štiri stolpiče z 236 stanovanji. Slovaki v slovenski prestolnici v prihodnjih letih napovedujejo štiri nove projekte, skupaj z več kot 1600 stanovanji. V gradnji je že poslovna stavba Vilharia ob Vilharjevi cesti, načrtujejo tudi stolpnico na Masarykovi cesti, ki bo visoka približno 82 metrov in bo imela okoli 300 stanovanj. V fazi načrtovanja sta še dva projekta, eden naj bi zrasel na območju nekdanje tovarne Kolinska, drugi pa na Linhartovi cesti poleg Gospodarskega razstavišča. Foto: Arhiv ponudnika

Zakaj menite, da so Slovenijo oziroma Ljubljano drugi tuji investitorji spregledali? Še podvprašanje, Corwin je, če se ne motim, edino tuje podjetje iz države severno ali zahodno od Slovenije. Drugi tuji investitorji so iz Bolgarije, Črne gore …

Drugi tuji investitorji so Ljubljano in Slovenijo spregledali zaradi velikosti. Slovenska prestolnica ima samo 300 tisoč prebivalcev, država dobra dva milijona. To nista ravno številki, ki bi pritegnili velika zahodna podjetja.

Medtem investitorji iz držav, ki ste jih omenili, povečini poznajo delovanje nepremičninskega trga v Sloveniji. Za države jugovzhodne Evrope je Slovenija vedno bila druga Švica. Vedo, da je varna država za njihove naložbe.

Sicer sem bil presenečen, da v Sloveniji ni več podjetij z Zahoda, vendar menim, da bo Corwin marsikoga spodbudil, da začne resneje razmišljati o vstopu na slovenski trg. Tudi mi o Sloveniji sploh ne bi razmišljali, če ne bi bilo že omenjenih arhitektov.

Poslovna priložnost za investitorje v Ljubljani najverjetneje ostaja? Tudi sami ste že najavili štiri projekte, v javnosti pa se širijo ocene, da bi samo Ljubljana potrebovala od dva do tri tisoč novih stanovanj vsako leto, da bi ponudba dohitela povpraševanje.

Z oceno o potrebi novih stanovanj V Ljubljani se strinjam. In tudi v prihodnje ne bo drugače. Slovenija bo glede na BDP na prebivalca dohitela Italijo, torej kupna moč prebivalstva ostaja močna in raste. Poleg tega je kakovost življenja v Sloveniji na zelo visoki ravni. To prepoznavamo tudi strokovnjaki iz tujine. Mene osebno, ki v Ljubljani živim že šest let, navdušujejo šole, zdravstvo, športna infrastruktura, narava, kulturne prireditve … Tudi razmerje med prihodki in stroški življenja je v Ljubljani v primerjavi z mesti na Zahodu odlično. Zame osebno je Ljubljana primer uspešnega mesta iz nekdaj socialistične vzhodne Evrope, ki ji je uspelo narediti korak naprej. Ljubljana je čudovito mesto za življenje.

Ker se strinjate z oceno, da Ljubljana potrebuje več tisoč novih stanovanj vsako leto, zakaj jih potem Corwin ne zgradi? Oziroma zakaj ne gradite kar celotne soseske z nekaj tisoč stanovanji namesto posameznih stolnic z "le" nekaj sto stanovanji?

Corwin je vseeno mlado podjetje, ustanovljeno je bilo leta 2010. In ker želimo za seboj pustiti dober vtis, smo začeli, glede na vaše vprašanje, manjše projekte. Vanje vlagamo veliko truda in energije in nanje smo ponosni. In to velja za vsa tri mesta, v katerih gradimo, za Bratislavo, Prago in Ljubljano. Hkrati se počasi lotevamo tudi večjih projektov. V Ljubljani bo tak projekt zrasel na območju nekdanje Kolinske. Govorimo o štirih hektarjih zemljišča, tisoč stanovanjih, dodatni civilni infrastrukturi … Za nas bo vsekakor predstavljal velik izziv, vendar se ga veselimo.

Razlika med grajenjem blokov in naselij, torej med Kvartetom in Kolinsko, je seveda ogromna. Bi pa poudaril še to. Za nas so vsi štirje napovedani projekti, poleg Kolinske še projekta na Masarykovi in Linhartovi ter Vilharia, povezani. Vidimo jih kot enoten del velikega urbanega okrožja. Ta vključuje celotno infrastrukturo, to so prometne povezave, civilne infrastrukture, kot so vrtci in kulturne ustanove … Zato pri vseh projektih sodelujemo z drugimi zasebnimi investitorji, mestno oblastjo ter drugimi deležniki.

"Izpostavil bi tudi naraščajoče stroške delovne sile ter stroške financiranja gradbenih projektov. To so trije glavni razlogi, zaradi katerih sem skeptičen, da bodo novogradnje v Ljubljani na voljo po ceni štiri tisoč evrov za kvadratni meter," pravi Michal Maco iz Corwina. Foto: Ana Kovač

Pred tedni sem opravil intervju z direktorjem ene izmed največjih nepremičninskih agencij v državi. Direktor je poudaril, da je cena štiri tisoč evrov za kvadratni meter popolnoma realna cena za novogradnjo v Ljubljani. Se s tem strinjate in zakaj sami ne prodajate stanovanj po teh cenah?

Z veseljem bi gradili stanovanja, ki bi jih lahko prodajali po omenjeni ceni. S tem bi zagotovo povečali bazen potencialnih kupcev. Za Kvartet so kupci v povprečju recimo plačali 4500 evrov za kvadratni meter, vendar sta na končno ceno projekta vplivala dva nepredvidljiva dogodka, epidemija koronavirusa in ruska invazija na Ukrajino. Oba dogodka sta zelo spremenila tako gradbeni kot nepremičninski sektor ter močno vplivala na cene, predvsem materialov in surovin. Gradnja se je torej zelo podražila. Tudi zato menim, da so bile cene stanovanj v Kvartetu glede na vse izzive zelo prijazne za kupce.

Poudaril bi tudi, da so marže tako v gradbenem kot nepremičninskem sektorju relativno majhne.

Torej menite, da v Ljubljani ni mogoče zgraditi stanovanj po ceni štiri tisoč evrov za kvadratni meter?

Zelo težko, predvsem zaradi visokih cen zazidljivih zemljišč zaradi pomanjkanja ponudbe na trgu. Ljubljana je zelo zgoščeno mesto. Upam, da se mesto ne bo širilo na zelene površine, ki so ena izmed glavnih dodatnih vrednosti Ljubljane, in da se bo Ljubljana raje osredotočila na preobrazbo zanemarjenih urbanih delov, kot so nekdanja industrijska zemljišča. Ta so povečini blizu središča mesta, imajo dobro infrastrukturo in dobro urejene prometne povezave.

Izpostavil bi tudi naraščajoče stroške delovne sile in stroške financiranja gradbenih projektov. To so trije glavni razlogi, zaradi katerih sem skeptičen, da bodo novogradnje v Ljubljani na voljo po ceni štiri tisoč evrov za kvadratni meter.

V prihodnjih letih bo Corwin zgradil več kot tisoč stanovanj v Ljubljani. Kako vidite gibanje cen stanovanj v prestolnici?

Kvartet smo kljub ogromni rasti vseh stroškov gradnje prodali po povprečni ceni 4500 evrov za kvadratni meter. Tudi na podlagi izkušenj iz preteklih let težko napovem, po kakšni ceni se bodo prodajali načrtovani projekti. Poslovna in druga okolja, ki vplivajo na stroške, se v zadnjem času res hitro in nepričakovano spreminjajo. Poudaril pa bi izziv, o katerem se še ne govori veliko v gradbenem sektorju, in sicer gre za vse večje pomanjkanje delavcev. Glede na rast števila novih nepremičninskih projektov bo pomanjkanje delavcev samo še večje. Trenutno sem bolj skeptičen kot pozitiven glede gibanja cen nepremičnin.

Kakšno cenovno politiko bo Corwin izbral pri lastnih projektih?

Trije od štirih naših projektov so stanovanjski, le v Vilharii bodo samo poslovni prostori. Stanovanjske projekte načrtujemo z idejo, da bodo postali dom različno premožnim kupcem. Projekt na Masarykovi bo na južnem delu nove železniške postaje in bo po našem mnenju del središča prestolnice. Tam bomo zgradili predvsem manjša, dvosobna stanovanja, kar se bo seveda poznalo na absolutni ceni nepremičnin.

Zakaj manjša stanovanja?

Ker teh v Ljubljani najbolj primanjkuje. Smo pa v Kvartetu najhitreje prodali kompaktna trisobna stanovanja, ki so bila v povprečju velika 67 kvadratnih metrov. Kupovale so jih predvsem družine z enim otrokom, zato bomo projekta na zemljišču nekdanje Kolinske in projekt na Linhartovi oblikovali z mislijo na družine. Menimo, da so družine danes med najbolj zanemarjenimi tržnimi segmenti na trgu nepremičnin.

Veliko strokovnjakov nepremičninskega trga iz preteklih intervjujev je izpostavilo pomanjkanje ravno tri- ali večsobnih stanovanj v Ljubljani. Torej za družine z več kot enim otrokom. Boste ponudili stanovanja tudi za večje družine?

Seveda. Ravno projekt Kolinska se bo osredotočil predvsem na družine. Kot sem že dejal, je zemljišče veliko štiri hektarje. Celotno območje med zgradbami bo zaprto za avtomobile. Za vozila bomo zgradili podzemne garaže, v naselju bodo vse storitve, ki jih družine potrebujejo, vrtci, trgovine … Zgradili bomo tudi poslovne prostore, zato nekaterim stanovalcem za vsakodnevne opravke sploh ne bo treba zapustiti naselja. Želimo narediti naselje, v katerem lahko prebivalci preživijo ves dan, opravijo vse potrebno in se jim sploh ni treba usesti v avto ter nekam odpeljati.

V zadnjem letu dni se je trg nepremičnin glede na promet zelo ohladil. To sicer ni vplivalo na cene predvsem rabljenih nepremičnin, vendar opažamo, da se novogradnje v višjem cenovnem razredu vse težje prodajajo. Je v Sloveniji zmanjkalo ljudi, ki so pripravljeni odšteti pol milijona evrov ali več za nepremičnino?

To je zelo dobro vprašanje. Strinjam se, da se je preveč investitorjev v Ljubljani osredotočilo na kupce z globokim žepom. Treba se je zavedati, da je trg za nepremičnine, ki se prodajajo za recimo devet tisoč evrov za kvadratni meter, v Sloveniji pač omejen. Malo je mest na svetu, kjer je povpraševanje po nepremičninah za omenjene cene vedno dovolj veliko. Ljubljana očitno ni med njimi.

Cene novogradenj v Ljubljani so bile eno izmed večjih presenečenj, ko smo pred šestimi leti vstopili na slovenski trg. Nismo razumeli, zakaj poskuša večina investitorjev svoje novogradnje predstaviti kot luksuzne nepremičnine. Tega v Bratislavi in Pragi ne boste našli. V obeh mestih večina investitorjev gradi nepremičnine, ki so cenovno dostopnejše povprečnemu prebivalcu, in podjetja tako nagovarjajo veliko širši krog kupcev, kot jih z luksuznimi novogradnjami. Zagotovo so na cene nepremičnin v Ljubljani vplivali že omenjeni dejavniki, zato so bili investitorji prisiljeni dvigniti cene.

"V Ljubljani živim že šest let. Ko sem prišel v mesto, sem bil presenečen nad kulturo vožnje in obsegom prometa. Takrat ni bilo mogoče videti avtomobila, ki bi parkiral na pločniku, danes je stanje zelo drugačno," poudarja Michal Maco iz Corwina. Foto: Ana Kovač

Pred tedni sem opravil intervju z direktorjem Prve hiše. Med pogovorom je dejal, da njegovo podjetje izsiljujejo nekatere skupine posameznikov, in če jim ne plačajo, te skupine ovirajo postopke pridobivanja različnih dovoljenj. Ali imate tudi vi take izkušnje?

Ne. Morda zato, ker smo tuje podjetje. Če bi se to zgodilo, bi resno razmislili, ali še želimo poslovati v Sloveniji.

Kako vidite Slovenijo in predvsem Ljubljano kot poslovno okolje za tuje vlagatelje?

Zagotovo bi bilo dobro nasloviti birokratske izzive in določene normative, kot je recimo normativ osončenosti, ki naj bi zagotavljal dovolj sončne svetlobe v vseh stanovanjih. Osončenost je posebnost vzhodnega dela Evrope, ne samo Slovenije. Pri Corwinu sodelujemo z arhitekti iz Danske, Švedske, Avstrije … In vedno so zelo presenečeni, ko izvejo za normativ osončenosti stanovanj. Zaradi tega se namreč zanemarja kakovostni urbanizem.

Izpostavil bi tudi normativ za parkirna mesta. Recimo Dunaj in Köbenhavn zmanjšujeta zahteve, koliko parkirnih mest morajo imeti vključene novogradnje, v Ljubljani pa se povečujejo. Na Dunaju nepremičninskim investitorjem določijo maksimalno število parkirnih mest, ki jih lahko zgradijo, v Ljubljani pa je določeno minimalno število parkirnih mest, ki jih morajo zgraditi.

Omenili ste Dunaj in Köbenhavn, ki sta milijonski mesti. Na Zahodu mesta v velikosti Ljubljane ponavadi nimajo težav s prometom.

Se strinjam, da je Ljubljano težko primerjati z milijonskimi metropolami, lahko pa slovensko prestolnico primerjamo z recimo Zürichom. Kot sem že dejal, v Ljubljani živim že šest let. Ko sem prišel v mesto, sem bil presenečen nad kulturo vožnje in obsegom prometa. Takrat ni bilo mogoče videti avtomobila, ki bi parkiral na pločniku, danes je stanje zelo drugačno, tudi promet se je zelo povečal. Če pogledamo samo, kaj se dogaja na Masarykovi, Vilharjevi, Tivolski cesti … Verjamem, da mesto že išče nove, učinkovite pristope k urejanju prometa.

V Ljubljani živite šest let. Načrtujete ostati v Sloveniji?

Življenje v Ljubljani mi je res všeč. Z mano živi tudi moja žena, oba že malo govoriva tudi slovensko. Na kratek rok nameravava ostati v Ljubljani in si tukaj ustvariti družino. Ljubljana je res družinam prijazno mesto.