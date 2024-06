Family Reunion Slovenia 2024: ustvarjanje prihodnosti v nepremičninskem svetu

V hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons je potekal izjemen dogodek, Family Reunion Slovenia 2024 , ki je postal stičišče najproduktivnejših agentov nepremičninske industrije v Sloveniji. KW Slovenia poimenuje svojo letno konferenco Family Reunion, saj šteje agente kot svojo družino, in organizira srečanje vrhunskih nepremičninskih strokovnjakov tako iz Slovenije kot tujine, ki so svoje znanje in izkušnje delili z udeleženci, željnimi novih spoznanj o trendih, ki oblikujejo prihodnost nepremičninskega trga.

Foto: Arhiv ponudnika

KW Slovenia je podjetje, ki ga odlikuje strast do kulture, kar je temeljni kamen vsega njihovega delovanja. V ospredje postavljajo nenehno izobraževanje svojih agentov, kar jim omogoča razvijanje spretnosti in zagotavljanje najboljše možne storitve na trgu. V podjetju KW Slovenia so zavezani k odličnosti, kar se odraža v visokem standardu izobraževanj, ki jih nudijo svojim agentom, ter njihovi predanosti k inovacijam in razvoju lastne tehnološke platforme, kar daje agentom bistveno konkurenčno prednost.

Vrhunski govorci in bogat program

Zaradi vrhunskega nabora govorcev je bilo vzdušje na dogodku izrazito navdihujoče, saj so skozi svoja predavanja in okrogle mize ponudili vpogled v inovativne pristope in tehnologije, ki bodo krojile prihodnost trga. Med govorci so bili Boro Vujović, direktor podjetja Opereta Real Estate, Silvester Kmetič, generalni direktor KHD Group Slovenia, Ajda Kaluža, CEO in ustanoviteljica Arvia, Mariano Freitas iz KW Portugalska, Jernej Suša iz RUJ Nepremičnine, Aleksander Kumer, odvetnik, Amadej Parfant iz Nepremičnine Kapitol, Gregor Kragelj in Aljaž Fekonja, regionalna tehnološka trenerja, Daniel Angel Sauli, regionalni principal za KW Slovenija in direktor, ter Mary Markežič, vodja ekipe iz KW Omnis.

Znanje, motivacija in novi poslovni stiki

Dogodek je ponudil obilje znanja o najnovejših trendih na nepremičninskem trgu in prihajajočih inovacijah. Udeleženci so pridobili dragocene informacije, ki so temelj za boljše poslovne odločitve in strategije. Poleg tega je dogodek spodbujal k inovativnosti in odločnosti za doseganje izjemnih poslovnih rezultatov.

Poleg strokovnih predavanj je bil poudarek tudi na mreženju. Srečanje z vrhunskimi strokovnjaki in izmenjava izkušenj z drugimi udeleženci sta ustvarila vzdušje, ki spodbuja k vzpostavitvi novih poslovnih vezi in partnerstev, ki bodo imeli dolgoročen vpliv na slovenski nepremičninski sektor.

Dogodek je bil bogat ne samo z znanjem, ampak tudi z možnostmi za mreženje. Udeleženci so imeli priložnost, da navežejo nove poslovne stike, ki bodo morda prerasli v trajne poslovne odnose in partnerstva. Tako je bilo mogoče čutiti pravo energijo in odločenost udeležencev, da z novimi idejami in projekti nadaljujejo svojo pot v nepremičninskem svetu.

Za uspeh dogodka je bilo ključno tudi sponzorstvo podjetij, kot so Vinag, Ai Krpan, Elementum in KHD Group Slovenia. Njihova podpora je omogočila, da se je Family Reunion Slovenia 2024 odvil v tako izjemnih okoliščinah ter ponudil platformo za izmenjavo idej in znanj na najvišji ravni.

V zaključku konference so obljubili prihodnje dogodke, ki jih bo organiziral KW Slovenia. Na teh dogodkih bodo nadaljevali vzpostavljanje močne skupnosti strokovnjakov, ki si prizadevajo za inovacije in izboljšave v nepremičninskem sektorju. Poudarek prihodnjih srečanj bo še naprej na izobraževanju, rasti in skupnem napredku, kar bo še naprej spodbujalo razvoj in oblikovanje nove realnosti na nepremičninskem trgu.

KW Slovenia. Vsako srečanje je nova priložnost za rast, povezovanje in izmenjavo dragocenih izkušenj. Bodite pozorni na prihajajoče dogodke in priložnosti, ki jih pripravlja. Vsako srečanje je nova priložnost za rast, povezovanje in izmenjavo dragocenih izkušenj.

Naročnik oglasne vsebine je MARKET CENTER OMNIS D.O.O.