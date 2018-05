Izrael odobril skoraj dva tisoč novih stanovanj na Zahodnem bregu

Izraelske oblasti so odobrile gradnjo 1.958 novih stanovanj na okupiranem Zahodnem bregu, je danes sporočila izraelska nevladna organizacija Peace Now.

Izraelski obrambni minister Avigdor Lieberman je sicer prejšnji teden dejal, da namerava zahtevati odobritev 2.500 stanovanj, kar pomeni, da jih je bilo v resnici odobrenih manj.

Izraelske naselbine na Zahodnem bregu so nezakonite po mednarodnem pravu in so ena od glavnih ovir za mir med Izraelci in Palestinci, saj so zgrajene na ozemljih, ki naj bi bila del bodoče palestinske države.

Številni člani desničarske vlade izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja javno nasprotujejo vzpostavitvi palestinske države.