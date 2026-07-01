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Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
1. 7. 2026,
6.35

Osveženo pred

36 minut

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Natisni članek
pohodniki gorska nesreča Belopeška jezera Italija

Sreda, 1. 7. 2026, 6.35

36 minut

Pohodniki na območju Belopeških jezer našli trupli dveh slovenskih državljanov

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Belopeška jezera, Italija | Preiskovalni sodnik, ki je opravil ogled kraja na približno 900 metrih nadmorske višine v bližini skalnih prepadov, ocenjuje, da bi smrt lahko nastopila v začetku junija. | Foto Shutterstock

Preiskovalni sodnik, ki je opravil ogled kraja na približno 900 metrih nadmorske višine v bližini skalnih prepadov, ocenjuje, da bi smrt lahko nastopila v začetku junija.

Foto: Shutterstock

V ponedeljek zvečer so pohodniki na območju Belopeških jezer našli dva mrtva človeka. Po dosedanjih ugotovitvah sta najverjetneje umrla v gorski nesreči. Šlo naj bi za dva slovenska državljana, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Pri eni od žrtev, 49-letni ženski, so našli osebni dokument. Druge osebe še niso uradno identificirali, domnevno naj bi šlo za enega od otrok prve žrtve. Za dokončno potrditev identitete in vzroka smrti bo potrebna obdukcija. Obe osebi sta bili oblečeni v športna oblačila in opremljeni za pohodništvo, poroča Ansa.

Najverjetneje umrla v začetku junija

Trupli sta bili v napredovali fazi razkroja. Preiskovalni sodnik, ki je opravil ogled kraja na približno 900 metrih nadmorske višine v bližini skalnih prepadov, ocenjuje, da bi smrt lahko nastopila v začetku junija.

Avtomobil pokojne so danes našli na parkirišču. Ključi, ki so jih našli v njenem nahrbtniku, so ustrezali vozilu pokojne, poroča Ansa.

Preiskavo vodijo karabinjerji iz Trbiža, ki sodelujejo z gorsko reševalno enoto finančne policije in gasilci. Pred najdbo pohodnikov v Italiji niso izvajali iskalne akcije. Tudi Center za mednarodno policijsko in carinsko sodelovanje Vrata - Megvarje, ki skrbi za čezmejno sodelovanje med Italijo, Avstrijo in Slovenijo, ni prejel prijav o pogrešanih osebah, še dodaja Ansa.

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