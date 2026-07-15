Kitajska spletna tržnica Temu in nacionalna platforma slovenskega startup ekosistema Start:up Slovenija sta podpisali memorandum o soglasju, s katerim želita slovenskim podjetjem olajšati vstop na evropske spletne trge.

Partnerstvo naj bi slovenskim podjetjem omogočilo dostop do Temujeve baze kupcev po Evropski uniji, podporo pri spletni prodaji ter možnosti čezmejne dostave. Skupni program aktivnosti bo potekal v letih 2026 in 2027, namenjen pa bo predvsem podpori digitalizaciji podjetij ter pridobivanju znanj za širitev poslovanja na tuje trge.

V Start:up Slovenija poudarjajo, da je za podjetja poleg razvoja izdelkov vse pomembnejši tudi dostop do kupcev in učinkovita distribucija. "Slovenski startupi razvijajo vrhunske izdelke, ki uspešno konkurirajo najboljšim na svetu. Danes pa razvoj odličnega izdelka predstavlja le del zgodbe – učinkovita distribucija in dostop do kupcev sta pomembnejša kot kadar koli prej," je ob podpisu povedal vodja skupnosti Start:up Slovenija Urban Lapajne.

Po njegovih besedah bo partnerstvo podjetnikom pomagalo pri odpiranju novih prodajnih poti in mednarodni rasti.

Temu širi prisotnost med slovenskimi prodajalci

Temu je na slovenski trg vstopil leta 2023, marca 2026 pa je svojo tržnico odprl tudi za slovenske prodajalce. S tem je podjetjem ponudil nov kanal za doseganje kupcev zunaj domačega trga. Kitajska platforma je v zadnjem obdobju okrepila aktivnosti v Sloveniji. Pred kratkim je s Pošto Slovenije podpisala memorandum o soglasju, s katerim želita partnerja okrepiti logistične in dostavne storitve za slovenske prodajalce in kupce.

Težave zaradi odpoklicev izdelkov

Temujeva širitev prihaja v času, ko je platforma v Sloveniji in drugih evropskih državah pod večjim nadzorom zaradi varnosti izdelkov. V zadnjem obdobju je bilo objavljenih več odpoklicev izdelkov, kupljenih prek različnih spletnih trgov, med njimi tudi izdelkov, povezanih s platformo Temu.