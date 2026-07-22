Samsungova pregibnost ni ena, temveč dve – pravzaprav tri

Namigi, združeni okrog slogana Nova oblika se razpre (A New Shape Unfolds) so se izkazali za resnične: Samsungov pregibni telefon Galaxy Z Fold8 je dobil novo obliko, za katero so prepričani, da bo pomembno prispevala k uporabnosti nove naprave. A to še zdaleč ni vse, kar so svetu pokazali v Londonu na svojem drugem vsakoletnem svetovnem predstavitvenem dogodku Galaxy Unpacked.

Samsung si zelo prizadeva, da svojih novosti ne razkrije pred uradnim predstavitvenim dogodkom, a ob tem vendarle načrtno objavlja dražilnike, ki stopnjujejo zanimanje. Zdaj vemo, kaj stoji za vsem, kar so počasi dozirali na svojih profilih družbenih omrežij: novi Samsung Galaxy Z Fold8 je manj visok, a zato bolj širok od dozdajšnjih foldov, vse z namenom, da bo delo z zunanjim zaslonom ob sklopljenem telefonu čim udobnejše.

Poletna predstavitev Samsung Galaxy Unpacked je že več let rezervirana za pregibne telefone in pametne ure, tako je tudi letos.

Prav uporabnost za vsakdanja opravila je eden od močnih adutov, na katere igra južnokorejski tehnološki velikan, ozek zunanji zaslon pa je bil jasno izražen pomislek pri dozdajšnji obliki foldov (in pravzaprav večine pregibnih telefonov).

Nova oblika, nova izbira, nove možnosti

Novi Galaxy Z Fold8 je tako oblikovno bližji majhni tablici ali potnemu listu, pri odprtem zaslonu pa je zaslon bližje kvadratu, saj je takrat razmerje 4 : 3.

Video: (Tudi) tako je Samsung pospremil objavo nove oblike svojega pregibnega telefona Galaxy Z Fold (video: Srdjan Cvjetović)

V prepognjenem načinu je razmerje stranic zaslona 16 : 10, kar je sicer značilnejše za tablice in prenosnike, zato so pri Samsungu prepričani, da bo to pisano na kožo vsem, ki svojega pregibneža uporabljajo za pisarniške programe – e-pošto, besedila, razpredelnice, predstavitve – ali za branje e-knjig, urejanje fotografij in videa ter hkratno delo z več aplikacijami oziroma več sočasno odprtimi okni.

Še več umetne inteligence povsod

Poleg nove oblike se Samsung Galaxy Z Fold8 pohvali tudi s tem, da je najlažji fold do zdaj, pa tudi s široko in ultraširoko kamero, obe z ločljivostima 50 milijonov pik, in z akumulatorjem, katerega nazivna zmogljivost je 4800 miliamperskih ur.

Funkcija dvojnega snemanja omogoča sočasni zajem videa z glavno in sprednjo kamero, uporabnik pa lahko takrat izbere, ali bo shranil dve ločeni datoteki ali eno s prikazom, ki je enak tistemu na zaslonu med snemanjem. Foto: Srdjan Cvjetović

Novi Samsung Galaxy Z Fold8 bi lahko bil najprepoznavnejša novost londonske predstavitve, a si ne upamo reči, da je tudi največja, kajti poudarki na vsakokrat okrepljeni umetni inteligenci, s katerimi Samsung spremlja svoje predstavitve vseh svojih novih naprav že več let, še vedno ostajajo v ospredju.

Fold8 Ultra in Flip8 v svojih znanih oblikah

Že znano obliko Samsungovih pregibnih telefonov ohranjata najzmogljivejši Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra in igrivi Samsung Galaxy Z Flip8, ki so ju prav tako izboljšali glede na lansko sedmo serijo Samsungovih pregibnežev.

Primerjava sedme in osme generacije Samsungovih pregibnih pametnih telefonov Galaxy Z Fold Foto: Srdjan Cvjetović

Robovi na novem pametnem telefonu Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra so tanjši, notranji zaslon večji, pregib na zaslonu pa je še manj viden, kajti tečaj je v celoti izboljšan, zatrjujejo pri Samsungu. V ta namen so razvili tehnologijo Flex Titanium na (kot že ime jasno nakazuje) osnovi titana, ki se je dokazal pri uravnovešanju debeline, pravzaprav tankosti, prožnosti ter trdnosti v strukturi pregibnega zaslona. Združuje dva elementa na osnovi titana, titanovo zlitinsko folijo in titanovo ploščo, ki, tako so prepričani v Samsungu, omogočata najboljši učinek.

Najmanj debeline, največ zmogljivosti

Novi Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra je izgubil tudi nekaj mase in debeline glede na predhodnika, s čimer nadaljuje "hujšanje", ki je bilo izrazito že pri lanskem foldu. Pri Samsungu s ponosom poudarjajo, da je novi Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra njihov najtanjši pregibni telefon, čeprav je tudi najzmogljivejši. K temu zagotovo prispeva tudi silicij-ogljikov akumulator (prvič v Samsungovem mobilnem telefonu), ki ob bistveno manjših dimenzijah zagotavlja večjo zmogljivost od dozdajšnjih tehnologij akumulatorjev mobilnih telefonov.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra je najzmogljivejši, a obenem tudi najtanjši fold do zdaj. Foto: Srdjan Cvjetović

Skladno s pričakovanji in dozdajšnjimi serijami so vsi trije člani družine Samsung Galaxy Z 8 opremljeni z istim trenutno najzmogljivejšim procesorjem, ki smo ga videli tudi pri najdražjih nepregibnih modelih Galaxy, predstavljenih v začetku leta. Za boljše fotografije na najzmogljivejšem v trojčku serije Samsung Galaxy Z 8 bosta poskrbeli okrepljena glavna kamera z ločljivostjo 200 milijonov pik in izboljšana ultraširoka kamera, katere ločljivost je zdaj 50 milijonov pik in ne več 12 milijonov kot pri predhodnikih. Pomembno vlogo pri ustvarjanju kakovostnih fotografij bo odigrala tudi umetna inteligenca, ki jo je Samsung vključil še marsikje drugje v programje vseh svojih novih pametnih telefonov, tu pa so še nove funkcije za večjo izbiro pri zajemu vsebin.

Prednosti in poslanstvo novega Fold Ultra

Tudi Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra napoveduje zmogljivejši akumulator, večji notranji zaslon in še boljši sistem kamer, a brez podrobnejših preizkusov ne bo preprosto odgovoriti, ali so že dosegli raven, na katero nas je navadil letošnji nepregibni Samsung Galaxy S26 Ultra.

Veliki odprti zaslon pametnega telefona Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra je odličen za sočasno upravljanje in prikazovanje do treh aplikacij. Foto: Srdjan Cvjetović

Seveda bo vse te dodatne dobrote odražala tudi višja cena, toda Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra še odločneje meri na uporabnike, ki so ga pripravljeni sprejeti kot edinega mobilnega spremljevalca – torej namesto tablice ali celo prenosnega računalnika.

Foto: Srdjan Cvjetović

Flip – ko je na prvem mestu nosljivost

Novinec v prepoznavni zasnovi Flip – Samsung Galaxy Z Flip8 ne prinaša toliko novosti in sprememb kot njegov najbližji pregibni rojak, a ljubitelji njegove manjše zasnove mu zato ne bodo odrekli naklonjenosti. Tudi on je glede na svojega neposrednega predhodnika, lanskega Flip 7, lažji in tanjši, a vendarle z večjim zunanjim zaslonom. Tudi njemu so namenili več umetne inteligence, izboljšan tečaj ter vzdržljivejši in manj viden pregib.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra (levo) in Samsung Galaxy Z Flip8 (desno) Foto: Srdjan Cvjetović

Njegovi aduti ostajajo kompaktnost, dostopnost, nosljivost, stil, dizajn – in zasnova FlexCam, ki s svojo prožnostjo in prilagodljivostjo omogoča veliko več ustvarjalnosti pri fotografiranju in snemanju videov. Novi flip tehta 180 gramov, debelina pa je (samo) 6,1 milimetra, s čimer je postal najlažji in najtanjši Flip do zdaj.

Tudi novi Flip se lahko pohvali z izboljšanim tečajem in glavno kamero z ločljivostjo 50 milijonov pik. Tako kot oba Folda v seriji Samsung Galaxy Z 8 bo na voljo v štirih barvah, ki pa ne bodo nujno enake pri vsakem modelu.

Med letošnjimi Samsungovimi pregibneži največ dragocenega zaslonskega prostora in najzmogljivejšo glavno kamero ponuja Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra. Foto: Srdjan Cvjetović

Zmogljiva ura, katere primarna funkcija ni merjenje zdravja, temveč njegovo varovanje

V Londonu so premierno pokazali tudi dve novi Samsungovi pametni uri, katerih skupni imenovalec je, da z zdravstvenimi funkcijami, nekatere so povsem nove ali preoblikovane, nadgrajujejo svoje poslanstvo.

Tako ne ponujajo več zgolj meritev telesnih funkcij, temveč naj bi s svojimi umetnointeligenčnimi sistemi, ki meritve obdelujejo, na težavo opozorile, preden se ta sploh pojavi.

Nova Samsungova pametna ura Galaxy Watch Ultra2 je namenjena najzahtevnejšim uporabnikom, predvidoma do konca leta pa jo bodo nadgradili še s posebnim programjem za potapljače, ki ga razvijajo skupaj z znanim proizvajalcem potapljaške opreme. Foto: Srdjan Cvjetović

Samsung Galaxy Watch Ultra2 meri na tiste, ki želijo imeti največ. Ponuja akumulator z nazivno zmogljivostjo 800 miliamperskih ur (35 odstotkov več kot pri predhodnici), prvič na Samsungovi uri procesor iz premijske serije Qualcomm Snapdragon Elite, zaslon s svetilnostjo pet tisoč nitov, kar omogoča vidnost tudi pod zelo močno sončno svetlobo, ter lahko in trpežno zasnovo iz titana, obenem pa 12 odstotkov manj debeline (zdaj meri 10,7 milimetra).

Ura za vsakodnevno varovanje zdravja

Vsakodnevni rabi so namenili novo uro Galaxy Watch9, ki ima prav tako procesor Snapdragon Elite.

Deveta generacija Samsungove pametne ure Galaxy Watch prihaja v dveh velikostih. Foto: Srdjan Cvjetović

Tudi njen akumulator se je glede na neposredno predhodnico okrepil za 20 odstotkov na 390 miliamperskih ur, svetilnost njenega zaslona pa je še vedno visokih tri tisoč nitov. Obema urama so namenili tudi več različnih paščkov.

Za vse nove naprave se prednaročila začenjajo na dan svetovne predstavitve, to je 22. julij, redna prodaja pa se bo začela predvidoma na prvi avgustovski petek.

Nekatere izmed možnosti za prilagoditev podobe nove Samsungove pametne ure. Foto: Srdjan Cvjetović

Med predstavitvijo v Londonu so objavili tudi priporočene redne maloprodajne cene za vse predstavljene novosti. Vsi trije novi pregibni pametni telefoni bodo imeli 12 gigabajtov pomnilnika in 256 gigabajtov shrambnega prostora. Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra bo na voljo za 2.199 evrov, Samsung Galaxy Z Fold8 za 1.999 evrov, Samsung Galaxy Z Flip8 pa za 1.299 evrov, za podvojen shrambni prostor pa bo treba odšteti še dodatnih 200 evrov. Oba folda bosta na voljo tudi z enim terbajtom shrambnega prostora, Fold8 Ultra za 2.848 evrov, Fold8 pa za 2.649 evrov,

Pametna ura Samsung Galaxy Watch Ultra2 ima priporočeno redno maloprodajno ceno 749 evrov, Samsung Galaxy Watch9 pa, odvisno od velikosti in izvedbe, med 409 in 489 evri.