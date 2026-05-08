Po nedavnem strateškem prevzemu platforme Ulaznice.hr Entrio skupina nadaljuje svojo regionalno širitev z novim pomembnim korakom. Uradno je potrjen prevzem družbe Gigs Tix, ene najbolj prepoznavnih ticketing platform v Srbiji in Črni gori, s čimer Entrio dodatno utrjuje svojo vlogo pomembnega regionalnega akterja na področju organizacije dogodkov.

S tem korakom Entrio ne širi le svojega poslovanja, temveč v regionalno industrijo dogodkov uvaja tudi višje operativne, tehnološke in varnostne standarde.

Gigs Tix v to povezovanje prinaša močan ugled in več kot 18 let izkušenj pri najzahtevnejših projektih. Podjetje, ustanovljeno v Novem Sadu, je imelo pomembno vlogo pri razvoju srbske in črnogorske glasbene ter festivalske scene, pa tudi pri razvoju spletne prodaje vstopnic. Kot dolgoletni partner EXIT Festivala in velikih mednarodnih turnej svetovnih izvajalcev, kot so Madonna, Depeche Mode, Ed Sheeran in Metallica, ter znamenitih dogodkov Sensation White je Gigs Tix razvil vrhunsko znanje na področju upravljanja kompleksnih projektov in množične prodaje.

S prevzemom Entrio skupina gradi sistem, ki po dosegu in kapacitetah nima prave konkurence v jugovzhodni Evropi, hkrati pa postavlja visoke standarde delovanja celotne industrije. Skupina danes združuje ekipo 70 strokovnjakov v šestih lokalnih pisarnah, skupni rezultati pa potrjujejo njen položaj – več kot 12 milijonov prodanih vstopnic za več kot 40 tisoč uspešno izvedenih dogodkov, več kot štiri tisoč organizatorjev in več kot milijon kupcev.

Tehnološka prednost in višji varnostni standardi

Širitev na nova tržišča spremljajo tudi dodatne naložbe v varnost in zanesljivost sistema. Z integracijo Gigs Tixa v Entrio infrastrukturo uvajajo naprednejše varnostne standarde, hitrejše in enostavnejše kupovanje vstopnic ter stalne izboljšave na področju varovanja podatkov kupcev in organizatorjev.

"V praksi to pomeni varnejše transakcije, stabilnejši in hitrejši sistem, nove funkcionalnosti ter večjo odpornost na izzive sodobnega digitalnega ticketinga," poudarja Martin Jan Verschuijl, CEO Entrio skupine.

Povezovanje z Gigs Tixom organizatorjem omogoča lažje širjenje na trga Srbije in Črne gore, ob ohranjanju lokalnega znanja in stabilnosti poslovanja ter hkrati dostop do tehnološko naprednejšega sistema.

"Ustanovitelji in operativna ekipa Gigs Tixa nadaljujejo vodenje podjetja v okviru Entrio skupine, njihovo bogato mednarodno znanje pa predstavlja pomembno okrepitev za celoten sistem," dodaja Martin Jan Verschuijl.

En sistem, večji doseg in več prodaje

Eden ključnih korakov bo integracija Gigs Tixa na Entrio tehnološko platformo, s čimer bodo organizatorji dobili dostop do ene največjih regionalnih baz kupcev ter sodobnih orodij za avtomatizacijo poslovanja, upravljanje kompleksnih dogodkov in povečanje prodaje.

Berislav Marszalek, ustanovitelj in Chief Innovation Officer Entrio skupine, poudarja:

"Z nenehno optimizacijo procesov omogočamo večjo učinkovitost organizatorjev. Prehod Gigs Tixa na Entrio platformo bo prinesel prihranek časa, boljši nadzor nad podatki, dostop do novih kupcev in predvsem – večjo prodajo."

Za vodstvo Gigs Tixa je to logičen naslednji korak razvoja.

"Veseli smo, da postajamo del Entrio skupine. To partnerstvo prinaša novo raven kakovosti in inovacij za organizatorje ter še bogatejšo ponudbo in boljšo uporabniško izkušnjo za kupce," poudarja Ilija Matković, soustanovitelj in direktor Gigs Tixa.

Prehodno obdobje in nadaljnja regionalna širitev

Gigs Tix je trenutno v fazi postopne integracije, pri čemer je poseben poudarek na uporabnikih in organizatorjih, da bo prehod na enotno platformo potekal brez prekinitev. Popoln prehod na novo tehnološko platformo, ki bo prinesla najnovejše trende na področju prodaje vstopnic, je predviden do poletja 2026.