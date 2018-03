Pozor: kaj vas jutri čaka na štajerski avtocesti?

Vsi, ki se boste v nedeljo s štajerskega konca odpravili proti Ljubljani, boste morali med 8. in 17. uro avtocesto zapustiti na izvozu Vransko in se nanjo znova vrniti na priključku Trojane. V tem času bo zaradi sanacije posedle betonske plošče namreč zaprt predor Jasovnik, je na družbenem omrežju Twitter sporočil Dars.

Predor Jasovnik proti Ljubljani v nedeljo, 25. 3., med 8. in največ 17. uro zaprt zaradi sanacije posedle betonske plošče. Obvoz po vzporedni cesti med priključkoma Vransko in Trojane. Saniramo v času najmanjših prometnih obremenitev. Prosimo za strpnost in razumevanje. pic.twitter.com/DQ9SQhBP8V — Družba za avtoceste (@DARS_SI) March 24, 2018

V Darsu še pravijo, da bodo sanacijo izvedli v času najmanjših prometnih obremenitev, in prosijo za strpnost in razumevanje.

Dars je sicer ta teden sporočil, da je z začetkom pomladi začel obnovitvena dela na avtocestah. Na dolenjski avtocesti so stekla dela za preplastitev 7,1 kilometra avtoceste na odseku med Dobruško vasjo in Drnovim, in sicer tako v smeri Obrežja kot v smeri Novega mesta. Promet med priključkoma Dobruška vas in Drnovo poteka po polovici avtoceste dvosmerno.

Za to nedeljo je napovedano postavljanje zapore za nadaljevanje obnove viadukta Ravbarkomanda na primorski avtocesti v smeri iz Postojne proti Uncu. Od ponedeljka zgodaj zjutraj bo promet predvidoma že urejen po polovici viadukta, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje.

Poleg tega bo Dars s prihodom pomladnega vremena nadaljeval obnovo vipavske hitre ceste.