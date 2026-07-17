Gen-I lani močno znižal dobiček, letos že skoraj dosegel letni cilj

Skupina Gen-I je leto 2025 sklenila z 2,47 milijarde evrov prihodkov, kar je 22,5 odstotka več kot leto prej. Ob zahtevnih tržnih razmerah je bil čisti dobiček pri 7,5 milijona evrov nižji od povprečja preteklih let. V prvem polletju letos skupina posluje precej bolje; dobiček je dosegel 16,7 milijona evrov, kar je 80 odstotkov letnega načrta.

Skupščina družbe se je v četrtek seznanila z lanskim in tekočim poslovanjem, odločila pa je tudi o uporabi bilančnega dobička. Sklenila je, da se ta razdeli med družbenika – po 50 odstotkov imata v lasti Gen energija in Gen-EL Naložbe – le delno, in sicer v skupni višini dva milijona evrov, je Gen-I danes objavil prek spletne strani Ljubljanske borze.

Kot so navedli v družbi, je leto 2025 zaznamovala visoka stopnja volatilnosti na energetskih trgih, na katero so vplivali geopolitični in vremenski dejavniki ter pospešena rast proizvodnje iz obnovljivih virov energije. "V teh zahtevnih tržnih razmerah je skupina Gen-I okrepila diverzifikacijo poslovnih modelov, poslovno strategijo pa nadgradila na področju hitro rastočega segmenta baterijskih hranilnikov ter upravljanja fleksibilnih energetskih virov," so zapisali v letnem poročilu.

EBITDA je lani znašal 22,7 milijona evrov, kar medletno predstavlja 56,6-odstotni padec. Ta je posledica nižjih marž, poudarjajo v podjetju. EBITDA marža je znašala 0,92 odstotka, medtem ko je v 2024 znašala 2,60 odstotka. Dobiček iz poslovanja je dosegel 11,8 milijona evrov, potem ko je v 2024 znašal 43,3 milijona evrov.

Čisti dobiček se je lani znižal za 79,1 odstotka na 7,5 milijona evrov, kar je manj od povprečja preteklih let. A skupina ostaja finančno trdna, operativno učinkovita in usmerjena v dolgoročno rast, poudarjajo v družbi pod taktirko Maksa Helbla.

Prvo polletje precej uspešnejše

"Leto 2025 tako predstavlja trdno izhodišče za letošnje leto, v katerem skupina že beleži nadpovprečno rast in uspešnost poslovnega modela tudi v zaostrenih razmerah na energetskih trgih. Rezultati potrjujejo pravilnost strateških odločitev ter visoko stopnjo prilagodljivosti skupine," so poudarili v Gen-I in predstavili tudi rezultate poslovanja v prvem letošnjem polletju.

V tem obdobju je Gen-I na ravni skupine kljub geopolitičnim napetostim, zlasti na Bližnjem vzhodu, dosegel izjemne rezultate in potrdil visoko učinkovitost poslovnega modela tudi v zaostrenih razmerah na energetskih trgih. "Rezultati potrjujejo sposobnost skupine za hitro izkoriščanje tržnih priložnosti ob hkratnem učinkovitem obvladovanju tveganj in ohranjanju stabilnega poslovanja," so navedli v družbi.

Ob 19-odstotni rasti obsega trgovanja z električno energijo glede na enako obdobje lani je kosmati poslovni izid v polletju znašal 71,3 milijona evrov in presegel načrte za 39 odstotkov. Čisti dobiček je pri 16,7 milijona evrov blizu načrta za celotno letošnje leto. "S tem potrjuje uspešno upravljanje tržnih nihanj ter učinkovito prilagodljivost poslovnega modela," so zapisali v Gen-I.

"Rezultati prvega polletja potrjujejo, da smo z doslednim izvajanjem strategije in pravočasnimi ukrepi tudi v spremenljivem tržnem okolju dodatno okrepili učinkovitost poslovanja. Naši ključni cilji ostajajo zagotavljanje stabilnosti, predvidljivosti in konkurenčnih cen za odjemalce ter ohranjanje njihovega zaupanja. Ob tem smo osredotočeni na nadaljnjo krepitev mednarodne prisotnosti, razvoj naprednih energetskih rešitev ter učinkovito upravljanje razpršenega portfelja v 27 državah," je poudaril Helbl.

Krepitev baterijskih hranilnikov in poslovanja v tujini

Skupina je dodatno okrepila mednarodni portfelj fleksibilnih virov z vključitvijo treh velikih baterijskih hranilnikov električne energije v Bolgariji, s skupno kapaciteto 76 megavatnih ur. Hkrati nadaljuje krepitev upravljanja fleksibilnih energetskih virov, kjer se uvršča med vodilne upravljavce v regiji, so še zapisali v družbi.

Kot omenjeno, ima Gen-I dva družbenika, Gen energijo in Gen-EL, lastniška struktura Gen-I pa je bila pred leti povod za kadrovsko bitko v času tretje vlade Janeza Janše. Gen energija ima več kot četrtino v družbah Gen-I in Gen-EL, ki sta lastniško povezani, in sicer tako, da ima Gen-EL polovični delež v Gen-I, ta je pa polovični lastnik Gen-EL.

Poseg v upravljanje Gen-I bi lahko prinesla ta teden v DZ potrjena novela zakona o gospodarskih družbah. Ta v slovenski pravni red vnaša dve evropski direktivi, s katerima se uvaja možnost izdaje delnic z večkratno glasovalno pravico in se zvišuje prag za poročanje podjetij o trajnostnosti. Skladno s sprejetim koalicijskim amandmajem se drugače ureja tudi del, ki govori o glasovalnih pravicah v vzajemno povezanih družbah, zaradi česar je završalo v opoziciji. Po poročanju Forbesa Slovenija bi neuradno spremembe zakonodaje vplivale na družbo Gen-I.