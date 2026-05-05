Slovensko podjetje FRESH 32 je zaključilo investicijski krog v višini 1,2 milijona evrov, s katerim želi pospešiti širitev na tuje trge in razvoj novih izdelkov na področju ustne higiene.

Investicijo je vodil sklad AYMO Ventures, sodelovali pa so še Tivoli Partners ter angelski investitorji iz mrež Business Angels of Slovenia in SMOK Angels.

Razvijajo izdelke za ustno higieno

Podjetje, ki deluje v okviru Tehnološkega parka Ljubljana, razvija zobne ščetke na osnovi lastne tehnologije 3D Bristle Dynamics. Ta namesto klasičnih najlonskih ščetin uporablja mehkejše TPU-materiale, ki naj bi omogočali nežnejše in učinkovitejše čiščenje.

V manj kot letu dni so pridobili več kot 50 tisoč uporabnikov in vzpostavili sodelovanje z zobozdravstvenimi strokovnjaki na različnih trgih.

Širitev in večja proizvodnja

Z novo investicijo namerava FRESH 32 okrepiti prisotnost na tujih trgih, razširiti ponudbo izdelkov ter povečati proizvodne in operativne zmogljivosti.

Podjetje, ustanovljeno leta 2019, po podatkih Bizija zaposluje dva človeka. V letu 2025 je ustvarilo 452.035 evrov čistih prihodkov od prodaje (leta 2024: 222.210 evrov) ter 8.534 evrov dobička (leta 2024: 7.587 evrov).