Slovenija je pri Telekomu Slovenije dobila prvo pravo omrežje 5G

Telekom Slovenije je v sodelovanju z družbo Ericsson vzpostavil prvo samostojno (Standalone) omrežje 5G (5G SA), ki ne temelji več na infrastrukturi 4G. To predstavlja naslednjo fazo razvoja mobilnih omrežij, so prepričani v največjem slovenskem telekomunikacijskem operaterju.

Ključna razlika v primerjavi z dosedanjim omrežjem 5G je novo jedro omrežja, ki omogoča nižjo zakasnitev (latenco), večjo stabilnost in bolj prilagodljivo upravljanje storitev. Omogočeno je tudi rezinjenje omrežja (network slicing), kar pomeni, da se isto omrežje razdeli na ločene dele za različne potrebe, na primer za industrijo, kritične storitve ali običajne uporabnike.

Novo omrežje podpira fiksni brezžični dostop (FWA), napredne industrijske rešitve, digitalizacijo storitev ter govorne klice prek 5G (VoNR). Namenjeno je tako posameznikom kot podjetjem in kritični infrastrukturi. Pomembna novost je tudi razvojna platforma, ki omogoča neposreden dostop do omrežnih zmogljivosti za partnerje in razvijalce.

Prodnik: Pomemben mejnik digitalne preobrazbe Slovenije

"Uvedba omrežja 5G Standalone predstavlja pomemben mejnik digitalne preobrazbe Slovenije," je prepričana članica uprave Telekoma Slovenije, zadolžena za tehnologijo, Vesna Prodnik. "Omogoča napredne zmogljivosti, kot so rezinjenje omrežja, zelo odziven mobilni dostop in popolnoma virtualizirana arhitektura, obenem pa ta naložba postavlja temelje za inovacije v transportu, logistiki, medijih in javni varnosti ter podpira cilj pokritosti 99 % prebivalstva."

Članica uprave Telekoma Slovenije, zadolžena za tehnologijo, Vesna Prodnik. Foto: Jan Lukanović

Tudi direktor družbe Ericsson Slovenija Aleksandar Todorovski poudarja, da "omrežje 5G Standalone omrežje postavlja nova merila zanesljivosti, nizke latence in razširljivosti" in dodaja, da "Telekom Slovenije s tem krepi svojo vlogo pri uvajanju naprednih 5G storitev in omogoča dosledno kakovost uporabniške izkušnje."

Zakaj je 5G Standalone tako pomemben

Omrežje 5G Standalone pomeni prehod v bolj zrelo fazo mobilnih omrežij, kjer ne gre več le za hitrost prenosa podatkov, temveč za zanesljivost, odzivnost in možnost uporabe omrežja za različne storitve hkrati. Gre za infrastrukturo, ki je pomembna tako za vsakodnevne uporabnike kot za industrijo in javne sisteme, pojasnjujejo snovalci prvega tovrstnega slovenskega omrežja.

Velik del današnjih omrežij 5G po svetu še vedno deluje v tako imenovanem načinu Non-Standalone (NSA). To pomeni, da je del omrežja sicer že 5G, a še vedno temelji na starejši infrastrukturi 4G. Pri tehnologiji 5G Standalone pa gre za precej večjo spremembo. Omrežje je zgrajeno neposredno na namenskem jedru 5G, brez odvisnosti od omrežja LTE. Prav zato strokovnjaki pogosto pravijo, da je to prvi pravi 5G.

Pomembna lastnost omrežja 5G Standalone je možnost rezinjenja omrežja, kar med drugim omogoča delitev omrežja na samostojne ločene dele za različne potrebe, na primer za industrijo, kritične storitve ali običajne uporabnike. Foto: Shutterstock (AI-generated image)

Zakaj postaja nizka zakasnitev pomembnejša od same hitrosti

Pri mobilnih omrežjih se običajno največ govori o hitrosti prenosa podatkov. Toda pri sodobnih digitalnih storitvah postaja vse pomembnejši odzivni čas omrežja. Če aplikacija reagira skoraj v trenutku, lahko to omogoča oddaljeno upravljanje naprav, industrijsko avtomatizacijo, napredne logistične sisteme ali celo določene zdravstvene storitve na daljavo.

Pri 5G SA prav nizka latenca predstavlja eno ključnih prednosti. Omrežje je zasnovano tako, da se podatki prenašajo hitreje in z manj zakasnitvami, kar je pomembno za aplikacije, kjer štejejo milisekunde. Velika prednost je tudi rezinjenje omrežja, kar pomeni, da bi lahko na primer industrijski sistemi, javna varnost ali logistična podjetja uporabljali posebej prilagojen del omrežja z zagotovljeno stabilnostjo in odzivnostjo, ne glede na obremenjenost preostalega omrežja.

Konec bakra?

Pomemben del razvoja 5G SA je tudi tako imenovani FWA oziroma Fixed Wireless Access, to je uporaba mobilnega omrežja kot nadomestila za klasične fiksne internetne povezave.

V praksi to pomeni, da lahko uporabnik doma ali v podjetju dobi zelo hiter širokopasovni dostop prek mobilnega omrežja, brez klasičnega bakrenega kabla ali celo brez optike. Takšni sistemi postajajo posebej zanimivi na območjih, kjer je gradnja optičnega omrežja draga ali počasna.

S sodobnimi mobilnimi omrežji bodo bakrene žice kot način dostopa do interneta še hitreje pristale v zasluženi upokojitvi. Foto: Shutterstock

Tudi pogovori neposredno prek 5G

Nova arhitektura omogoča tudi tehnologijo VoNR oziroma Voice over New Radio, pri kateri se bodo lahko govorni klici izvajali neposredno prek omrežja 5G.

Pri številnih današnjih telefonih se naprava med klicem še vedno začasno preklopi na starejša omrežja LTE ali celo 3G, kjer ta omrežja sploh še obstajajo. VoNR odpravlja to potrebo in omogoča hitrejše povezovanje klicev ter bolj učinkovito uporabo omrežja.

Pomembnejše od prvega prihoda 5G

Ob uvedbi tega omrežja so pri Telekomu Slovenije poudarili, da gre izključno za evropsko tehnologijo, kar je pomembno za digitalno suverenost, vedno pomembnejšo gospodarsko in politično temo današnjega časa. Kibernetsko odpornost omrežja pa dodatno jamči nenehno budno spremljanje njihovega Centra kibernetske varnosti in odpornosti z več kot sto strokovnjaki.

Veliko operaterjev tudi v razvitem svetu še ni prišlo na omrežje 5G SA, ker je takšna nadgradnja zelo zahtevna: ne gre zgolj za zamenjavo anten, temveč za obsežno prenovo osrednjega dela omrežja, podatkovnih sistemov in virtualizirane infrastrukture. Stroka zato ta korak ocenjuje celo za precej pomembnejšega kot sam začetek uvajanja omrežja 5G pred nekaj leti.