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Avtor:
M. T.

Sobota,
20. 6. 2026,
15.23

Osveženo pred

9 minut

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David Zupančič prevara goljufija Facebook

Sobota, 20. 6. 2026, 15.23

9 minut

Slovenski zdravnik David Zupančič: Nikoli ne bom storil česa takega

Avtor:
M. T.

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David Zupančič | David Zupančič je slovenski zdravnik infektolog, pisatelj in spletni vplivnež ter v zadnjem času tudi televizijski voditelj pogovorne oddaje na nacionalni televiziji, ki je namenjena razlagam o zdravstveni tematiki. | Foto Ana Kovač

David Zupančič je slovenski zdravnik infektolog, pisatelj in spletni vplivnež ter v zadnjem času tudi televizijski voditelj pogovorne oddaje na nacionalni televiziji, ki je namenjena razlagam o zdravstveni tematiki.

Foto: Ana Kovač

Slovenski infektolog, pisatelj in spletni vplivnež David Zupančič je bil znova žrtev spletnih goljufov, ki so njegov glas in stas uporabili v videoposnetku, ustvarjenem z umetno inteligenco, in promoviral zdravilo proti glivicam. Ob tem je poudaril, da ne bo nikoli nastopal v oglasu za zdravila ali prehranska dopolnila.

Kot je Zupančič izpostavil na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram, so ga uporabniki opozorili, da je stran na Facebooku z imenom Forest Sphere - to očitno upravlja nekdo iz Vietnama, saj ima v opisu vietnamščino - objavila več oglasov, v katerih nastopa on sam.

David Zupančič
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Oglasi so vsebovali videoposnetke, ustvarjene z umetnointeligenčnimi orodji, v katerih je "lažni" zdravnik David Zupančič v nekoliko polomljeni slovenščini promoviral zdravilo proti glivicam.

Infektolog, pisatelj in vplivnež David Zupančič se je v zadnjih dveh letih že večkrat pojavil v videoposnetkih, ustvarjenih z umetno inteligenco, njegov sintetični klon pa je bodisi hvalil različna zdravila ali prehranska dopolnila. | Foto: Posnetek zaslona Infektolog, pisatelj in vplivnež David Zupančič se je v zadnjih dveh letih že večkrat pojavil v videoposnetkih, ustvarjenih z umetno inteligenco, njegov sintetični klon pa je bodisi hvalil različna zdravila ali prehranska dopolnila. Foto: Posnetek zaslona

"Res sem že naveličan, a tudi nemočen"

"Spet tečemo novi krog. Res sem že naveličan, a tudi nemočen," je ob tem na Instagramu pripomnil Zupančič, ki je bil v preteklosti že žrtev podobnih zlorab oziroma dobesednih kraj identitete z namenom oškodovanja manj pozornih uporabnikov in uporabnic družbenih omrežij. 

"Hvala vsem, ki takšne objave prijavljate," je zapisal in dodal, da sam ne bo nikoli nastopal v reklami za zdravila ali prehranska dopolnila. "Samo želim si, da bi to vedeli tudi obiskovalci Facebooka," je še dopisal.

Infektolog, pisatelj in vplivnež David Zupančič se je v zadnjih dveh letih sicer že večkrat pojavil v videoposnetkih, ustvarjenih z umetno inteligenco, njegov sintetični klon pa je bodisi hvalil različna zdravila ali prehranska dopolnila (vir, vir).

David Zupančič je svoje sledilce na družbenem omrežju Instagram že večkrat pozval, naj oglase s predelanimi videoposnetki, če bodo nanje naleteli, prijavijo Facebooku. | Foto: Instagram / David Zupančič / Posnetek zaslona David Zupančič je svoje sledilce na družbenem omrežju Instagram že večkrat pozval, naj oglase s predelanimi videoposnetki, če bodo nanje naleteli, prijavijo Facebooku. Foto: Instagram / David Zupančič / Posnetek zaslona

Zupančič ni edina žrtev tovrstnih zlorab

V Zdravniški zbornici Slovenije so lani sicer opozorili, da gre v primeru umetnointeligenčnih videoposnetkov, kakršnega je izpostavil Zupančič, za ponavljajoče se in vse pogostejše zlorabe, ki "ne pomenijo le kršitve osebnostnih pravic zdravnikov, temveč predstavljajo resno grožnjo za zdravje ljudi". Pri tem je javnost namreč zavedena s trditvami o izdelkih, ki nimajo znanstvene podlage, ob tem pa se po navedbah zbornice tudi ruši zaupanje v zdravstveno stroko. V zbornici zato vsak primer zlorabe prijavijo pristojnim institucijam.

Po navedbah zbornice so neznanci oziroma spletni goljufi do zdaj zlorabili identiteto že več znanih zdravnikov in zdravnic - ob Zupančiču so med njimi med drugim tudi Zlatko Fras, Tadej Battelino, Bojana Beović, Matija Tomšič, Alojz Ihan, Tatjana Lejko Zupanc, Juš Kšela, Mario Fafangel, Erik Brecelj.

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