Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. L.

Torek,
5. 5. 2026,
14.10

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,39

Natisni članek

Natisni članek
inovacija zobna ščetka zobje zobozdravnik startup

Torek, 5. 5. 2026, 14.10

1 ura, 15 minut

Slovenski startup zbral 1,2 milijona evrov za širitev v tujino

Avtor:
M. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,39
Soustanovitelj podjetja Fresh 32 Jan Habat | Soustanovitelj podjetja Fresh 32 Jan Habat. | Foto Jure Makovec/STA

Soustanovitelj podjetja Fresh 32 Jan Habat.

Foto: Jure Makovec/STA

Slovensko podjetje FRESH 32 je zaključilo investicijski krog v višini 1,2 milijona evrov, s katerim želi pospešiti širitev na tuje trge in razvoj novih izdelkov na področju ustne higiene.

Investicijo je vodil sklad AYMO Ventures, sodelovali pa so še Tivoli Partners ter angelski investitorji iz mrež Business Angels of Slovenia in SMOK Angels.

Razvijajo izdelke za ustno higieno

Podjetje, ki deluje v okviru Tehnološkega parka Ljubljana, razvija zobne ščetke na osnovi lastne tehnologije 3D Bristle Dynamics. Ta namesto klasičnih najlonskih ščetin uporablja mehkejše TPU-materiale, ki naj bi omogočali nežnejše in učinkovitejše čiščenje.

V manj kot letu dni so pridobili več kot 50 tisoč uporabnikov in vzpostavili sodelovanje z zobozdravstvenimi strokovnjaki na različnih trgih. | Foto: Thinkstock V manj kot letu dni so pridobili več kot 50 tisoč uporabnikov in vzpostavili sodelovanje z zobozdravstvenimi strokovnjaki na različnih trgih. Foto: Thinkstock

Širitev in večja proizvodnja

Z novo investicijo namerava FRESH 32 okrepiti prisotnost na tujih trgih, razširiti ponudbo izdelkov ter povečati proizvodne in operativne zmogljivosti.

Podjetje, ustanovljeno leta 2019, po podatkih Bizija zaposluje dva človeka. V letu 2025 je ustvarilo 452.035 evrov čistih prihodkov od prodaje (leta 2024: 222.210 evrov) ter 8.534 evrov dobička (leta 2024: 7.587 evrov).
inovacija zobna ščetka zobje zobozdravnik startup
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.