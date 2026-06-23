Na Koroškem je naprodaj celoten letališki kompleks Letališča Slovenj Gradec, ki skupaj z zemljišči, letališko infrastrukturo in turističnimi objekti meri več kot 272 tisoč kvadratnih metrov. Ponudba, ki jo predstavljajo kot ekskluzivno investicijsko priložnost, vključuje letališko stezo, dva hangarja, hotel s štirimi zvezdicami, glamping naselje ter dodatne površine za razvoj športno-rekreacijskih dejavnosti. Za nakup kompleksa bo moral kupec odšteti 8,5 milijona evrov.

Po navedbah nepremičninske agencije, ki posreduje pri prodaji, gre za edinstveno lokacijo v Sloveniji in širšem evropskem prostoru, ki omogoča široko paleto rekreacijskih dejavnosti ter ima potencial za razvoj letalskega turizma in glamping parka. Letališče je umeščeno v koroško pokrajino, v bližino Pohorja, Uršlje gore in Pece, kar mu daje ugodne pogoje za jadralno letenje.

Hotel, glamping in turistični del

Del kompleksa je hotel s štirimi zvezdicami, ki ponuja 12 dvoposteljnih sob, restavracijo in bar v kletnih prostorih. Gostinski del dopolnjuje terasa s pogledom na letališko stezo, objekt pa vključuje tudi sodobno kuhinjo in lastno parkirišče.

Foto: Google maps

Foto: Remax

V sklopu turistične ponudbe je tudi glamping z lesenimi hiškami in prostorom za kampiranje. Dodaten potencial predstavljajo bližnja športna infrastruktura, med drugim teniška igrišča in kolesarske poti.

Foto: Remax

Prodajalci kot razvojno možnost navajajo širitev glamping naselja, ureditev prostora za avtodome z električnimi priključki ter dodatne adrenalinske vsebine, med njimi tudi gokart stezo.

Hangarji in podporna infrastruktura

Letališki del dopolnjujeta dva hangarja. Novejši meri približno 1.216 kvadratnih metrov in je opremljen z avtomatskimi drsnimi vrati, drugi pa obsega približno 774 kvadratnih metrov ter omogoča hrambo od 10 do 12 manjših športnih ali jadralnih letal.

Foto: Remax

Foto: Remax

Ob drugem hangarju so urejeni še prostori za izobraževanje, pisarne, klubski prostori, sanitarije ter servisna delavnica s skladiščem, kar omogoča izvajanje celotne letalske dejavnosti na enem mestu.

Kompleks vključuje tudi asfaltirano vzletno-pristajalno stezo dolžine 1.200 metrov in širine 23 metrov ter travnato stezo enake dolžine in širine 40 metrov. Foto: Vesna Pušnik Brezovnik/STA

Foto: Remax

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