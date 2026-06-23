Še vedno uporabljate starejši Office? Nadgradnja je trenutno precej ugodnejša

Digitalna orodja so danes nepogrešljiv del vsakdana. Uporabljamo jih pri delu, učenju, organizaciji obveznosti in komunikaciji. Pri tem ostajata Microsoft Office in Windows med najbolj razširjenimi programskimi rešitvami, vendar so uradne licence za marsikaterega uporabnika precejšen strošek.

Prav zato so vse bolj priljubljene ponudbe, ki omogočajo zakonit nakup programske opreme po bistveno ugodnejših cenah. Med njimi izstopa Keysoff, kjer so trenutno na voljo doživljenjske licence za Microsoft Office 2024 Professional že za 16,99 evra, operacijski sistem Windows 11 Pro pa za 13,55 evra. Ker gre za enkraten nakup brez mesečnih ali letnih naročnin, lahko uporabniki prihranijo precej denarja, hkrati pa dobijo dostop do orodij, ki jih uporabljajo vsak dan.

Foto: Keysoff.com

Zakaj nadgraditi na Microsoft Office 2024?

MS Office 2024 Professional (16,99 evra) prinaša dolgo pričakovano prenovo uporabniškega vmesnika ter izboljšano zmogljivost celotnega nabora aplikacij. Zasnovan je po načelih Fluent Design, kar zagotavlja sodobno, pregledno in intuitivno uporabniško izkušnjo.

Excel 2024 uvaja 14 povsem novih funkcij za delo z besedilom in polji, ki omogočajo enostavnejšo obdelavo zahtevnih podatkovnih nizov. Dodana je tudi funkcija IMAGE, s katero lahko slike neposredno vstavljate v celice in jih prilagajate. Skupaj z občutno izboljšano stabilnostjo delovnih zvezkov omogoča tekoče delo tudi pri obdelavi večjih količin podatkov. Od Worda do PowerPointa je Office 2024 optimiziran za sodobne delovne procese.

Za uporabnike, ki jim bolj ustreza nekoliko starejša različica, je na voljo tudi MS Office 2021 Professional za 28,88 evra, ki še vedno ponuja zmogljiv in zanesljiv nabor pisarniških orodij.

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Windows 11: sodoben operacijski sistem za delo in zabavo

Windows 11 Professional (13,55 evra) prinaša sodobnejši videz in optimizirano delovanje sistema. Osredotoča se na boljše upravljanje sistemskih virov, večjo varnost in enostavnejšo uporabo, kar je še posebej pomembno za uporabnike, ki želijo izboljšati delovanje svojega računalnika brez vlaganja v novo strojno opremo.

Za vse, ki razmišljajo o nadgradnji sistema ali iščejo zanesljivo programsko opremo za delo in vsakodnevno uporabo, so takšne promocijske ponudbe odlična priložnost za ugoden dostop do sodobnih rešitev.

62-odstotni popust na dodatne Office in Windows pakete (koda: BP62)

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Veliki paketi po nepremagljivih cenah

Računalniška orodja (brez kode za popust)

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Keysoff zagotavlja, da so vse licence v njihovi ponudbi stoodstotno pristne in varne za uporabo. Kupljene licence niso vezane na naročniški model, kar pomeni, da jih lahko uporabljate brez časovne omejitve. Operacijski sistemi bodo v obdobju svoje življenjske dobe prejemali posodobitve in uradno podporo.

Če med namestitvijo ali uporabo naletite na vprašanja, vam je na voljo tehnična podpora 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Keysoff zagotavlja tudi doživljenjsko poprodajno podporo, zato se lahko na njihovo ekipo obrnete, kadarkoli potrebujete pomoč pri uporabi programske opreme. Če načrtujete nadgradnjo računalnika ali želite osvežiti svojo programsko opremo po ugodni ceni, je to odlična priložnost za prihranek.

24/7 tehnična podpora in doživljenjska poprodajna pomoč