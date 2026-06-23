Torek, 23. 6. 2026, 18.00
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Letališče v Slovenj Gradcu naprodaj za 8,5 milijona evrov
Na Koroškem je naprodaj celoten letališki kompleks Letališča Slovenj Gradec, ki skupaj z zemljišči, letališko infrastrukturo in turističnimi objekti meri več kot 272 tisoč kvadratnih metrov. Ponudba, ki jo predstavljajo kot ekskluzivno investicijsko priložnost, vključuje letališko stezo, dva hangarja, hotel s štirimi zvezdicami, glamping naselje ter dodatne površine za razvoj športno-rekreacijskih dejavnosti. Za nakup kompleksa bo moral kupec odšteti 8,5 milijona evrov.
Po navedbah nepremičninske agencije, ki posreduje pri prodaji, gre za edinstveno lokacijo v Sloveniji in širšem evropskem prostoru, ki omogoča široko paleto rekreacijskih dejavnosti ter ima potencial za razvoj letalskega turizma in glamping parka. Letališče je umeščeno v koroško pokrajino, v bližino Pohorja, Uršlje gore in Pece, kar mu daje ugodne pogoje za jadralno letenje.
Hotel, glamping in turistični del
Del kompleksa je hotel s štirimi zvezdicami, ki ponuja 12 dvoposteljnih sob, restavracijo in bar v kletnih prostorih. Gostinski del dopolnjuje terasa s pogledom na letališko stezo, objekt pa vključuje tudi sodobno kuhinjo in lastno parkirišče.
V sklopu turistične ponudbe je tudi glamping z lesenimi hiškami in prostorom za kampiranje. Dodaten potencial predstavljajo bližnja športna infrastruktura, med drugim teniška igrišča in kolesarske poti.
Prodajalci kot razvojno možnost navajajo širitev glamping naselja, ureditev prostora za avtodome z električnimi priključki ter dodatne adrenalinske vsebine, med njimi tudi gokart stezo.
Hangarji in podporna infrastruktura
Letališki del dopolnjujeta dva hangarja. Novejši meri približno 1.216 kvadratnih metrov in je opremljen z avtomatskimi drsnimi vrati, drugi pa obsega približno 774 kvadratnih metrov ter omogoča hrambo od 10 do 12 manjših športnih ali jadralnih letal.
Ob drugem hangarju so urejeni še prostori za izobraževanje, pisarne, klubski prostori, sanitarije ter servisna delavnica s skladiščem, kar omogoča izvajanje celotne letalske dejavnosti na enem mestu.
Kompleks vključuje tudi asfaltirano vzletno-pristajalno stezo dolžine 1.200 metrov in širine 23 metrov ter travnato stezo enake dolžine in širine 40 metrov.
Lastnik Aerodroma Slovenj Gradec je družba Eurocity. Po podatkih poslovnega asistenta Bizi je družba lani ustvarila 46.350 evrov čistih prihodkov od prodaje in poslovno leto končala z 97.187 evri izgube.