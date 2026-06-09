Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
9. 6. 2026,
13.08

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
lizing gospodarstvo policija

Torek, 9. 6. 2026, 13.08

38 minut

Direktor mariborske družbe nezakonito do skoraj 800 tisoč evrov

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Denar, evri | Kriminalisti so zoper osumljeno osebo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poslovne goljufije, za katero je predpisana kazen zapora od enega do desetih let. | Foto Shutterstock

Kriminalisti so zoper osumljeno osebo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poslovne goljufije, za katero je predpisana kazen zapora od enega do desetih let.

Foto: Shutterstock

Direktor družbe z območja Maribora naj bi v letu 2021 pri sklepanju pogodbe o lizingu za delovni stroj preslepil družbo z območja Ljubljane s prikazovanjem, da bodo obveznosti po pogodbi izpolnjene. Z neplačilom obveznosti naj bi svoji družbi pridobil skoraj 800 tisoč evrov premoženjske koristi. Osumljen je poslovne goljufije.

Mariborski kriminalisti so v tem mesecu zaključili preiskavo suma storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije, in sicer naj bi osumljeni direktor gospodarske družbe z območja Policijske uprave Maribor v letu 2021 pri pridobitvi finančnih sredstev oz. sklepanju pogodbe o lizingu za delovni stroj preslepil oškodovano gospodarsko družbo z območja Ljubljane s prikazovanjem, da bodo obveznosti po pogodbi izpolnjene.

Predloženi neresnični podatki in dokumentacija

Osumljena odgovorna oseba naj bi ob sklenitvi pogodbe oškodovani gospodarski družbi predložila neresnične podatke in dokumentacijo o lastništvu delovnega stroja, na podlagi katere je bil odobren lizing za financiranje nakupa stroja.

Osumljeni je kmalu po sklenitvi pogodbe prenehal plačevati svoje obveznosti po pogodbi, oškodovana družba pa je zato zahtevala tudi vrnitev oz. izročitev delovnega stroja, vendar je ugotovila, da osumljeni oz. njegova družba delovnega stroja nikoli nista imela posesti ter da je bila vsa dokumentacija prirejena z namenom preslepitve lizingodajalca.

Zaradi neizpolnitve obveznosti iz sklenjene pogodbe naj bi osumljeni svoji gospodarski družbi pridobil veliko premoženjsko korist v višini skoraj 800 tisoč evrov. Kriminalisti so zoper osumljeno osebo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poslovne goljufije, za katero je predpisana kazen zapora od enega do desetih let.

Moped, predelava
Novice Namesto 25 vozil več kot 84 kilometrov na uro
Senad Jušić
Novice Vložena obtožnica zoper nekdanjega šefa policije
Gasilci, gasilska vozila
Novice V požaru v stanovanjski hiši umrl moški
lizing gospodarstvo policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.