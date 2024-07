Lahko odda socialno stanovanje? #pravni nasvet

Pravnik na dlani odgovarja:

Iz vašega vprašanja sklepamo, da ste najemnik neprofitnega stanovanja. Za najem oziroma dodelitev neprofitnega stanovanja obstaja Pravilnik o dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem. Pravilnik določa postopke in pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanj in v njem je tudi napisano, da se pogodba o najemu sklepa za nedoločen čas.

V sami pogodbi, ki ste jo podpisali, je navedeno, kdo ima pravico do bivanja v stanovanju ter kdo je nosilec pogodbe. Glede na podatke iz vašega vprašanja ste nosilec vi in imate morda še kakšno osebo, ki je v pogodbi navedena kot vaš partner ali sostanovalec. To pa ne pomeni, da taka oseba pridobi kakršnokoli pravico glede stanovanja. Če boste stanovanje zapustili, ga bodo morale zapustiti tudi osebe, ki so navedene v najemni pogodbi.

Vsekakor smo mnenja, da takih stanovanj najemniki ne smejo dajati v podnajem . To določilo bi lastnik stanovanja, ki ga oddaja kot neprofitno, zagotovo uvrstil v poseben člen pogodbe. Glede na pomanjkanje takih stanovanj pa smo prepričani, da takega določila oziroma dovoljenja v pogodbi nimate.

Predvsem morate pogledati pogodbo, ki jo imate sklenjeno za neprofitno stanovanje z lastnikom stanovanja.