Bi gradili hišo? Take so cene zazidljivih zemljišč od Obale do Maribora.

Čeprav je število izdanih gradbenih dovoljenj fizičnim osebam za stanovanjsko gradnjo lani v primerjavi z 2022 upadlo za več kot deset odstotkov, cene zazidljivih zemljišč v Sloveniji še vedno naraščajo. Lani je tako srednja vrednost nakupne cene za kvadratni meter zazidljive parcele v Sloveniji znašala 38 evrov oziroma dva evra več kot leto poprej. Gonilo rasti cen pa presenetljivo ne prihaja iz Ljubljane in z Obale, kjer so cene sicer še vedno najvišje, temveč iz drugih delov Slovenije.

Lani je bilo fizičnim osebam izdanih 2.322 dovoljenj za gradnjo stanovanjskih zgradb v Sloveniji, razkrivajo podatki statističnega urada. Še leta 2022 je bilo izdanih 2.672 gradbenih dovoljenj. Padec zanimanja Slovencev za samostojno gradnjo se odraža tudi na številu transakcij z gradbenimi parcelami.

Še leta 2021 je bilo opravljenih 3.236 poslov, lani samo še 2.028. V dveh letih je število transakcij torej upadlo za polovico. Vendar manjše zanimanje Slovencev za lastno gradnjo ni vplivalo na ceno zazidljivih zemljišč, ki v Sloveniji neprestano raste že vse od leta 2014 (le leta 2020 je ostala nespremenjena v primerjavi z letom poprej).

Vendar so razlike v trendih gibanja cen med posameznimi deli Slovenije, zato smo v tokratni analizi pogledali, po kakšnih cenah so se sklepali posli z gradbenimi parcelami v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju in na Obali.

Ljubljana in Obala najdražji, vendar ...

V Ljubljani je srednja vrednost nakupne cene kvadratnega metra zazidljivega zemljišča dve leti zapored znašala 150 evrov, medtem ko je število transakcij upadlo za 20 odstotkov. Število poslov se je na Obali prepolovilo, kar se je poznalo tudi pri cenah. Srednja vrednost nakupne cene kvadratnega metra je od leta 2022 do leta 2023 tako zdrsnila za četrtino s 199 evrov na 145 evrov.

Največ zanimanja v Mariboru

Medtem pa cene kljub padcu prometa rastejo v Mariboru, Celju in v Kranju. V drugem največjem slovenskem mestu je število opravljenih poslov skorajda enako v zadnjih dveh letih, cena pa je kljub temu zrasla skoraj za polovico.

V Kranju se je število poslov od leta 2021 do 2023 prepolovilo. Srednja vrednost nakupne cene je v obdobju 2021–2022 sicer malenkost padla, vendar je že leto dni kasneje zrasla za skoraj polovico.

Tudi v Celju se je odboj srednje vrednosti nakupne cene zgodil lani, in sicer se je povečal za več kot sto odstotkov. Ob tem je treba poudariti, da je bilo v Celju število poslov z gradbenimi parcelami zelo majhno.