Serija Xiaomi 17T: nadaljevanje preverjene formule

Xiaomijevi pametni telefoni serije T tradicionalno nagovarjajo uporabnike, ki iščejo zmogljivosti paradnih telefonov, a ob tem ne želijo plačati premijske cene. Serija Xiaomi 17T ne prinaša velikih sprememb glede na predhodno serijo 15T, a vendarle razveseli z nekaterimi premišljenimi nadgradnjami in novostmi, a tudi preseneti z višjo ceno. Ali jim je torej uspelo nadaljevati tradicijo serij Xiaomi T?

Komaj osem mesecev je minilo od predstavitve serije pametnih telefonov Xiaomi 15T in že imamo serijo Xiaomi 17T. Kje pa je serija Xiaomi 16T? Ni je in je tudi nikoli ne bo, in sicer iz istega razloga, ki pojasni, zakaj ni premijske serije Xiaomi 16.

Uradna razlaga pravi, da je šestnajstica odpadla zaradi trženjskih razlogov in krepitve blagovne znamke, a skoraj zagotovo je razlog ta, da si je Xiaomi svoje številčenje želel uskladiti s tistim, ki ga ima ameriški proizvajalec z jabolkom v logotipu – njegov iPhone bo namreč letos imel prav tako številko 17. Pač, tako Xiaomi kot še kakšen kitajski proizvajalec pametnih telefonov se rad primerja z Applom, kar se pokaže tudi pri kakšni oblikovni značilnosti in funkcionalnosti.

Na meji premijskega – in točno tja ciljata

Xiaomijevima novincema, ki sta tik pod tem, da bi ju uvrstili med premijske telefone, a ne skrivata ambicij, da ravno med ljubitelji najprestižnejših pametnih telefonov novačita svoje nove uporabnike, bosta največja tekmeca njuna neposredna predhodnika Xiaomi 15T Pro in Xiaomi 15T.

Na prvi pogled namreč ni nekih večjih sprememb, a drugi, tretji in vsak nadaljnji pogled razkrije več premišljenih in dobrodošlih sprememb.

Xiaomi 17T Pro je večji in zmogljivejši v dvojčku serije Xiaomi 17T. Foto: Bojan Puhek

Več zmogljivosti, a brez dodatne debeline in mase

Morda najočitnejša sprememba je zmogljivejši akumulator, ki ima pri modelu Pro visokih 7.000 miliamperskih ur nazivne zmogljivosti (pri osnovnem modelu 6.500 miliamperskih ur), kar je nekaj, s čimer bi se lahko pohvalili tudi najprestižnejši pametni telefoni. Pravzaprav ima Xiaomi 17T Pro med vsemi Xiaomijevimi telefoni najzmogljivejši akumulator, ki presega celo zmogljivosti nemajhnega števila premijskih telefonov drugih proizvajalcev.

Dva dneva celo intenzivn(ejš)e uporabe brez polnilnika tako nista noben izziv, čeprav bi morda s takšno zmogljivostjo pričakovali še nekaj več pripravljenosti. Gre za silicij-ogljikove akumulatorje, katerih poglavitna prednost je možnost večjih nazivnih zmogljivosti brez večanja prostornine. Z drugimi besedami, visoka zmogljivost ni prinesla večje debeline ali več gramov na tehtnici.

Pametni telefon Xiaomi 17T Pro

Dimenzije: 162,2 × 77,5 × 8,25 milimetra

Masa: 219 gramov

Ohišje: aluminijast okvir, hrbtna stran iz ojačanega steklenega vlakna (glass-fibre)

Odpornost proti vodi in prahu: IP68

Barve: temnomodra (Deep Blue), temnovijoličasta (Deep Violet), črna

Zaslon: 17,35-centimetrski (6,83-palčni) AMOLED, ločljivost: 2772 × 1280 pik, gostota približno 447 pik na palec, frekvenca osveževanja do 144-krat v sekundi, svetilnost: do 3.500 nitov, HDR10+, Dolby Vision, 68 milijard barv, barvni prostor DCI-P3, zatemnjevanje 3.840 herzev PWM, DC Dimming, zaščitno steklo Gorilla Glass 7i

Procesor: trinanometrski MediaTek Dimensity 9500, grafični procesor Mali-G1 Ultra

Pomnilnik: 12 gigabajtov LPDDR5X RAM

Shrambni prostor: 512 gigabajtov, UFS 4.1

Kamere zadaj: glavna kamera s tipalom Light Fusion 950, ločljivost 50 milijonov pik, f/1,67, optična stabilizacija slike (OIS); telefoto kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik, f/3,0, optična stabilizacija slike (OIS), petkratna optična povečava, do 120-kratna digitalna povečava z umetno inteligenco, telemakro od 30 centimetrov; ultraširokokotna kamera z ločljivostjo 12 milijonov pik, f/2,2, vidni kot 120 stopinj

Kamera spredaj: ločljivost 32 milijonov pik, f/2,2

Akumulator: nazivna zmogljivost 7.000 miliamperskih ur, 100-wattno žično polnjenje HyperCharge, 50-wattno brezžično polnjenje, 22,5-wattno povratno polnjenje

Povezljivost: 5G/4G/3G/2G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS (L1 + L5), Dual SIM, eSIM

Zvok: stereo zvočnika, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless Audio

Operacijski sistem: Android 16, Xiaomijev uporabniški vmesnik HyperOS 3

Cena: 999 evrov (priporočena redna maloprodajna cena za Slovenijo, do konca junija na izbranih prodajnih mestih darilo ob nakupu, pri mobilnem operaterju je ob vezavi naročniškega razmerja cena lahko nižja)

Kaj se dobi za dva evrska stotaka več?

Zmogljivejši, a zato tudi dva evrska stotaka dražji, je model Xiaomi 17T Pro, čeprav se tudi osnovni Xiaomi 17T lahko pohvali z dobrotami, ki bi jih še pred nekaj leti našli zgolj pri bistveno dražjih telefonih. Tako imata na primer oba telefona enako (zelo dobro) telefoto kamero in (zadovoljivo) ultraširoko kamero.

V fotografskem svetu se sorodnika razlikujeta po glavni kameri, ki ju pri obeh pametnih telefonih serije Xiaomi 17T sopodpisuje nemško optično podjetje Leica. Razlika je, da ima model Pro na glavni kameri večje tipalo, boljšo obravnavo ob pomanjkljivi svetlobi in nasploh več programske obdelave posnetkov.

Nadgradnje so tu, a tudi cenovni preskok

Med izboljšavami v primerjavi s serijo Xiaomi 15T zagotovo velja omeniti (pričakovano vsakokratno) nadgradnjo z zmogljivejšima procesorjema in hitrejše polnjenje (pri modelu Pro stowattno žično in 50-wattno brezžično), a po drugi strani je hladna prha kar znatna razlika v ceni med serijama Xiaomi 17T in Xiaomi 15T.

Pametni telefon Xiaomi 17T (na fotografiji) je osnovni model istoimenske serije, v kateri je še zmogljivejši in zato tudi dražji model Xiaomi 17T Pro. Foto: Bojan Puhek

Glede na to, da serija Xiaomi 17T meri na višji srednji razred, je priporočena redna maloprodajna cena 999 evrov za model Pro že zelo blizu ali celo že onkraj neke psihološke meje, ki bi jo marsikdo razumel kot srednji razred, pa čeprav višji srednji razred. A Xiaomi niti ni prvi niti edini, ki je to mejo premaknil, zato gre očitno za splošen trend.

Tudi MediaTek ima konja za dirko

Pri obeh pametnih telefonih serije Xiaomi 17T najdemo (različna) procesorja MediaTek. Pri dražjih in najdražjih pametnih telefonih smo sicer vajeni Qualcommovih procesorjev Snapdragon, a tudi MediaTekovima procesorjema se ni treba prav ničesar sramovati. Noben od njiju niti v enem trenutku ne bo nikogar pustil na cedilu, predvsem procesor MediaTek Dimensity 9500 v modelu Pro (v osnovnem modelu je nekoliko počasnejši procesor MediaTek Dimensity 8500-Ultra), ki ravno tako spada med najzmogljivejše ta hip.

Sicer je treba priznati, da pisec teh vrstic, podobno kot večina uporabnikov pametnih telefonov, ne igra procesorsko zahtevnih iger na telefonu, zato ni preveril, kako bi se Xiaomijeva novinca odrezala pri tovrstnih nalogah.

Spodnja stran pametnega telefona Xiaomi 17T Pro, ki se ponaša s trenutno najzmogljivejšim procesorjem proizvajalca MediaTek. Foto: Bojan Puhek

Zvezda predstave je – telefoto kamera

Že odkar je Xiaomi sklenil partnerstvo z nemško Leico, je fotografija tisto, na kar stavijo v svojih dveh najvišjih serijah pametnih telefonov. Telefoto kamera, ki omogoča do petkratno optično povečavo, je pri modelih Xiaomi 17 Pro in Xiaomi 17 enaka in je ena izmed večjih prednosti obeh – tudi zaradi možnosti telemakro fotografije. To pomeni, da za bližinske posnetke ne uporablja ultraširokokotne kamere, temveč izkoristi telefoto objektiv, kar praviloma prinese bistveno lepše posnetke z naravnejšo perspektivo in izrazitejšim ozadjem.

Enaka je tudi ultraširokokotna kamera, a je ta manj prepričljiva – manjši senzor se težje spopada s pomanjkljivo osvetljenimi ali nočnimi motivi, kompromisi okrog leč pa ne zagotavljajo enake ostrine, kontrasta in barvne zvestobe. Toda brez strahu: ko sta na delu glavna ali telefoto kamera, pa tudi pri dnevnih fotografijah z ultrašorokokotno kamero, lahko pričakujemo fotografije z jasnimi kontrasti in živahnimi barvami.

Pri obeh pametnih telefonih serije Xiaomi 17T so kamere nastajale v sodelovanju z nemško fotografsko hišo Leica, telefoto in ultraširoka kamera pa sta pri obeh enaki. Foto: Bojan Puhek

Odlična zaslona s komaj opazno razliko

Osnovni model ima tudi nekoliko manjši zaslon od modela Pro, kar je za nekatere uporabnike lahko celo prednost. Obema so skupne tehnologija AMOLED z zelo visoko svetilnostjo do 3.500 nitov, podpora za HDR10+ in Dolby Vision ter številne tehnologije za zmanjšanje utrujenosti oči, ki so pridobile certifikate TÜV Rheinland. Oba sta med najboljšimi v svojem razredu.

Razlika pa je v frekvenci osveževanja slike, ki je pri modelu Pro do 144-krat v sekundi, pri osnovnem modelu pa do 120-krat v sekundi. Ta razlika v številkah ne odraža dejstva, da bo to za večino uporabnikov, zlasti pri vsebinah, kjer se slika komaj spreminja (e-poštni programi, razpredelnice, nastavitve …) najbrž povsem neopazno.

Pametni telefon Xiaomi 17T

Dimenzije: 157,6 × 75,2 × 8,17 milimetra

Masa: 200 gramov

Ohišje: plastičen okvir, hrbtna stran iz ojačanega steklenega vlakna

Odpornost proti vodi in prahu: IP68

Barve: vijoličasta, modra, črna

Zaslon: 16,74-centimetrski (6,59-palčni) AMOLED, ločljivost 2756 × 1268 pik, frekvenca osveževanja do 120-krat v sekundi, svetilnost do 3.500 nitov, HDR10+, Dolby Vision, zatemnjevanje 3.840 herzev, DC Dimming, zaščitno steklo Gorilla Glass 7i

Procesor: MediaTek Dimensity 8500-Ultra

Pomnilnik: 12 gigabajtov LPDDR5X RAM

Shrambni prostor: 512 gigabajtov UFS 4.1

Kamere zadaj: glavna kamera s tipalom Light Fusion 800, ločljivost 50 milijonov pik, f/1,7, optična stabilizacija slike (OIS); telefoto kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik, f/3,0, optična stabilizacija slike (OIS), petkratna optična povečava, do 120-kratna digitalna povečava z umetno inteligenco, telemakro od 30 centimetrov; ultraširokokotna kamera z ločljivostjo 12 milijonov pik, f/2,2, vidni kot 120 stopinj

Kamera spredaj: ločljivost 32 milijonov pik, f/2,2

Akumulator: nazivna zmogljivost 6.500 miliamperskih ur, 67-wattno hitro polnjenje, 22,5-wattno povratno polnjenje

Povezljivost: 5G/4G/3G/2G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, Dual SIM

Zvok: stereo zvočnika, Dolby Atmos, Hi-Res Audio

Operacijski sistem: Android 16, Xiaomijev uporabniški vmesnik HyperOS 3

Cena: 799 evrov (priporočena redna maloprodajna cena za Slovenijo, do konca junija na izbranih prodajnih mestih darilo ob nakupu, pri mobilnem operaterju je ob vezavi naročniškega razmerja cena lahko nižja)

Sklepna beseda

Med obema članoma družine Xiaomi 17T bo model Pro prava izbira za tiste, ki iščejo čim več zmogljivosti, (še) boljši glavni fotoaparat, možnost brezžičnega polnjenja in izkušnjo, ki je skoraj primerljiva s paradnimi modeli. Osnovni model Xiaomi 17 pa meri na tiste, ki jim je pomembnejše razmerje med ceno in zmogljivostjo in so se zato kakšni dobroti pripravljeni odpovedati.

Pri obeh dobimo napravo s kakovostnim zaslonom, telefoto kamero z optično povečavo do petkrat, zmogljivim akumulatorjem (nazivna zmogljivost se med modeloma razlikuje), visoko odpornostjo proti vodi in prahu, priloženim preprostim silikonskim zaščitnim ovitkom ter operacijskim sistemom Android 16 s Xiaomijevim uporabniškim vmesnikom HyperOS 3, ki prinaša več umetne inteligence, a še vedno tudi več ne najbolj zaželenih prednameščenih aplikacij. Čeprav brez velike revolucije, spremembe in novosti serije Xiaomi 17T zagotavljajo dovolj razlogov, da oba pametna telefona v njej dostojno zasedeta mesto v svojem razredu.