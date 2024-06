Lani dokončanih 15 odstotkov več stanovanj

Lani je bilo dokončanih 8022 stavb oz. šest odstotkov manj kot predlani. Število dokončanih stanovanjskih stavb se je zmanjšalo za dva odstotka, število nestanovanjskih pa za osem odstotkov.

Skupna površina vseh dokončanih stavb je znašala nekaj več kot dva milijona kvadratnih metrov oz. en odstotek več kot leto prej. Površina dokončanih stanovanjskih stavb se je povečala za tri odstotke, površina nestanovanjskih pa je ostala skoraj enaka. Nedokončanih je ostalo 13.570 stavb, od teh jih je bilo 52 odstotkov stanovanjskih, 48 odstotkov pa nestanovanjskih.

Fizične osebe so zgradile 6910 stavb, katerih skupna površina je bila skoraj en milijon kvadratnih metrov, pravne osebe pa 1112 stavb s skupno površino malo več kot milijon kvadratnih metrov. Fizične osebe so upoštevajoč površino stavb največ investirale v gradnjo enostanovanjskih stavb (51 odstotkov površine), sledile so kmetijske stavbe (23 odstotkov) in garažne stavbe (8 odstotkov). Pravne osebe so največ sredstev namenile za gradnjo tri- in večstanovanjskih stavb (21 odstotkov površine), industrijskih stavb (18 odstotkov) ter rezervoarjev, silosov in skladiščnih stavb (15 odstotkov).

V gradnji več kot 14 tisoč stanovanj

Lani se je gradilo 14.130 stanovanj, od tega jih je bilo do konca leta dokončanih 4919, kar je na letni ravni 15 odstotkov več. V enostanovanjskih stavbah je bilo dokončanih 2313 stanovanj oz. šest odstotkov manj, v večstanovanjskih stavbah pa 2339 stanovanj oz. za 43 odstotkov več. 267 stanovanj je bilo dokončanih v stavbah za posebne družbene skupine in nestanovanjskih stavbah.

Površina vseh dokončanih stanovanj je v povprečju merila 121 kvadratnih metrov (v letu 2022 132 kvadratnih metrov), površina stanovanj v enostanovanjskih stavbah 166 kvadratnih metrov (enako kot v 2022), površina stanovanj v večstanovanjskih stavbah pa 82 kvadratnih metrov (v 2022 90 kvadratnih metrov).

V enostanovanjskih stavbah je bilo največ stanovanj pet- ali večsobnih, v večstanovanjskih stavbah pa trisobnih. 68 odstotkov vseh stanovanj so gradile fizične osebe in jih do konca prejšnjega leta dokončale 26 odstotkov. Preostala stanovanja so gradile pravne osebe; dokončale so jih 53 odstotkov.

Največ stanovanj je bilo dokončanih v osrednjeslovenski (27 odstotkov od vseh dokončanih stanovanj) in podravski statistični regiji (18 odstotkov), najmanj pa v zasavski (manj kot en odstotek). Na ravni občin je bilo največ stanovanj dokončanih v občini Ljubljana (797), sledili sta Novo mesto (282) in Maribor (163).