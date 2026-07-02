Nakup e-vinjete na Petrolu: popoln vodič za cene, veljavnost in postopek

Kovčki so pripravljeni, cilj je vnesen v navigacijo, tik pred odhodom pa se pojavi vprašanje: "Ali imamo veljavno vinjeto?" Ne glede na to, ali se odpravljate na poletni dopust, oddih, službeno pot ali se vsak dan vozite po slovenskih avtocestah, je e-vinjeta ena tistih stvari, ki jih je najbolje urediti pravočasno.

Ker je slovenski sistem cestninjenja danes digitalen, je nakup vinjete hitrejši in enostavnejši kot nekoč. Kljub temu se voznikom pogosto pojavljajo vprašanja: kje kupiti vinjeto, kako dolgo velja vinjeta, kako preveriti veljavnost vinjete in katera e-vinjeta je prava za avto, motor ali kombi.

Na Petrolu lahko hitro in zanesljivo uredite nakup slovenske e-vinjete, hkrati pa tudi avstrijske in madžarske vinjete za pot v tujino. Uporabnikom so na voljo tudi dodatne ugodnosti, pregled nad kupljenimi vinjetami v portalu Moj Petrol in opomniki pred iztekom veljavnosti.

Petrol je uradni prodajalec e-vinjet

Ko e-vinjeto kupite pri uradnem prodajalcu, je nakup varen, elektronska vinjeta pa pravilno evidentirana v uradnem sistemu. Po nakupu prejmete potrdilo, vinjeta pa se poveže z registrsko številko vašega vozila.

E-vinjeta je digitalna, zato je pri nakupu najpomembnejše, da pravilno vnesete registrsko številko, državo registracije, cestninski razred in datum začetka veljavnosti.

Na Petrolu lahko vse to uredite enostavno — na prodajnem mestu ali preko spleta.

Foto: Petrol

Zakaj vozniki za nakup e-vinjete izberejo Petrol?

E-vinjeta je nepogrešljiv del vožnje po slovenskih avtocestah, Petrol pa uporabnikom poleg zanesljivega nakupa ponuja tudi dodatne prednosti, ki olajšajo pripravo na pot in upravljanje e-vinjet skozi leto.

Člani Petrol kluba lahko ob nakupu slovenske letne e-vinjete prejmejo dvojne Zlate točke in brezplačno kavo Na poti v velikosti S ali M. Imetniki Petrol klub plačilne kartice ali kartice Petrol Pay Loyalty pa lahko pri nakupu slovenske letne e-vinjete izkoristijo tudi možnost plačila na obroke.

Ker se akcije in ugodnosti lahko spreminjajo, je pred nakupom priporočljivo preveriti aktualno ponudbo na Petrolu.

Kje kupiti vinjeto v Sloveniji?

Če se sprašujete, kje kupiti vinjeto, imate na Petrolu več možnosti. Slovensko e-vinjeto lahko kupite na več kot 300 prodajnih mestih Petrol po Sloveniji ali preko Petrolove spletne strani.

Spletni nakup je posebej priročen, če pot načrtujete vnaprej. Vinjeto lahko uredite doma, v službi ali med pripravami na pot, datum začetka veljavnosti pa izberete sami. E-vinjeta lahko začne veljati takoj, lahko pa jo kupite tudi vnaprej in začetek veljavnosti nastavite do 30 dni pred želenim datumom.

Če se na pot odpravljate v zadnjem trenutku, lahko nakup hitro uredite tudi na najbližjem prodajnem mestu Petrol, tako za Slovenijo, kot za sosednje države.

Foto: STA

Kako poteka nakup e-vinjete pri Petrolu?

Nakup e-vinjete je preprost in vam vzame le nekaj minut. Ob nakupu potrebujete:

registrsko številko vozila,

državo registracije,

ustrezen cestninski razred,

datum začetka veljavnosti,

pri spletnem nakupu pa tudi elektronski naslov za potrdilo o nakupu.

Pred zaključkom nakupa je dobro, da podatke še enkrat natančno preverite. E-vinjeta je vezana na registrsko številko vozila, zato lahko že ena napačna črka ali številka povzroči, da sistem vozila ne prepozna kot vozilo z veljavno vinjeto.

Po nakupu se e-vinjeta zabeleži v sistemu in začne veljati na izbrani datum.

Po nakupu prejmete potrdilo, registrirani uporabniki pa imajo podatke o e-vinjeti na voljo tudi v portalu Moj Petrol.

Nakup brez registracije ali z računom Moj Petrol

E-vinjeto lahko na Petrolu kupite tudi brez registracije. To je dobra rešitev, če želite nakup opraviti hitro in brez ustvarjanja uporabniškega računa. Če pa se prijavite v Moj Petrol, imate več pregleda nad kupljenimi vinjetami.

To je posebej uporabno za družine z več avtomobili, uporabnike službenih vozil ali vse, ki želijo imeti podatke vedno pri roki oziroma upravljajo več vozil. S tem se izognejo iskanju starih e-sporočil ali papirnatih potrdil.

Registrirani uporabniki lahko podatke pred začetkom veljavnosti e-vinjete tudi spremenijo, kar je koristno, če ob nakupu pride do napake ali spremembe načrtov.

Pri letni e-vinjeti lahko ob spletnem nakupu označite tudi možnost prejemanja obvestil o izteku veljavnosti. Petrol vas nato po elektronski pošti opozori 15 dni in 7 dni pred potekom vinjete, da lahko pravočasno uredite nov nakup.

Koliko stane vinjeta za avto, motor ali kombi v Sloveniji?

Cena vinjete v Sloveniji je odvisna od cestninskega razreda in obdobja veljavnosti. Za slovenske e-vinjete so na voljo trije cestninski razredi:

Cestninski razred Vozilo Letna (v EUR) Mesečna/polletna (v EUR) Tedenska (v EUR) Razred 1 motorna kolesa 58,70 32,00 polletna 8,00 Razred 2A osebna vozila do višine 1,30 metra nad prvo osjo 117,50 32,00 mesečna 16,00 Razred 2B višja dvosledna vozila, kombiji 235,00 64,10 mesečna 32,00

Tedenska vinjeta je primerna za krajša potovanja, dopuste ali tranzit skozi Slovenijo, medtem ko je za redne uporabnike običajno najbolj smiselna letna vinjeta, saj omogoča brezskrbno uporabo avtocest skozi vse leto. Velja eno leto od izbranega datuma začetka, če na primer začne veljati 1. marca, velja do vključno 1. marca naslednjega leta.

Polletna vinjeta je namenjena motornim kolesom, zato je posebej priročna za motoriste, ki avtoceste uporabljajo predvsem v času motoristične sezone in želijo imeti vožnjo urejeno za daljše obdobje.

Pri nakupu slovenske e-vinjete na Petrolu ne plačate dodatne provizije. Cena je enaka uradno določeni ceni za izbrani cestninski razred in obdobje veljavnosti.

Vinjete za Avstrijo in Madžarsko na Petrolu

Petrol ne ponuja rešitve samo za slovenske avtoceste, pač pa je na njihovih bencinskih servisih mogoče kupiti tudi avstrijske in madžarske vinjete, s čimer si poenostavite potovanje.

Ko je vinjeta urejena pravočasno, ostane več časa za miren začetek poti in brezskrbne kilometre pred vami.

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