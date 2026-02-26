Memecoini in tveganja: igra sreče ali naložba?

Memecoini so digitalni kovanci, ki so nastali kot šala, a so se hitro spremenili v globalni pojav. Slovenija je z navdušenjem opazovala, kaj je napisal Tomaž Stritar , saj primerja memecoine s hitrimi igrami v spletni kazino. Hkrati pa vsaka spletna igralnica rada poudari najnovejše promocije za privabljanje igralcev na pravi denar. Tako se odpira vprašanje: je nakup memecoinov res podoben obračanju kolesa sreče, ali pa lahko govorimo o resni naložbi?

Nekateri vlagatelji verjamejo, da lahko v nekaj urah zaslužijo celo premoženje. Drugi svarijo, da je dogajanje preveč nepredvidljivo in pogosto vodeno zgolj s spletnimi memi, vplivnimi tviti in viralnimi videi. Učenci sedmega razreda bi rekli, da gre za zabavno mešanico računalniških iger in ekonomije. A ko se zamenjajo resnični evri za digitalne žetone, igra nenadoma postane zelo resna. Zato je pomembno, da vsak bralec razume osnovna pravila, tveganja in možne koristi, preden poseže po svoji denarnici in vstopi v barvit svet memecoinov.

Kaj je memecoin in zakaj privlači množice?

Memecoin je kriptovaluta, ki izhaja iz internetnega vica ali slike z napisom, ki kroži po družbenih omrežjih. Ko tak meme postane viralen, se okoli njega zbere skupnost in ustvari kovanec z enakim imenom. Za razliko od Bitcoina, ki ima omejeno zalogo in jasno začrtan namen, je memecoin pogosto brez tehnične prednosti. Mladim se zdi zabaven, ker združuje humor in možnost hitrega zaslužka. Ko vplivna osebnost objavi smešno sliko psa ali mačke in doda oznako novega kovanca, se brez truda zgrne množica radovednih kupcev. Preprosta dostopnost na mobilnih aplikacijah naredi postopek še lažji. Vse, kar je treba storiti, je klikniti gumb “kupi” in že je nekdo del navidezne zabave. Skupnosti na Telegramu in Redditu med seboj tekmujejo, katera bo ustvarila večjo medijsko pozornost. Prav ta pozornost poganja ceno navzgor. Ko se v dogajanje vključi še humor, se strah pred izgubo (FOMO) razširi kot požar v suhem gozdu. Tako se memecoin iz šale hitro prelevi v digitalno igro prestolov, kjer vsakdo lovi naslednji velik skok vrednosti. Kdor zamudi začetek, pogosto skoči na vlak, ko je cena že visoko, kar le še poveča verjetnost poznejše boleče korekcije.

Glavna tveganja pri trgovanju z memecoini

Največje tveganje pri memecoinih je nepredvidljiva nihajnost cene. Ker projekti pogosto nimajo resne tehnične osnove, se vrednost skoraj v celoti naslanja na razpoloženje skupnosti. Ko pozornost upade, se lahko cena sesuje v nekaj minutah. Druga past je pomanjkanje nadzora. Mnogi kovanci nimajo uradne ekipe ali preglednih načrtov. Razvijalci lahko nenadoma prodajo svoj delež in pobegnejo, kar imenujejo "rug pull". Poleg tega je likvidnost na manjših borzah šibka. Če se preveč ljudi hkrati odloči prodati, kupcev ni in cena zdrsne še globlje. Tretje tveganje je regulacija. Države lahko nenadoma omejijo dostop do platform, kar vlagateljem onemogoči hiter izstop. Nazadnje je tu še socialni pritisk. Skupnost na omrežjih silovito spodbuja nakup, kritikov pa ne mara. Zaradi tega se marsikdo počuti prisiljenega kupiti kovanec brez raziskave. Četrto tveganje je tehnična napaka v pametni pogodbi, ki lahko zamrzne sredstva in onemogoči prenos, dokler razvijalci ne izdajo popravka, kar se pogosto zgodi prepozno. Peti skriti sovražnik so nepričakovane provizije, saj lahko prenos kovanca med borzami na koncu stane več, kot si začetnik predstavlja, kar dodatno reže v morebitni dobiček. Vsi ti dejavniki skupaj ustvarjajo okolje, ki je bolj podobno loteriji kot načrtovanemu varčevanju.

Foto: Shutterstock

Ali je memecoin lahko dolgoročna naložba?

Vprašanje, ali je memecoin primeren za dolgoročno hrambo vrednosti, deli strokovnjake. Nekateri poudarjajo, da se redkokateri žeton iz šale obdrži dlje od nekaj mesecev. Brez stalnega marketinškega pogona pozornost zbledi in cena sledi. Kljub temu obstajajo izjeme, kot sta Dogecoin ali Shiba Inu, ki sta zgradila širšo ekosistemsko podporo in uporabo v spletnih trgovinah. Toda tudi tam cena močno niha. Primerjava z delnicami uveljavljenih podjetij pokaže, da memecoin nima prihodkov, dividend ali fizičnega premoženja, ki bi ga podpiralo. Vrednost temelji na skupnem prepričanju, podobno kot pri zbirateljskih kartah. Če skupnost ostane aktivna, kovanec lahko preživi. Če skupnost odide, izgine tudi vrednost. Zato nekateri vlagatelji uporabljajo strategijo "igranja z dobičkom". Ko kovanec zraste, izplačajo začetni vložek in pustijo le dobiček. Tako zmanjšajo tveganje, hkrati pa ostanejo v igri, če se v prihodnje zgodi še en val navdušenja. Pomembno je tudi razmisliti o davčnih obveznostih. Dobiček od kriptovalut v številnih državah spada pod obdavčitev kapitalskih dobičkov, zato lahko nepričakovan račun pristane v nabiralniku več mesecev po prodaji.

Nasveti za odgovorno ravnanje in zaščito kapitala

Odgovorno vlaganje v memecoine se začne z raziskavo. Pred nakupom naj vlagatelj preveri belo knjigo, ekipo in načrt uporabe sredstev. Če teh podatkov ni, gre za rdečo zastavico. Druga pomembna točka je razprševanje. Strokovnjaki priporočajo, da memecoini zavzamejo le majhen del celotnega portfelja, med pet in deset odstotkov. Tako morebitna izguba ne ogrozi celotnega premoženja. Tretji korak je nastavitev jasnih ciljev. Vlagatelj naj vnaprej določi ceno, pri kateri bo prodal del kovancev in zaščitil dobiček. Četrta navada je uporaba varnih denarnic. Shranjevanje kovancev na borzi je priročno, a tudi nevarno, če pride do vdora. Strojna denarnica zmanjša to tveganje. Poleg tega je smiselno spremljati uradne kanale projekta. Resna ekipa redno poroča o novostih in odgovorih na vprašanja skupnosti. Če sporočil ni, je to lahko znak, da ekipa nima dolgoročnega načrta. Zadnji nasvet je čustvena disciplina. Ne glede na to, ali cena raste ali pada, naj odločitve temeljijo na dejstvih, ne na strahu ali pohlepu. Za popolno sledljivost je priporočljivo voditi dnevnik vseh nakupov in prodaj, v katerega vlagatelj zapiše datum, ceno in razlog odločitve. Ta preprosti korak pomaga ohraniti pregled in prepreči nepremišljene poteze.

