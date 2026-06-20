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Avtor:
M. T.

Sobota,
20. 6. 2026,
16.44

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Natisni članek
letalska nesreča

Sobota, 20. 6. 2026, 16.44

1 ura, 10 minut

V letalski nesreči je umrl soustanovitelj igričarskega velikana Ubisoft

Avtor:
M. T.

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Letalo, letalska nesreča | V nesreči je ob Guillemotu umrla še ena oseba, šlo naj bi za inštruktorja letenja. Na krovu letala sta bila samo ponesrečenca, je poročala tiskovna agencija AP. | Foto Shutterstock

V nesreči je ob Guillemotu umrla še ena oseba, šlo naj bi za inštruktorja letenja. Na krovu letala sta bila samo ponesrečenca, je poročala tiskovna agencija AP.

Foto: Shutterstock

V petek je v letalski nesreči na zahodu Francije v petek umrl Claude Guillemot, soustanovitelj francoske družbe Ubisoft, enega od velikanov svetovne industrije videoiger.

Nesreča se je po navedbah francoskih oblasti zgodila v petek v bližini letoviškega kraja La Baule na atlantski obali Francije. Letalo znamke Cessna je strmoglavilo na polje v bližini lokalnega letališča. V nesreči je ob Guillemotu umrla še ena oseba, šlo naj bi za inštruktorja letenja. Na krovu letala sta bila samo ponesrečenca, je poročala tiskovna agencija AP.

69-letni Claude Guillemot je bil sicer znan po tem, da je leta 1986 skupaj s štirimi brati ustanovil podjetje Ubisoft, ki je kasneje postalo eno od največjih imen industrije videoiger.

Podpisali so se pod legendarne in zelo uspešne igričarske franšize, kot so Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy's Rainbow Six, Prince of Persia, Rayman, Splinter Cell, Ghost Recon, Just Dance, Anno, Watch Dogs in druge.

Družba Ubisoft se je podpisala pod številne zelo uspešne igričarske franšize, v zadnjih letih pa se je soočal s poslovnimi težavami, ki so jim med drugim botrovali slabši sprejemi novih iger s strani igralcev in posledično slabša prodaja, visoki stroški razvoja iger in zamude projektov. | Foto: AP / Guliverimage Družba Ubisoft se je podpisala pod številne zelo uspešne igričarske franšize, v zadnjih letih pa se je soočal s poslovnimi težavami, ki so jim med drugim botrovali slabši sprejemi novih iger s strani igralcev in posledično slabša prodaja, visoki stroški razvoja iger in zamude projektov. Foto: AP / Guliverimage

Guillemot je pred smrtjo sicer vodil lastno dobrodelno organizacijo, imenovano Guillemot Foundation. 

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