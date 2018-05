Konec šolskega leta: z manj stresa do odličnega uspeha!

Konec šolskega leta se bliža in časa za izboljšanje ocen ni več veliko. V tem obdobju šolarje in starše zajame prava panika. A brez strahu – inštrukcije v učnem centru Horizont lahko pomagajo tudi v zadnjem hipu.

Oglasno sporočilo

Učitelji in učenci ter njihovi starši že komaj čakajo, da se dolgo šolsko leto konča in da nastopi čas brezskrbnih počitnic. Vendar je konec šolskega leta za marsikatero družino tudi zelo stresno obdobje. To je čas aktivnega pridobivanja ocen pri vseh predmetih, pisanja testov, spraševanj, popravljanja in višanja ocen, prav tako se končujejo obveznosti zunajšolskih dejavnosti. V zraku je prisoten strah, povezan z zaključevanjem ocen ali grožnjo popravnih izpitov.

Marsikdo je prepričan, da v tako kratkem času ne more narediti veliko za izboljšanje svojega šolskega uspeha, a to nikakor ne drži: za inštrukcije je še dovolj časa. Z njihovo pomočjo se lahko v samo mesecu ali dveh učenec nauči celoletno snov, kaj šele veliko manj obsežno snov enega ocenjevalnega obdobja ali ene kontrolne naloge.

Inštrukcije po meri: za osnovnošolce, dijake ali zlate maturante

Ob koncu šolskega leta se zanimanje za inštrukcije občutno poveča. Med najbolj iskanimi je zagotovo pomoč pri učenju matematike, ki tako v osnovni kot srednji šoli velja za enega najzahtevnejših predmetov.

Poleg nje težave učencem pogosto povzročata tudi fizika in kemija, zelo iskane pa so še inštrukcije za slovenščino, angleščino ter nemščino. Za neuspeh pri teh predmetih je pogosto kriv napačen pristop k učenju, zaradi katerega ocene niso ravno takšne, kot bi si učenci želeli. Inštrukcije so tako zelo dobrodošla pomoč, saj učenca motivirajo za drugačen način učenja, ki mu koristi tudi kasneje v življenju.

Za inštrukcije v zadnjem hipu pa se ne odločajo le tisti, ki jih straši matematika ali kakšen drug predmet, pri katerem imajo slabe ocene, ampak tudi dobri učenci, ki si želijo še boljšega uspeha. To je pomembno predvsem v zadnjih letnikih srednje šole ali gimnazije, saj končni šolski uspeh v tretjem in četrtem letniku poleg števila točk na maturi odloča tudi o vpisu na želeno fakulteto.

Zadnji letnik je prav zaradi mature pogosto za učence zelo stresen, saj morajo uspešno končati šolsko leto in hkrati poskrbeti še za priprave za maturo, kar je velik zalogaj. Ker ima rezultat na maturi daljnosežen vpliv, je pritisk na maturante še toliko večji.

Tisti s slabšimi ocenami se bojijo, da mature sploh ne bodo uspešno opravili, bolj nadarjeni pa si želijo doseči čim višje število točk ali postati celo zlati maturanti. Če priprave na maturo v šoli niso dovolj, se je pametno odločiti za dodatne inštrukcije za maturo oziroma maturitetni tečaj, kakršnega izvajajo v učnem centru Horizont. Tako bo matura veliko manj stresna, rezultati na njej pa boljši.

Kako končati šolsko leto brez stresa?

Konec šolskega leta so osnovnošolci, dijaki in študenti pod velikim pritiskom, zaradi katerega se še težje skoncentrirajo na učenje. V zadnjem trenutku marsikoga rešijo inštrukcije, ki poskrbijo za to, da lažje in bolj uspešno konča šolsko leto. Priporočljivo je tudi dobro načrtovanje časa, dovolj spanca in ustrezna sprostitev, ki pomaga ublažiti stres. V pomoč vam bodo tudi spodnji nasveti, ki jih velja upoštevati, da boste šolsko leto končali z mirnimi živci brez prevelikega stresa, predvsem pa kar se da uspešno.

Proti koncu šolskega leta je največkrat že jasno, s katerim predmetom so največje težave in katere negativne ocene je treba popraviti. Prav je, da učitelji na to pravočasno ne opozorijo le staršev osnovnošolcev, ampak tudi dijake, da ti pri reševanju težav niso prepuščeni sami sebi in da jih začnejo reševati čim prej.

Tudi proti koncu šolskega leta je še čas za to! Izkušeni inštruktorji namreč zelo dobro poznajo šolsko snov ter jo znajo razdeliti in organizirati tako, da se je lahko vsak nauči v času, ki je še na voljo. Tako lahko pomagajo tudi bolj nadarjenim učencem, ki si želijo izboljšati ocene pri določenem predmetu in tako poskrbeti za še boljši šolski uspeh.

Bolj ko se bliža konec šolskega leta, več discipline in truda je potrebnega, da se negativne ocene uspešno popravi, saj časa za to ni na pretek. V tem primeru se je pametno odločiti za inštrukcije, s katerimi bo učenje potekalo veliko bolj sistematično, kot če bi se ga lotil učenec sam.

Inštruktorji poskrbijo tudi za dodatno razlago, ki jo prilagodijo vsakemu učencu posebej. Individualni pristop omogoča hitrejše pomnjenje nove snovi in več znanja. Učenec tako tudi ne izgublja dragocenega časa z raziskovanjem snovi, pridobivanjem ustreznih vaj in mučenjem z nalogami, saj za to poskrbi inštruktor.

Konec šolskega leta marsikdo obupa že samo zato, ker se mu zdi, da mu bo tako ali tako zmanjkalo časa. V resnici pa lahko tudi v kratkem času dosežete veliko, če se učenja lotite na pravi način. Predvsem pa je ključna motivacija za učenje, ki je proti koncu šolskega leta velikokrat zmanjka.

K učenju se je težko spraviti, če si že vnaprej prepričan o neuspehu. A v resnici je večina ljudi sposobnih doseči veliko več, kot si misli. Treba je le verjeti vase in spoznati, da se vsega da naučiti. Morda je potrebna le malo drugačna razlaga, več vaje ali dodatne inštrukcije, pa bo šlo!