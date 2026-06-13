Dražji nakupi s Temuja in Sheina: kaj se bo zgodilo 1. julija?

Medtem ko za spletne nakupe iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov v EU zdaj velja oprostitev plačila carine, bo s 1. julijem začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti treh evrov. Spletni nakupi se bodo tako podražili.

Dajatev v višini treh evrov za spletna naročila iz tretjih držav, predvsem s platform, kot so Temu, Shein ali AliExpress, bo uvedena začasno in bo ostala v veljavi, dokler se EU ne bo dogovorila o trajni rešitvi za obdavčitev takega uvoza. To naj bi se zgodilo leta 2028.

Plačati bo treba tudi stroške carinskega zastopanja

Kot so pojasnili na finančni upravi (Furs), se bo carina praviloma obračunala s carinsko deklaracijo, ne glede na to, ali gre za pošiljko, naročeno prek posebne uvozne ureditve IOSS, kjer se DDV obračuna in plača že pri naročilu, ali gre za carinjenje po običajni poti, kjer se DDV in carina obračunata preko carinske deklaracije ob samem postopku carinjenja. Plačati bo treba tudi stroške carinskega zastopanja. Ti stroški bodo predvidoma višji, ker se z novimi pravili omejuje vrsta zastopanja na posredno zastopanje, pri katerem zastopnik deluje v svojem imenu za tuj račun.

Carinske dajatve v vrednosti treh evrov ni, če je blago ob naročilu že v Sloveniji ali drugi državi EU. Nekateri spletni trgovci lahko prikazujejo, kot da imajo sedež v Sloveniji ali v EU, vendar je blago lahko odpremljeno iz države, ki ni članica EU. Furs potrošnikom zato svetuje, naj pri nakupu preverijo, ali bo blago dejansko odpremljeno iz države EU.

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Furs opozarja tudi, da se odpravlja možnost razveljavitve carinske deklaracije zaradi vračila blaga pri prodaji na daljavo v višini do 150 evrov ter posledično ukinja možnost povračila carine in DDV za vrnjeno blago. Stranka lahko vloži zahtevek za povračilo carine v enem letu od uvoza samo v primeru, kadar gre za pomanjkljivo blago ali blago, ki ne izpolnjuje pogojev pogodbe.

Dajatev že za nekatere pošiljke, naročene pred 1. julijem

Merodajen datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke, in ne datum naročila. To pomeni, da bodo paketi, ki bodo v carinski postopek prišli po tem datumu, podvrženi novi dajatvi, tudi če so bili naročeni že prej.

Furs je ocenil, da bi znesek iz pobrane carinske dajatve iz tega naslova znašal približno 700 tisoč evrov. Kot so pojasnili, od tega zneska 25 odstotkov pobranih carinskih dajatev ostane Sloveniji, preostalih 75 odstotkov pa gre neposredno v proračun EU.

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V letu 2025 je bilo po podatkih Fursa v Sloveniji 206.974 pošiljk do vrednosti 150 evrov, za katere do zdaj ni bilo treba plačati carine. Gre za pošiljke, ki so bile v državo odpremljene neposredno iz tretjih držav. V letu 2024 je bilo takih pošiljk 272.128, v letu 2023 pa 285.128. "Trend kaže, da število pošiljk, ki se uvozijo v Slovenijo, upada, kar pa ne pomeni, da se na splošno zmanjšuje število pošiljk, ki jih naročajo kupci v Sloveniji. Število pošiljk se zmanjšuje, ker so bile prepuščene v prosti promet v drugih državah članicah EU na podlagi posebnih ureditev," ob tem pojasnjuje Furs.