Ford zaradi spodrsljaja umetne inteligence išče izkušene inženirje

Ameriški avtomobilski velikan je pri izboljševanju kakovosti vozil veliko stavil na umetno inteligenco in avtomatizirana orodja, vendar ta niso dovolj dobro prepoznala vseh šibkih točk. Zaradi številnih garancijskih zahtevkov in odpoklicev so nastali milijardni stroški, zato Ford zdaj znanje izkušenih strokovnjakov znova postavlja v središče razvoja.

Ford je pri izboljševanju kakovosti svojih avtomobilov dobil dragoceno, a zelo drago lekcijo. Umetna inteligenca je lahko izjemno uporabno orodje, vendar le, če ima dovolj kakovostne podatke, izkušene mentorje in jasno postavljene meje.

Po poročanju ameriškega medija Bloomberg je Ford v zadnjih treh letih zaposlil oziroma v ključne razvojne procese znova vključil približno 350 izkušenih tehničnih strokovnjakov, med njimi tudi nekdanje zaposlene. Njihova naloga ni samo popravljanje napak, temveč predvsem preprečevanje, da bi te sploh prišle v proizvodnjo in nato do kupcev.

Ko algoritmi niso videli vsega

Ford je v preteklosti močno povečal uporabo avtomatiziranih sistemov in orodij umetne inteligence pri nadzoru kakovosti. Ideja je bila preprosta: algoritmi naj bi že v fazi razvoja ali proizvodnje hitreje prepoznali napake, odstopanja in šibke točke, ki bi lahko pozneje povzročile okvare.

Toda v praksi se je pokazalo, da umetna inteligenca ni znala nadomestiti izkušenj inženirjev, ki so dolga leta ali celo desetletja reševali kompleksne težave pri razvoju in proizvodnji vozil. Pri Fordu so sprva verjeli, da bo dovolj, če bodo v sistem vnesli oblikovalske zahteve in tehnične standarde, kar se je izkazalo za napačno predpostavko.

Charles Poon, Fordov podpredsednik za razvoj avtomobilske strojne opreme, je za ameriške medije priznal, da je umetna inteligenca odlična tehnologija, vendar je dobra le toliko, kolikor so dobri podatki, s katerimi jo podjetje uči. Business Insider navaja njegovo pojasnilo, da so pri Fordu zmotno verjeli, da bo vnos oblikovalskih zahtev sam po sebi prinesel kakovosten izdelek.

Izkušnje se ne zapišejo vedno v podatkovne baze

Največ težav se je pojavilo na stičiščih med posameznimi področji: med razvojem, proizvodnjo, programsko opremo, dobavitelji in končno montažo. Prav tam je izkušnja ljudi pogosto odločilna.

Izkušen delavec hitro prepozna vzorec, ki ga algoritem v podatkih še ne zazna. Ve, katera sprememba materiala lahko vpliva na zanesljivost, kje se lahko pojavi napaka pri dobavitelju in zakaj se drobna toleranca v načrtu v tovarni spremeni v velik strošek.

Po navedbah Business Insiderja so Fordovi vodilni priznali, da umetna inteligenca in avtomatizacija sami po sebi nista bili dovolj. Težave so se pogosto pokazale prav tam, kjer se prekrivajo delo razvojnih ekip, proizvodnje, programske opreme in strojne opreme.

Milijardni stroški zaradi garancij in odpoklicev

Finančne posledice Fordovih težav s kakovostjo so bile velike. Zaradi premalo učinkovitih orodij umetne inteligence so nastali milijardni stroški, povezani z garancijskimi zahtevki in odpoklici.

Business Insider poudarja, da je Ford v zadnjih letih močno obremenjevalo veliko število odpoklicev. Leta 2025 je Ford izdal 152 odpoklicev, kar je skoraj dvakrat več od prejšnjega rekorda General Motorsa iz leta 2014. Letos je Ford po podatkih, ki jih navaja Business Insider, do konca junija izdal 51 odpoklicev.

Fordovi vodilni sicer opozarjajo, da so odpoklici kazalnik z zamikom. Velik del današnjih težav naj bi bil povezan z vozili in platformami, ki so bili zasnovani že med letoma 2013 in 2020, zato se izboljšave pri novejših vozilih v statistiki pokažejo šele z zamikom.

Nekdanji inženirji nazaj v razvoj

Ford je zato spremenil pristop. Izkušeni strokovnjaki zdaj vodijo obvezne oblikovalske preglede, iščejo potencialne točke odpovedi in učijo mlajše inženirje, kako razmišljati o kakovosti še pred začetkom proizvodnje.

Ford v svoji uradni objavi navaja, da je v večletni program izboljševanja kakovosti vključil približno 300 izkušenih inženirjev, ki izvajajo tedenske oblikovalske preglede. Širši program tehničnih specialistov, o katerem poročajo ameriški mediji, pa vključuje približno 350 izkušenih ljudi.

Ti strokovnjaki ne nadomeščajo umetne inteligence, temveč jo pomagajo izboljševati. Njihova naloga je usposabljanje mlajših kadrov in hkrati izboljševanje podatkov, s katerimi se učijo Fordovi sistemi umetne inteligence.

Ford umetne inteligence ne opušča

To ne pomeni, da se Ford odpoveduje umetni inteligenci. Nasprotno, podjetje jo še naprej uporablja, a jo želi postaviti v realnejši okvir. Umetna inteligenca naj bi ostala orodje, ne pa nadomestek za institucionalno znanje, ki se je v avtomobilski industriji nabiralo desetletja.

Ford je že razvil lastna orodja za pregledovanje proizvodnje, med njimi AiTriz in MAIVS, ki uporabljata umetno inteligenco oziroma računalniški vid za odkrivanje napak pri sestavi vozil. Business Insider je že lani poročal, da sta sistema namenjena odkrivanju napak v realnem času, še preden se te spremenijo v drage garancijske zahtevke, odpoklice ali dodatna popravila.

Ford ob tem navaja, da danes programsko opremo pred vgradnjo v vozila preizkuša skozi več sto tisoč avtomatiziranih scenarijev, s čimer želi napake odkriti precej prej kot v preteklosti.

Prvi učinki so že vidni

Prvi učinki novega pristopa so že vidni. V raziskavi J. D. Power 2026 U.S. Initial Quality Study se je Ford uvrstil na prvo mesto med množičnimi avtomobilskimi znamkami, prvič po letu 2010. Ford je bil hkrati tretji med vsemi znamkami in drugi med avtomobilskimi skupinami.

Ford je v tej raziskavi v primerjavi s prejšnjim letom izboljšal rezultat za 41 težav na sto vozil, kar je bilo največje medletno izboljšanje med množičnimi znamkami. Podjetje je v uradni objavi navedlo tudi, da so se garancijski stroški leta 2025 medletno znižali in da pričakuje nadaljevanje tega trenda tudi v letošnjem letu.

Kljub temu težav še ni konec. Raziskava J. D. Power meri začetno kakovost novih vozil, ne pa dolgoročne vzdržljivosti. Zato je Fordov rezultat pomemben znak izboljšanja, ne pa še dokaz, da je podjetje dokončno rešilo težave z odpoklici in kakovostjo.