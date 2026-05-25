Telekom Slovenije zdaj še bližje uporabnikom in utripu prestolnice

Obiskovalci najožjega središča Ljubljane bodo na naslovu Prešernov trg 3 (vhod s Čopove ulice) zagotovo opazili nov Telekomov center, ki se je tja preselil s ploščadi Ajdovščina.

Na eni izmed osrednjih mestnih promenad v neposredni bližini Prešernovega trga in v žarišču mestnega utripa bo nov Telekomov center zdajšnjim in bodočim uporabnikom še bližje. K temu bo gotovo prispeval tudi prenovljen koncept, ki v ospredje postavlja uporabniško izkušnjo, dostopnost in osebno svetovanje.

V središču mestnega dogajanja in dobesedno le nekaj korakov od Tromostovja Foto: Bojan Puhek

Koncept so prvič predstavili ob odprtju prenovljenega Telekomovega centra v ljubljanskem nakupovalnem središču Citypark. Kot pravijo pri Telekomu Slovenije, ta poudarja sodoben pristop k urejanju prodajnih ter svetovalnih prostorov s poudarkom na prijetnem, vključujočem in funkcionalnem okolju. Stik med obiskovalci in svetovalci je preprostejši, na voljo pa so tudi bolj umirjeni deli za individualne pogovore in podrobnejšo obravnavo.

Ob odprtju novega centra na Čopovi se dozdajšnji Telekomov center na Ajdovščini zapira. Novi Telekomov center v središču Ljubljane sprejema obiskovalce in uporabnike od ponedeljka do petka med 9. in 19. uro ter ob sobotah med 9. in 13. uro, v otvoritvenem tednu, to je do 30. maja, pa imajo posebne ponudbe in ugodnosti.

Sodobno in funkcionalno zasnovani prostori skladno z novim konceptom omogočajo učinkovitejšo in prijaznejšo obravnavo, so prepričani pri Telekomu Slovenije. Foto: Bojan Puhek