Direktor mariborske družbe nezakonito do skoraj 800 tisoč evrov

Direktor družbe z območja Maribora naj bi v letu 2021 pri sklepanju pogodbe o lizingu za delovni stroj preslepil družbo z območja Ljubljane s prikazovanjem, da bodo obveznosti po pogodbi izpolnjene. Z neplačilom obveznosti naj bi svoji družbi pridobil skoraj 800 tisoč evrov premoženjske koristi. Osumljen je poslovne goljufije.

Mariborski kriminalisti so v tem mesecu zaključili preiskavo suma storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije, in sicer naj bi osumljeni direktor gospodarske družbe z območja Policijske uprave Maribor v letu 2021 pri pridobitvi finančnih sredstev oz. sklepanju pogodbe o lizingu za delovni stroj preslepil oškodovano gospodarsko družbo z območja Ljubljane s prikazovanjem, da bodo obveznosti po pogodbi izpolnjene.

Predloženi neresnični podatki in dokumentacija

Osumljena odgovorna oseba naj bi ob sklenitvi pogodbe oškodovani gospodarski družbi predložila neresnične podatke in dokumentacijo o lastništvu delovnega stroja, na podlagi katere je bil odobren lizing za financiranje nakupa stroja.

Osumljeni je kmalu po sklenitvi pogodbe prenehal plačevati svoje obveznosti po pogodbi, oškodovana družba pa je zato zahtevala tudi vrnitev oz. izročitev delovnega stroja, vendar je ugotovila, da osumljeni oz. njegova družba delovnega stroja nikoli nista imela posesti ter da je bila vsa dokumentacija prirejena z namenom preslepitve lizingodajalca.

Zaradi neizpolnitve obveznosti iz sklenjene pogodbe naj bi osumljeni svoji gospodarski družbi pridobil veliko premoženjsko korist v višini skoraj 800 tisoč evrov. Kriminalisti so zoper osumljeno osebo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poslovne goljufije, za katero je predpisana kazen zapora od enega do desetih let.