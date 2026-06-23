Študentska ekipa Univerze v Mariboru je na mednarodnem tekmovanju Field Robot Event v Nemčiji dosegla odličen uspeh. Po besedah mentorja ekipe Jurija Rakuna je rezultat potrditev večletnega razvoja in dela študentov, ki s projektom FarmBeast že vrsto let premikajo meje na področju kmetijske robotike. Z avtonomnim kmetijskim robotom so osvojili prvo mesto v disciplini freestyle, kjer so predstavili inovativno rešitev za odstranjevanje plevela med šparglji.

Tekmovanje je potekalo v Bernburgu v okviru enega največjih evropskih kmetijskih sejmov DLG Feldtage, na njem pa je sodelovalo 16 univerzitetnih ekip s približno 140 študenti iz različnih držav, med drugim iz Nemčije, Kitajske in Turčije. Tekmovalci so svoje robote preizkusili v nalogah avtonomne navigacije, zaznavanja rastlinskih bolezni, prepoznavanja žuželk v polju koruze ter drugih izzivih sodobnega preciznega kmetijstva.

Študentsko ekipo so v tem študijskem letu mentorirali Jurij Rakun s fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Mitja Truntič s fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Simon Klančnik s fakultete za strojništvo. Foto: Univerza v Mariboru

Sistem za odstranjevanje plevela med šparglji

Največ pozornosti je požela freestyle naloga, v kateri ekipe predstavijo lastno inovacijo. Mariborski študenti so razvili sistem za samodejno odstranjevanje plevela med šparglji. Robot s pomočjo strojnega vida najprej prepozna šparglje in plevel, nato pa robotska roka neželene rastline natančno izpuli.

Rešitev je prepričala strokovno žirijo in ekipi Univerze v Mariboru prinesla prvo mesto. Ekipa FarmBeast je v tej kategoriji zmagala že pred dvema letoma. Poleg tega je osvojila tudi četrto mesto v zahtevni nalogi navigacije po polju naključne oblike in zaznave markerjev za obdelavo tal.

Foto: Univerza v Mariboru

Lani razvili sistem za pobiranje špargljev

Profesor Jurij Rakun z mariborske Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede je za Siol.net pojasnil, da so lani predstavili inovativno rešitev za robotsko pobiranje špargljev. Rakun je pojasnil, da bi lahko sistem uporabili tudi pri drugih poljščinah, na primer pri krompirju ali repi, pri čemer bi bilo treba prilagoditi modele prepoznavanja. Foto: Univerza v Mariboru Študenti so razvili prijemalo in robotsko roko, ki je ob podpori umetne inteligence prepoznala in odrezala šparglje. V letošnjem študijskem letu so sistem nadgradili – robot za odstranjevanje plevela je zasnovan tako, da špargljev ne poškoduje, odstrani pa vse neželene rastline v njegovi bližini.

Šparglje so izbrali, ker so lahko rešitev preizkušali v nasadu pri mentorju in študentu.

Robot FarmBeast je rezultat interdisciplinarnega sodelovanja študentov različnih fakultet Univerze v Mariboru – strojništva, elektrotehnike, računalništva in agronomije. "Bistvo projekta je združevanje študentov različnih ved, da se preizkusijo v reševanju izzivov sodobnega kmetijstva in pridobijo nova praktična znanja," je povedal Rakun.

Roboti bodo spreminjali kmetijstvo

Za komercialno uporabo bi bilo treba robota še dodatno testirati v različnih pogojih in ga nadgraditi, saj deluje v zahtevnem zunanjem okolju, kjer se razmere hitro spreminjajo. Profesor Rakun ocenjuje, da je potencial velik, med drugim pri izboljšavi hitrosti delovanja, uporabi več robotskih rok in nadgradnji prijemala.

"Naš primarni cilj ostaja, da študenti pridobijo nova znanja in izkušnje," je dodal. V preteklosti so že potekali pogovori s podjetji o morebitni komercializaciji, vendar za zdaj ostajajo pri razvoju prototipov. "Je pa to zagotovo pot, po kateri bi radi šli," je izpostavil Rakun.

Po Rakunovem mnenju bodo nove tehnologije pomembno vplivale na prihodnost slovenskega kmetijstva. "Robotizirane in avtomatizirane rešitve bodo vse bolj pomagale pri vsakdanjih kmetijskih opravilih in spremenile način kmetovanja tako na večjih kot manjših kmetijah." Foto: Univerza v Mariboru

Field Robot Event velja za eno najuglednejših mednarodnih študentskih tekmovanj na področju kmetijske robotike. Njegov cilj je spodbujanje razvoja avtonomnih sistemov za uporabo v kmetijstvu ter povezovanje študentov, raziskovalcev in industrije. Ekipe razvijajo robote, ki se soočajo z realnimi izzivi sodobnega poljedelstva, od navigacije po poljih do prepoznavanja rastlin, škodljivcev in drugih nalog, pomembnih za razvoj preciznega kmetijstva.

Slovenska ekipa Foto: Univerza v Mariboru

Foto: Univerza v Mariboru