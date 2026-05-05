Slovenski startup zbral 1,2 milijona evrov za širitev v tujino
Slovensko podjetje FRESH 32 je zaključilo investicijski krog v višini 1,2 milijona evrov, s katerim želi pospešiti širitev na tuje trge in razvoj novih izdelkov na področju ustne higiene.
Investicijo je vodil sklad AYMO Ventures, sodelovali pa so še Tivoli Partners ter angelski investitorji iz mrež Business Angels of Slovenia in SMOK Angels.
Razvijajo izdelke za ustno higieno
Podjetje, ki deluje v okviru Tehnološkega parka Ljubljana, razvija zobne ščetke na osnovi lastne tehnologije 3D Bristle Dynamics. Ta namesto klasičnih najlonskih ščetin uporablja mehkejše TPU-materiale, ki naj bi omogočali nežnejše in učinkovitejše čiščenje.
V manj kot letu dni so pridobili več kot 50 tisoč uporabnikov in vzpostavili sodelovanje z zobozdravstvenimi strokovnjaki na različnih trgih.
Širitev in večja proizvodnja
Z novo investicijo namerava FRESH 32 okrepiti prisotnost na tujih trgih, razširiti ponudbo izdelkov ter povečati proizvodne in operativne zmogljivosti.