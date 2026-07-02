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Avtorji:
L. B., STA

Četrtek,
2. 7. 2026,
11.37

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Natisni članek
Revoz industrija avto

Četrtek, 2. 7. 2026, 11.37

1 ura, 17 minut

Iz novomeškega Revoza po 33 letih zapeljal še zadnji clio

Avtorji:
L. B., STA

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Revoz, avtomobili, tovarna | V nadaljevanju se bodo v tovarni osredotočili na proizvodnjo električnih avtomobilov. | Foto STA

V nadaljevanju se bodo v tovarni osredotočili na proizvodnjo električnih avtomobilov.

Foto: STA

Junija je iz novomeške tovarne Revoz zapeljal še zadnji avtomobil clio. V 33 letih so jih izdelali natanko 2.251.416, kar je skoraj polovica vseh avtomobilov, narejenih v Revozu. V nadaljevanju se v tovarni osredotočajo na električne avtomobile. Proizvodnji električnega twinga bo sledila še proizvodnja dveh električnih modelov Dacie in Nissana.

Zadnji clio je iz Revoza zapeljal pred 14 dnevi, natančneje 16. junija. Konec proizvodnje omenjenega priljubljenega avtomobila so v tovarni obeležili z internim dogodkom, spominskim fotografiranjem na montaži in obiskom direktorice za področje industrije EV Motion Renault Group Anne-Catherine Brieux, so za STA povedali v Revozu.

Clio v zgodovini Revoza

Clia prve generacije so v novomeški tovarni začeli izdelovati leta 1993. Do leta 1998 so jih naredili nekaj manj kot 300 tisoč. Sledila je izdelava clia 2. Do leta 2015 so jih naredili nekaj manj kot 1,5 milijona. Sledili sta dve leti premora, dokler niso leta 2017 začeli izdelovati model clio 4. Naredili so jih nekaj manj kot 163 tisoč. Leta 2019 je sledila še proizvodnja clia 5. Do sredine junija letos, ko je s traku prišel še zadnji, so jih naredili nekaj manj kot 300 tisoč.

Clio ima v zgodovini Revoza prav posebno mesto, kar niti ne preseneča, saj omenjeni Renaultov model predstavlja skoraj polovico vseh avtomobilov, ki so jih v tovarni naredili do zdaj, so izpostavili v podjetju.

Izdelava električnega twinga

Kljub temu pa v Revozu že gledajo naprej. Kot so pojasnili, se trenutno osredotočajo na izdelavo električnega twinga. Izdelajo jih 300 na dan, prodaja avtomobila pa je močno presegla njihova pričakovanja.

"Samo v Sloveniji v celotni zgodovini prodaje Renaultovih avtomobilov v prvih štirih mesecih ni bilo toliko naročil, kot jih je trenutno za električni twingo. Izjemen odziv beležijo tudi v drugih državah," so navedli v Revozu.

V prihodnosti novi električni modeli

Hkrati se že pripravljajo na izdelavo dveh novih električnih modelov. Že kmalu naj bi začeli izdelovati dva nova manjša avtomobila, ki bosta imela enako konstrukcijsko osnovo, kot jo ima twingo – Dacio spring in še enega od modelov Nissana, katerega imena pa še ne razkrivajo. Septembra tako načrtujejo uvedbo dodatne, druge izmene, skupna proizvodnja pa naj bi do konca leta narasla na okoli 500 vozil na dan.

Z ukinitvijo proizvodnje izdelave clia v Revozu pa proizvodnja tega avtomobila za Renault ni končana. V njegovi tovarni v Turčiji so namreč že začeli izdelovati model clio 6.

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