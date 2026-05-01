Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Pravni nasvet Pravnik na dlani hrvaški sklep o dedovanju Evropsko potrdilo o dedovanju zapuščinski postopek Hrvaška zapuščina dedovanje

Dedovanje po pokojnem na Hrvaškem: kako urediti parcele v Sloveniji?

Odvetnik dokumenti EU | Pri čezmejnem dedovanju v EU je za nepremičnine v drugi državi pogosto ključno Evropsko potrdilo o dedovanju. | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Zanima me zapuščinski postopek po umrlem stricu. Živel in umrl je na Hrvaškem, imel pa je tudi slovensko državljanstvo in v lasti parcele v Sloveniji. Dediči smo nečaki, vsi iz Slovenije. Zapuščinski postopek bo potekal na Hrvaškem. Ali bodo v tem postopku vključene tudi parcele, ki so v Sloveniji, ali je treba glede teh parcel voditi še zapuščinski postopek v Sloveniji?

Zapuščinski postopek znotraj Evropske skupnosti (EU) običajno vodi sodišče države, kjer je imel zapustnik zadnje stalno prebivališče. Napisali ste, da je stric živel na Hrvaškem, zato bo postopek voden na Hrvaškem. Pravila tam so, da lahko enostavne dedne postopke vodijo tudi notarji.

Ali hrvaški zapuščinski postopek zajame tudi nepremičnine v Sloveniji?

V posameznem  primeru velja pravo države, kjer je pokojni živel in umrl.

V vašem primeru je imel pokojni stric tudi premoženje v Sloveniji, zato predlagajte, da bo zapuščinski postopek na Hrvaškem vključeval tudi slovensko premoženje.

Kaj pomeni Evropsko potrdilo o dedovanju?

Na sklep o dedovanju, ki bo pravnomočen, naj Hrvaško sodišče, ki bo izdalo sklep o dedovanju, izda oziroma doda še posebno Evropsko potrdilo o dedovanju.

Evropsko potrdilo o dedovanju olajša vpis lastninske pravice v Sloveniji, saj velja v vseh državah EU brez posebnega postopka priznavanja.

Kako se po dedovanju uredi vpis v zemljiško knjigo?

Sklep o dedovanju boste morali prevesti v slovenski jezik pri uradnem sodnem prevajalcu in vse skupaj še predložiti pri notarju v Sloveniji za vpis hrvaškega sklepa o dedovanju v zemljiško knjigo v Sloveniji.

Če bo zapuščinski postopek na Hrvaškem končan brez zajetega premoženja v Sloveniji, boste morali pred sodiščem v Sloveniji sprožiti nov postopek za dedovanje za premoženje v Sloveniji kot naknadno najdeno premoženje.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
