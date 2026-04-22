Ukrajinec vdrl na tajni sestanek v Rusiji: "Gospodje, pazite se"

Ukrajinski spletni šaljivec Jevgen Volnov je vdrl v zasebno videokonferenco ruskega ministrstva za industrijo in trgovino ter prisotne na sestanku med drugim slišal priznati, da je ruska proizvodnja dronov, ki jih uporabljajo za zračne napade na Ukrajino, izredno odvisna od tujih sestavnih delov.

"Teh stvari pač ne delamo v Rusiji"

V nekaj več kot minuto trajajočem videoposnetku dela sestanka, ki ga je Volnov objavil na svojem kanalu v komunikacijski aplikaciji Telegram, je beseda tekla o "težavah z dobavo surovih materialov za baterije" v enem od ruskih podjetij, ki domnevno proizvaja brezpilotna letala oziroma drone.

Ena od udeleženk videokonference je funkcionarje ministrstva ob tem v ozadju spraševala, kolikšen delež sestavnih delov tujega izvora je še sprejemljiv, ko je govora o proizvodnji dronov.

V ruskih dronih, s katerimi Rusija tako rekoč vsakodnevno napada Ukrajino, so ukrajinski in zahodni obveščevalci že večkrat odkrili sestavne dele, ki so izvirali iz ZDA, Kitajske, Nemčije. Foto: Shutterstock

"Če govorimo samo o bakreni žici, je jasno – in kolegi bodo to potrdili –, da jo delajo samo na Kitajskem. Če gledamo samo elektronske komponente, je 90 odstotkov vseh materialov, ki jih uporabljamo, tujega izvora. Teh stvari pač ne delamo v Rusiji," je mogoče slišati žensko, katere identiteta ni znana.

"Gospodje, pazite se. Sploh ti, pleško."

Kader s predstavitve sestavnih delov brezpilotnega letalnika nato preklopi na udeležence videokonference, nato pa se oglasi Volnov in vpraša, ali ga lahko slišijo. Volnov nato izusti salvo žaljivk, uperjenih proti prisotnim na sestanku in njihovim staršem, ter doda: "Vse vaše (grde) obraze je zdaj posnela kamera. Gospodje, pazite se. Sploh ti, pleško," izpostavi enega od prisotnih na sestanku. To je Aleksej Serdjuk, vodja oddelka za brezpilotne sisteme in robotiko na ruskem ministrstvu za industrijo in trgovino.

Videoposnetek, ki ga je objavil Volnov:

Ukrainian prankster infiltrates a Ministry of Industry and Trade online meeting on drones and posts a video with insults to Russian officials



Ukrainian prankster Yevgeny Volnov joined a closed online meeting of the Russian Ministry of Industry and Trade dedicated to the… pic.twitter.com/5HQOn18wRb — Beefeater (@Beefeater_Fella) April 21, 2026

Videokonference so se po ugotovitvah uporabnikov spleta in nekaterih medijev, kot sta neodvisna ruska portala Astra in Meduza, udeležili tudi Aleksander Plotnikov, ki dela na istem oddelku ministrstva kot Serdjuk, Daniil Abulov, pomemben posrednik med proizvajalci dronov in ruskim obrambnim ministrstvom, Ajzen Nesterov, direktor zaščite premoženja v Centru za brezpilotne sisteme in tehnologije, ter Andrej Titov in Andrej Suharev, predstavnika ruske orožarske industrije.

Potegavščina Jevgena Volnova je dodatno potrdila ugotovitve ukrajinskih in zahodnih obveščevalcev, da so tuje komponente ključnega pomena za rusko industrijo brezpilotnih letal in dronov.

Rusija je po ocenah Ukrajine leta 2025 uvozila 2,2 milijona elektronskih komponent, ki jih lahko uporabi tamkajšnja orožarska industrija. Levji delež je najverjetneje kitajskega porekla, precej pa je tudi komponent, ki so bile razvite na Zahodu. Na fotografiji strmoglavljeni dron geran. Foto: Reuters

Že nekajkrat smo poročali (vir, vir), da so v strmoglavljenih ruskih dronih, s katerimi je Rusija napadala Ukrajino, odkrili sestavne dele, ki so izvirali iz ZDA, Kitajske, Nemčije.

Ruska obrambna industrija se je v preteklosti močno zanašala na zahodno tehnologijo, predvsem čipe ameriških podjetij, od začetka vojne v Ukrajini, ko so začele veljati zahodne sankcije in so podjetja v Evropi in ZDA zaustavila izvoz v Rusijo, pa je morala poiskati druge rešitve.

V zahodnih podjetjih, kot sta nemški Infineon in ameriški Texas Instruments, se zavedajo, da Rusija v svojem orožju še naprej uporablja njihove komponente. Kot so pojasnili za več medijev, so prodajo v Rusijo po njeni invaziji na Ukrajino zaustavili, a priznavajo, da ne morejo povsem nadzorovati, v katerih napravah končajo njihovi čipi. Foto: Posnetek zaslona

Zahodni mikročipi se v ruskih dronih in drugem orožju ter vojaških tehnologijah od februarja 2022 najpogosteje znajdejo zaradi posrednikov v Aziji, ki mikročipe kupujejo od zahodnih podjetij in jih nato prodajajo v Rusiji, je pred časom poročal ukrajinski medij Kyiv Independent.