D.K., STA

Četrtek, 28. 5. 2026, 9.47

Addiko Bank kljub višji ponudbi NLB podprla prevzemno ponudbo Raiffeisna

Addiko | Foto STA

Uprava in nadzorni svet avstrijske banke Addiko Bank sta v sredo podprla prevzemno ponudbo avstrijske bančne skupine Raiffeisen Bank International (RBI), četudi je prevzemna ponudba Nove Ljubljanske banke višja. V Addiku so kot razlog za to navedli, da je izplačilo Raiffeisna bolj gotovo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot povzema tiskovna agencija Reuters, v Addiku svojim delničarjem ne bodo niti priporočili niti jih odvračali od prodaje delnic NLB. Ponudba NLB se jim zdi s finančnega vidika privlačna, a pri njej pogrešajo zaveze o podpori večjih vlagateljev, navajajo pa tudi, da se največja slovenska banka na Hrvaškem sooča z regulatornimi ovirami v zvezi z odobritvijo v tej državi.

Slednje izhaja iz dolgoletnega pravnega spora Slovenije in Hrvaške glede Ljubljanske banke, predhodnice NLB, ki je delovala v nekdanji Jugoslaviji, ter poslovanja in sredstev, ki so bila po razpadu Jugoslavije prenesena na današnjo NLB, piše avstrijska tiskovna agencija APA.

Uprava Addiko Bank dvomi o uspehu NLB

Uprava dvomi, da bo NLB, ki je Addiko Bank neuspešno poskusila prevzeti že pred dvema letoma, dosegla zastavljeni prevzemni prag, medtem ko za RBI ocenjuje, da ji bo to uspelo.

Raiffeisen za delnico Addika s sedežem na Dunaju ponuja 26,50 evra, NLB pa 29 evrov, pri čemer je v obeh primerih vključena dividenda. Obe banki želita pridobiti vsaj 75 odstotkov delnic Addiko Bank, pri čemer sta prevzemni prag pripravljeni znižati tudi na 50 odstotkov, njuni ponudbi pa veljata do 22. julija.

Blaž Brodnjak, NLB.
Novice NLB z novo prevzemno ponudbo za odkup delnic Addiko Bank

Raiffeisen namerava ostati le v Sloveniji, v Avstriji in na Hrvaškem

RBI namerava v primeru uspešne prevzemne ponudbe sicer ohraniti le operacije na Hrvaškem, v Sloveniji in matični Avstriji, naložbe v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori pa bi prevzela srbska skupina Alta. Ta je lastnica nekaj manj kot 10 odstotkov Addika in več finančnih instrumentov, povezanih s to banko, po navedbah APA pa je že pristala, da svoj delež odproda Raiffeisnu.

Addiko Bank, katere delnice kotirajo na dunajski borzi, je nastala iz vzhodnoevropskega dela nekdanje banke Hypo Alpe Adria.

Specializirana je za poslovanje s prebivalstvom in malim gospodarstvom. Med njenimi večjimi lastniki so družbe S-Quad Handels- und Beteiligungs (9,99 odstotka), Gorenjska Banka, Alk Banka (9,69 odstotka), Alta Group (9,63 odstotka), Evropska banka za obnovo in razvoj (8,40 odstotka), Dr. Jelitzka + Partner Gesellschaft für Immobilienberatung und -verwertung (6,88 odstotka), WINEGG Realitäten (6,73 odstotka), Wellington Management Group (5,43 odstotka) in Brandes Investment Partners (5,07 odstotka), izhaja s spletne strani banke.

