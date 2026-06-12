Pred vsakim poletjem se v medijih in razpravah znova odpre isto vprašanje: ali je dopust na Hrvaškem še vedno ugoden in kaj se dogaja s cenami turističnih storitev na Jadranu. A vse bolj jasno je, da to vprašanje ne zajame več bistva sprememb, ki jih doživlja sodobni turizem.

Hrvaška, zlasti Istra, ki je Sloveniji med najbližjimi obmorskimi destinacijami onstran meje, že tradicionalno velja za poletno izbiro velikega števila gostov iz naše države – toda morje in sonce, ki sta desetletja predstavljala osnovo poletnega oddiha, danes nista več dovolj za polnovreden dopust.

Potniki iščejo kompleksnejša doživetja, bolj premišljene vsebine in višjo raven storitev. Posebej zahtevni glede premišljenega turizma so gostje z večjo plačilno močjo, ki jim ni težko odšteti več, če vedo, kaj za to dobijo.

Pical Resort pri Poreču obsega 50 tisoč kvadratnih metrov, sprejme lahko 1.678 gostov v 514 sobah in je eden od največjih hrvaških turističnih projektov. Foto: Srdjan Cvjetović

Hrvaški prehod iz množičnega v kakovostni turizem

Naša južna in jugovzhodna soseda se skladno s tem, a tudi v skladu s svojo strateško usmeritvijo turizma, ki ji prinaša okrog ene petine bruto družbenega proizvoda, vse bolj preoblikuje. Iz klasične sezonske ali celo množične in sindikalne destinacije se seli v prostor celoletnega, vsebinsko bogatega turizma – tudi z naložbami, ki presegajo tradicionalne hotelske modele in postavljajo nova merila na Jadranu.

Današnji turist si namreč vsaj med dopustom želi tudi razvajanja, kar zahteva ne le kakovostno, temveč tudi razkošnejšo storitev na višji ravni. Temu primerno je videti, da med novimi hotelskimi namestitvami na Hrvaškem odločno prevladujejo tiste s štirimi in petimi zvezdicami.

Pred glavnim vhodom Pical Resorta pri Poreču je delo slovenskega kiparja Jureta Markote, ki je upodobil svoj pogled na istrsko življenje. Na območju celotnega Pical Resorta je bogata zbirka umetniških del hrvaških, slovenskih in italijanskih umetnikov, držav, kjer je nekoč potekala ozkotirna železnica Parenzana. Foto: Srdjan Cvjetović

Najambicioznejši turistični projekt na Hrvaškem

Odličen primer tega trenda je zagotovo novi petzvezdični Pical Resort družbe Valamar v bližini Poreča. Za razliko od drugih bolj oddaljenih resortov je od starega mestnega jedra Poreča, ki je pod zaščito Unesca, oddaljen le od 15 do 20 minut hoje na obalnem sprehajališču.

Svoje prve goste je po dobrem poldrugem letu intenzivne gradnje sprejel 14. marca, a je že pred tem osvojil naslov največjega in najambicioznejšega turističnega projekta na Hrvaškem. Številke ta sloves potrjujejo: naložba je znašala približno 200 milijonov evrov. Zadnji deli resorta, predvsem nekatere plaže, so končno podobo dobili maja, zato je v tem mesecu dozorel trenutek za slovesno odprtje, ki so ga na uradnem delu pospremili štirje ministri in predsednik vlade Andrej Plenković ter poreški župan Loris Peršurić in župan istrske županije Boris Miletić.

Eden od govornikov na slovesnem odprtju Pical Resorta pri Poreču je bil tudi hrvaški premier Andrej Plenković. V ozadju so obrisi Parenzane, nekdanje ozkotirne železnice med Porečem (italijansko: Parenzana) in Trstom, katere končna postaja je bila prav na območju današnjega resorta. Foto: Srdjan Cvjetović

Spomini na Parenzano, nekdanjo železnico, povezujejo tri države

Sledil je velik koncert številnih znanih glasbenih izvajalcev iz Hrvaške, Slovenije in Italije (Slovenijo so predstavljali Perpetuum Jazzile), ki ga je na plaži Pical Resorta spremljalo 5.500 obiskovalcev iz vrst poslovnih partnerjev in izbranih medijev, pa tudi domačinov.

Video: barve Slovenije med izvajalci so uspešno obranili Perpetuum Jazzile (video: Srdjan Cvjetović)

Izbira izvajalcev ni bila naključna, saj je po celotnem Pical Resortu prisoten motiv Parenzane, nekdanje ozkotirne železnice, ki je v prvi polovici 20. stoletja povezovala Poreč s Trstom prek ozemlja danes treh držav – končna poreška postaja je bila prav na ozemlju Pical Resorta.

Med znanimi imeni hrvaške, slovenske in italijanske glasbene scene, ki so nastopili na velikem koncertu ob slovesnem odprtju Pical Resorta, je bila tudi Josipa Lisac. Foto: Valamar

Raznolika namestitvena ponudba v treh sklopih

Pical Resort je pravo malo mesto, ki lahko s tremi namestitvenimi sklopi s skupaj 514 sobami in suitami sprejme 1.678 gostov. Osrednji hotel Pical je zaživel po temeljiti prenovi nekdanjega istoimenskega hotela in je središče vseh skupnih vsebin resorta. Pical Family Hotel so ustvarili za družine, ki dopustujejo z otroki, Pical Suites pa ponuja največ razkošja in zato tudi lastno recepcijo in lastne vsebine.

Pical Resort na 50 tisoč kvadratnih metrih med drugim ponuja tri tematske plaže (ena od njih se imenuje prav Pical), 11 bodisi ogrevanih notranjih bodisi zunanjih bazenov, vključno s 25-metrskim notranjim plavalnim bazenom, ter velik wellness in spa center (wellness center je prvi na Hrvaškem britanske znamke ESPA, ki jo srečujemo v luksuznih hotelih po vsem svetu).

Wellness center je po zagotovilih lastnikov Pical Resorta prvi na Hrvaškem izpolnil standarde blagovne znamke, ki je sopomenka za tovrstno ponudbo v najbolj luksuznih hotelih in resortih. Foto: Srdjan Cvjetović

Od vrhunske gastronomije do kongresnega turizma

Tu je tudi 11 restavracij z vrhunsko gastronomsko ponudbo v sodelovanju z vrhunskimi kuharskimi imeni, kot sta šefa Matteo Metullio in Davide de Pra, katerih tržaška restavracija Harry's Piccolo se ponaša z dvema Michelinovima zvezdicama.

Ponudbo nadaljujejo devet barov, obsežne družinske vsebine za otroke s kar 1.200 kvadratnih metrov velikim učnim in igralnim središčem za vso družino, športni objekti ter kolesarske in tekaške poti. Pical Resort je Istri prinesel tudi največji kongresni center na polotoku, ki lahko poskrbi za približno 1.200 udeležencev.

V Pical Resortu je podružnica tržaške restavracije Harry's Picolo, ki se ponaša z dvema Michelinovima zvezdicama, v bližnjem butičnem hotelu Jadran istih lastnikov pa je restavracija Jaz by Ana Roš – tudi pri gastronomiji so zajeli vse tri države, ki jih je nekoč povezovala ozkotirna železnica Parenzana (Porečanka). Foto: Srdjan Cvjetović

Niso pozabili na tiste, ki cenijo butično okolje

Nekateri zahtevnejši gostje si želijo intimnejšega okolja, ki ga zagotavljajo manjši butični hoteli. Njihovih pričakovanj tako velik resort morda ne bi mogel izpolniti, zato so izključno njim namenili Pical Suites z zasebnimi vsebinami.

Družba Valamar ima na jadranski obali skupaj 37 hotelov in 15 kampov, v smučarskem središču Obertauern v avstrijski deželi Solnograjska (Salzburg) pa še tri hotele. Tistim, ki si želijo še več zasebnosti in pristnosti, pa povsem v središču starega Poreča in tik ob obali ponuja butični hotel Jadran s samo desetimi sobami in dvema suitama. V sklopu tega hotela deluje restavracija Jaz Ane Roš, gostje pa lahko uporabljajo tudi vse dobrote Pical Resorta.

Ena izmed restavracij v delu Pical Suites, ki v sklopu Pical Resorta ponuja še več razkošja in ekskluzivnosti. Foto: Srdjan Cvjetović

Koristi Pical Resorta za lokalno skupnost

Upravičenost pristopa, ki so ga uresničili v Pical Resortu, potrjujeta tudi zasedenost in obseg povpraševanja. Kot zatrjujejo pri družbi Valamar, so rezervacije že v prvih mesecih dosegle okoli 70 odstotkov letnega načrta. Pomisleke prebivalcev, da lahko tako velik resort na tamkajšnje prebivalstvo vpliva tudi omejevalno, so odpravili tako, da je zasnovan kot odprt kompleks, katerega sprehajališča in športne površine so dostopne vsem, v določenih terminih so bazeni na voljo tudi treningom poreških športnih klubov.

O pomenu za lokalno skupnost govori tudi podatek, da je v njem svoje delovno mesto našlo več kot 800 ljudi, ki so se za zagotavljanje storitev z najvišjo petzvezdično kakovostjo po pojasnilih vodstva hotela usposabljali kar eno leto. Svoje mesto so našli tudi lokalni ponudniki in dobavitelji vin, olivnega olja, svežih rib in morskih sadežev ter drugih dobrot in storitev.

Lokalne surovine od lokalnih dobaviteljev in umetelščine gastronomskih mojstrov so popotnica in jamstvo avtentičnega doživetja destinacije. Foto: Srdjan Cvjetović

Obetavne številke za gospodarstvo ter lokalno in državno blagajno

Družba Valamar, največje turistično podjetje na Hrvaškem, ima od novega Pical Resorta velika pričakovanja. Predsednik uprave in glavni izvršni direktor družbe Valamar Željko Kukurin to vodi že dobro desetletje. Prepeljal jo je skozi njene največje naložbene projekte, skoraj vso svojo poklicno pot, odkar je pred dobrega četrt stoletja začel kot pripravnik, pa je namenil prav Valamarju. Kukurin ocenjuje, da bi Pical Resort lahko dosegel blizu deset odstotkov vseh prihodkov družbe.

Željko Kukurin, prvi mož družbe Valamar, največjega hrvaškega turističnega podjetja Foto: Srdjan Cvjetović

Nasmiha se lahko tudi državni blagajni, saj bo Pical Resort po ocenah v državni proračun letno prispeval okrog 19 milijonov evrov, od tega bodo trije milijoni dodatni prihodek mestnega proračuna Poreča. Temu je treba prišteti še povečano potrošnjo v poreških restavracijah, trgovinah ter pri drugih gostinskih in storitvenih ponudnikih, kar ravno tako prinaša pozitivne učinke za mesto in regijo.