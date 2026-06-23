Torek, 23. 6. 2026, 6.00
16 ur, 28 minut
Še vedno uporabljate starejši Office? Nadgradnja je trenutno precej ugodnejša
Digitalna orodja so danes nepogrešljiv del vsakdana. Uporabljamo jih pri delu, učenju, organizaciji obveznosti in komunikaciji. Pri tem ostajata Microsoft Office in Windows med najbolj razširjenimi programskimi rešitvami, vendar so uradne licence za marsikaterega uporabnika precejšen strošek.
Prav zato so vse bolj priljubljene ponudbe, ki omogočajo zakonit nakup programske opreme po bistveno ugodnejših cenah. Med njimi izstopa Keysoff, kjer so trenutno na voljo doživljenjske licence za Microsoft Office 2024 Professional že za 16,99 evra, operacijski sistem Windows 11 Pro pa za 13,55 evra. Ker gre za enkraten nakup brez mesečnih ali letnih naročnin, lahko uporabniki prihranijo precej denarja, hkrati pa dobijo dostop do orodij, ki jih uporabljajo vsak dan.
Zakaj nadgraditi na Microsoft Office 2024?
MS Office 2024 Professional (16,99 evra) prinaša dolgo pričakovano prenovo uporabniškega vmesnika ter izboljšano zmogljivost celotnega nabora aplikacij. Zasnovan je po načelih Fluent Design, kar zagotavlja sodobno, pregledno in intuitivno uporabniško izkušnjo.
Excel 2024 uvaja 14 povsem novih funkcij za delo z besedilom in polji, ki omogočajo enostavnejšo obdelavo zahtevnih podatkovnih nizov. Dodana je tudi funkcija IMAGE, s katero lahko slike neposredno vstavljate v celice in jih prilagajate. Skupaj z občutno izboljšano stabilnostjo delovnih zvezkov omogoča tekoče delo tudi pri obdelavi večjih količin podatkov. Od Worda do PowerPointa je Office 2024 optimiziran za sodobne delovne procese.
Za uporabnike, ki jim bolj ustreza nekoliko starejša različica, je na voljo tudi MS Office 2021 Professional za 28,88 evra, ki še vedno ponuja zmogljiv in zanesljiv nabor pisarniških orodij.
- MS Office 2024 Professional Plus – 1 računalnik – 16,99 €
- MS Office 2024 Professional Plus – 3 računalniki – 39,99 € (13,33 €/računalnik)
- MS Office 2021 Professional Plus – 1 računalnik – 28,88 €
- MS Office 2021 Home and Business za Mac – 44,99 €
- MS Office 2021 Professional Plus – 2 ključa – 54,75 € (27,38 €/ključ)
- MS Office 2021 Professional Plus – 3 ključi – 77,25 € (25,75 €/ključ)
- MS Office 2021 Professional Plus – 5 računalnikov – 125,00 € (25,00 €/računalnik)
- MS Office 2019 Professional Plus – 1 računalnik – 25,25 €
- MS Office 2019 Home and Business za Mac – 39,29 €
- MS Office 2019 Professional Plus – 2 ključa – 46,75 € (23,38 €/ključ)
- MS Office 2016 Professional Plus – 1 računalnik – 18,69 €
- Microsoft Office 2024 Home and Business – 149,00 € (redna cena 299 €)
Windows 11: sodoben operacijski sistem za delo in zabavo
Windows 11 Professional (13,55 evra) prinaša sodobnejši videz in optimizirano delovanje sistema. Osredotoča se na boljše upravljanje sistemskih virov, večjo varnost in enostavnejšo uporabo, kar je še posebej pomembno za uporabnike, ki želijo izboljšati delovanje svojega računalnika brez vlaganja v novo strojno opremo.
Za vse, ki razmišljajo o nadgradnji sistema ali iščejo zanesljivo programsko opremo za delo in vsakodnevno uporabo, so takšne promocijske ponudbe odlična priložnost za ugoden dostop do sodobnih rešitev.
- Windows 11 Professional – 1 računalnik – 13,55 €
- Windows 11 Professional – 2 ključa – 25,75 € (12,88 €/ključ)
- Windows 11 Professional – 5 ključev – 54,95 € (10,99 €/ključ)
- Windows 11 Home – 1 računalnik – 13,25 €
- Windows 10 Professional – 1 računalnik – 8,45 €
- Windows 10 Professional – 2 ključa – 15,25 € (7,63 €/ključ)
- Windows 10 Professional – 5 ključev – 34,25 € (6,85 €/ključ)
- Windows 10 Home – 1 računalnik – 8,25 €
- Windows Server 2025 Standard – 30,99 €
- Windows Server 2025 Datacenter – 31,99 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 računalnik – 12,25 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 računalnik – 12,80 €
62-odstotni popust na dodatne Office in Windows pakete (koda: BP62)
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro – paket – 29,45 €
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro – paket – 29,25 €
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – paket – 38,60 €
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus – paket – 38,19 €
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus – paket – 34,82 €
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus – paket – 37,15 €
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus – paket – 32,37 €
- MS Project Professional 2024 – 35,99 €
- MS Visio Professional 2024 – 32,99 €
Veliki paketi po nepremagljivih cenah
- Windows 10 Professional – 50 ključev – 325 € (le 6,50 €/ključ)
- Windows 10 Professional – 100 ključev – 600 € (le 6,00 €/ključ)
- Windows 11 Professional – 50 ključev – 400 € (le 8,00 €/ključ)
- Windows 11 Professional – 100 ključev – 750 € (le 7,50 €/ključ)
- MS Office 2021 Professional – 50 ključev – 1.200 € (le 24 €/ključ)
- MS Office 2021 Professional – 100 ključev – 2.300 € (le 23 €/ključ)
Računalniška orodja (brez kode za popust)
- EaseUS PDF Editor – Lifetime – 36,35 €
- EaseUS Video Downloader – Lifetime – 27,27 €
- EaseUS Data Recovery Wizard – Lifetime – 72,71 €
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99 €
- IObit Driver Booster 13 – 17,69 €
- Internet Download Manager – 1 računalnik (doživljenjska licenca) – 21,99 €
Če med namestitvijo ali uporabo naletite na vprašanja, vam je na voljo tehnična podpora 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Keysoff zagotavlja tudi doživljenjsko poprodajno podporo, zato se lahko na njihovo ekipo obrnete, kadarkoli potrebujete pomoč pri uporabi programske opreme. Če načrtujete nadgradnjo računalnika ali želite osvežiti svojo programsko opremo po ugodni ceni, je to odlična priložnost za prihranek.