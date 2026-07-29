Samsung Galaxy Z Fold8: pregibnost ima novo obliko

Samsung je pri svojem pregibnem pametnem telefonu Galaxy Z Fold8 naredil največji oblikovalski zasuk do zdaj – razvil je pregibni telefon nove oblike, ki spominja na potni list in za katerega je prepričan, da bo priročnejši za veliko večino vsakdanjih opravil.

Kdor je vajen prejšnjih sedmih generacij Samsungovih foldov, bo pri letošnjem Galaxy Z Fold8 presenečen. Prijetno presenečen, si upamo reči, saj ima novinec obliko, ki nam je že na prvi pogled veliko bližja.

Mimogrede, vseh, ki so vajeni oblike prejšnjih foldov, Samsung ni pustil na cedilu in jim je namenil drug model letošnjega folda, a to bo druga zgodba.

Kdor je vajen prejšnjih sedmih generacij Samsungovih foldov, bo pri letošnjem Galaxy Z Fold8 presenečen. Prijetno presenečen, si upamo reči, saj ima novinec obliko, ki nam je že na prvi pogled veliko bližja. Foto: Gaja Hanuna

Nič več preozkega in previsokega zunanjega zaslona

Pregibni pametni telefon Samsung Galaxy Z Fold8 prinaša širši zunanji zaslon, notranji zaslon z razmerjem 4 : 3, manj opazen pregib in maso zgolj 201 gram. Naslavlja enega izmed očitkov, da so zunanji zasloni dozdajšnjih pregibnih telefonov ozki in visoki, kar za običajno delo s pametnim telefonom ni vedno najprimernejše.

Novi Samsung Galaxy Z Fold8 odstopa od dozdajšnje prakse, kjer je bilo delovno orodje predvsem notranji zaslon, zunanji pa je bil zgolj najboljši približek, ki ga je mogoče pri tem doseči. Pri pregibnežu Fold8 je vsak od njegovih dveh zaslonov ravno pravšnji za neko od vsebin.

Samsung je pri svojem pregibnem pametnem telefonu Galaxy Z Fold8 naredil največji oblikovalski zasuk do zdaj – razvil je pregibni telefon nove oblike, ki spominja na potni list in za katerega je prepričan, da bo priročnejši za veliko večino vsakdanjih opravil. Foto: Gaja Hanuna

Ena roka bo dovolj

Ko je zložen, je Samsung Galaxy Z Fold8 širši in nižji od svojih predhodnikov. Zunanji zaslon namreč meri 14 centimetrov (5,5 palca) v diagonalo, razmerje njegovih stranic pa je 10 : 16. Pri takšnem razmerju je marsikaj lažje, saj so pri prejšnjih ozkih in visokih zaslonih aplikacije pogosto bile videti utesnjene, pa tudi tipkanje je pri ozkih zaslonih lahko izziv.

Novi Fold8 pa je ravno pravšnje oblike, da ga je zaprtega mogoče preprosto in udobno upravljati z eno roko. Zunanji zaslon tako ni več pomožni prikazovalnik, temveč popolnoma polnovreden zaslon za vsakdanja opravila, zato za marsikaj ne bo več treba odpirati notranjega zaslona.

Nove dimenzije pregibnega pametnega telefona Samsung Galaxy Z Foldi8 omogočajo udobno delo že z eno roko, kar bo marsikomu predstavljalo pomembno prednost. Foto: Bojan Puhek

Prava razmerja za najrazličnejše vsebine

Tudi notranji zaslon se je močno približal temu, kar smo uporabniki že vajeni drugje. Razmerje stranic 4 : 3 je sicer novo pri zaslonih pregibnih telefonov, a je blizu zaslona tablic. Tako je pri gledanju videoposnetkov ali brskanju po spletu več prostora za vsebino, ko ga obrnemo v pokončni položaj, pa se odlično izkaže pri branju. Pri prejšnjih foldih je bil notranji zaslon še večji, a ni bil optimalen za prikaz vsebin, ki jih uporabniki najpogosteje spremljamo.

Ali povedano drugače: ko je zložen, je Samsung Galaxy Z Fold8 bolj podoben običajnemu nepregibnemu telefonu, ko je razprt, pa tablici – pa še lažji je od marsikaterega nepregibnega pametnega telefona. Ta izpopolnjena praktičnost bo marsikateremu uporabniku pomenila več kot kakšna podrobnost v tehnični specifikaciji.

Spodnja stran zaprtega pregibnega pametnega telefona Samsung Galaxy Z Fold8 Foto: Bojan Puhek

Pregibnež, ki ni več neroden

Pregibni telefoni so zaradi dveh zaslonov, tečaja in zahtevnejše notranje zgradbe nagnjeni k večji masi, a Samsung Galaxy Z Fold8 temu več kot uspešno kljubuje. Tako zelo, da je s svojo za pregibneže skromno maso 201 gram najlažji Galaxy Fold do zdaj in celo lažji od nekaterih klasičnih nepregibnih pametnih telefonov.

Skromna masa prispeva k udobnejši rabi med delom z eno roko pri zaprtem telefonu, še toliko bolj pa, če pri branju ali gledanju videovsebin dalj časa držimo razprt telefon, vsekakor pa odpravlja občutek, da so pregibni telefoni zelo velike in nerodne naprave.

Pregibni telefoni so zaradi dveh zaslonov, tečaja in zahtevnejše notranje zgradbe nagnjeni k večji masi, a Samsung Galaxy Z Fold8 temu več kot uspešno kljubuje, saj je najlažji fold do zdaj. Foto: Bojan Puhek

Prednosti titana in silicija

Veliko zaslug za to ima tehnologija Flex Titanium, ki uporablja novo strukturo z elementi iz lahke, a vendarle zelo odporne titanove zlitine. Tečaj se zelo gladko odpira in zapira, a ni najprimernejši za delno odprto napravo, očitno mu ustreza, če je bodisi zaprta bodisi povsem odprta. Zelo opazna, pravzaprav neopazna, je novost, da se na razprtem notranjem zaslonu pregib največkrat sploh ne vidi več, k čemur prispeva kombinacija titanove folije in titanove plošče.

Vsekakor velja omeniti tudi silicij-karbidni akumulator, ki ga je Samsung prvič uporabil prav pri trojici telefonov Galaxy Z, katere del je Galaxy Z Fold8. Silicij-karbidni akumulator namreč ob manjši masi in dimenzijah zagotavlja večjo energetsko zmogljivost kot starejše akumulatorske tehnologije, kar pomeni več časa med posameznimi polnjenji. Ravno zato ne smemo sprožiti preplaha, ker ima akumulator nazivno zmogljivost (samo) 4.800 miliamperskih ur, ker je bolj kot ta številka pomembno, koliko časa v praksi telefon zmore z eno polnitvijo.

Struktura Flexi Titanium temelji na lahkem, a zelo odpornem titanu, ki med drugim omogoča odpornost tečaja. Foto: Bojan Puhek

Zelo dobre kamere, a ne kot pri ultrah

Kdo bi ob nespornih prednostih nove oblike potem sploh raje posegel po dražjem pametnem telefonu Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, ki ohranja obliko prejšnjih foldov? Tisti, ki pričakujejo (naj)boljšo kamero na pregibnem telefonu. Da ne bo pomote, kamere na pametnem telefonu Samsung Galaxy Z Fold8 so zelo dobre in še vedno boljše kot na prejšnjih foldih, a je bilo za doseganje nove všečne in uporabnejše oblike (in nekoliko nižje cene) vendarle treba sprejeti kompromis ali dva.

Samsung Galaxy Z Fold8 tako nima telefoto kamere, njegova glavna kamera ima ločljivost 50 milijonov pik, model Galaxy Z Fold 8 Ultra pa 200 milijonov pik. Za nekoga, ki je vajen fotografij, ki jih posname Samsung Galaxy S26 Ultra, bi bil Fold8 korak nazaj, čeprav imajo vsi trije novi Samsungovi pregibneži najnovejše in najnaprednejše Samsungove algoritme za obdelavo posnetkov.

Zelo opazna, pravzaprav neopazna, je novost, da se na razprtem notranjem zaslonu pregibnega pametnega telefona Samsung Galaxy Z Fold8 pregib največkrat sploh ne vidi več. Foto: Bojan Puhek

Drugačnost nikakor ni pomanjkljivost, kvečjemu nasprotno

Še nekaj za uporabnike Samsungovega pisala S Pen: čeprav je njihovo število zelo majhno, so med njimi tisti, ki si brez tega pisala ne morejo zamisliti dneva in jih je zato treba opozoriti, da Samsung Galaxy Z Fold8 pisala S Pen ne podpira. Samsung Galaxy Z Fold8 pač ni namenjen uporabnikom, ki želijo prepogljivi telefon uporabljati predvsem kot digitalni zvezek ali orodje za risanje in natančno pisanje. Ne nazadnje njegova konstrukcijska zasnova tega preprosto ne omogoča.

Toda nikar ne smemo niti pomisliti, da bil Samsung Galaxy Z Fold8 lažja ali okrnjena različica modela Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, kajti v resnici gre za dva pristopa, dva različna telefona in dve ciljni skupini. Kot se bomo dodatno prepričali pri Ultri, ko jo bomo še natančneje pogledali, je ta zasnovana za največjo produktivnost, Fold8 pa za delo s čim več raznovrstnimi vsebinami.

Nova oblikovna zasnova prinaša nove možnosti in predvsem izbiro, naslavlja pa predvsem uporabnike, ki pri svojem vsakdanjem delu uporabljajo najrazličnejše vsebine in njihove oblike. Foto: Bojan Puhek

Zmogljivosti in vidnosti mu ne zmanjka

Obema novima letošnjima foldoma je skupen najzmogljivejši Qualcommov procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, ki so ga, kot pravijo, posebej optimizirali za Samsungove naprave Galaxy. Hitrost in zanesljivost delovanja sta zagotovljeni.

Pri zaslonu velja omeniti, da sliko osvežuje do 120-krat v sekundi, ima svetilnost do 3000 nitov, tehnologijo Vision Booster in površino z zmanjšano stopnjo odboja, kar pomeni, da bomo njegovo vsebino videli tudi pri močni dnevni svetlobi. Žal bomo videli tudi prstne odtise, ker se zdi, da je zaslon kar magnet zanje, a te lahko seveda sproti obrišemo s primerno krpico.

Z manj koraki do več rešitev

Pregibni pametmi telefon Samsung Galaxy Z Fold8 je na voljo z 256 gigabajti, 512 gigabajti ali enim terabajtom shrambnega prostora. Prvi dve izvedbi spremlja 12 gigabajtov pomnilnika, najrazkošnejšo pa 16 gigabajtov, kar odraža tudi cena.

V navpičnem položaju je zunanji zaslon pregibnega pametnega telefona Samsung Galaxy Z Fold8 primeren predvsem za branje spletnih strani, daljših besedil in e-knjig. Foto: Bojan Puhek

Na novem foldu je nameščena najnovejša različica operacijskega sistema Android s številko 17, čez njo pa najnovejši Samsungov uporabniški vmesnik One UI 9, ki so jo še posebej prilagodili za delo z dvema zaslonoma. Poudarjajo tudi močnejše povezovanje tako s Samsungovo kot Googlovo umetno inteligenco, a v te vode nam v tako kratkem času ni uspelo zaplavati. Namen teh funkcij je, pravijo pri Samsungu, pomagati pri opravilih, ki bi sicer zahtevala več korakov. Ta v določenih primerih lahko analizira vsebino na zaslonu in predlaga ali izvede naslednje dejanje, a uporabnik ima ves nadzor, ker mora končno dejanje potrditi.

Pregibni pametni telefon Samsung Galaxy Z Fold8

Dimenzije: 81,9 × 123,9 × 9,7 milimetra zaprt, 161,4 × 123,9 × 4,5 milimetra odprt (debelina v odprtem stanju ne vključuje okvirja glavnega zaslona)Masa: 201 gram

Procesor: Snapdragon® 8 Elite Gen 5, optimiziran za naprave Galaxy

Pomnilnik: 12 gigabajtov (pri različici z 256 ali 512 gigabajti shrambnega prostora) ali 16 gigabajtov (pri različici z enim terabajtom shrambnega prostora)

Shrambni prostor: 256 ali 512 gigabajtov pri različici z 12 gigabajti pomnilnika, en terabajt pri različici s 16 gigabajti pomnilnika

Notranji zaslon: 193,2-milimetrski (7,6-palčni) QXGA+ (dejanska vidna površina je zaradi zaobljenih vogalov manjša), dinamični AMOLED 2X (1.848 x 2.448 pik), 403 pike na palec, prilagodljiva osveževalna frekvenca od enega do 120 herzev, Vision Booster, razmerje 4 : 3, svetilnost do 3.000 nitov

Zunanji zaslon: 138,4-milimetrski (5,5-palčni) WUXGA+ (dejanska vidna površina je zaradi zaobljenih vogalov manjša), dinamični AMOLED 2X (1.248 x 1.972 pik), 428 pik na palec, prilagodljiva osveževalna frekvenca od enega do 120 herzev, Vision Booster, razmerje 10 : 16, svetilnost do 3.000 nitov

Struktura: Flex Titanium

Zadnja dvojna kamera: širokokotna kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik, ostrenje z dvojnimi slikovnimi pikami, OIS (optična stabilizacija slike), f/1.8, velikost slikovnih pik 1,0 mikrometra, vidno polje 85 stopinj, dvakratna optična povečava; ultraširokokotna kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik, samodejno ostrenje s štirimi slikovnimi pikami, f/1.9, velikost slikovnih pik 0,7 mikrometra, vidno polje 120 stopinj

Glavna kamera: ločljivost deset milijonov pik, f/2.2, velikost slikovnih pik 1,12 mikrometra, vidno polje 100 stopinj

Kamera spredaj: kamera za selfije z ločljivostjo deset milijonov pik, f/2.2, velikost slikovnih pik 1,12 mikrometra, vidno polje 85 stopinj

Akumulator: dvojni, neodstranljivi, nazivna zmogljivost 4.800 miliamperskih ur, žično polnjenje do 63 odstotkov napolnjenosti v približno 30 minutah s 45-wattnim adapterjem (naprodaj posebej) in triamperskim kablom USB-C, hitro brezžično polnjenje z močjo 20 wattov, brezžično deljenje energije (PowerShare)

Odpornost na prah in vodo: IP 48 (za potopitev v sladko vodo do globine 1,5 metra za največ 30 minut; uporaba na plaži ali v bazenu ni priporočljiva; če se naprava zmoči, jo sperite in osušite; zaščita pred vodo ni trajna in se lahko sčasoma zmanjša zaradi običajne obrabe)

Operacijski sistem: Android 17, Samsungov uporabniški vmesnik One UI 9, do sedem let varnostnih in sistemskih posodobitev

Omrežje in povezljivost: 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth® v6.0

Barve: grafitna, kremna in sivka

Cena: 1.999 evrov za 256 gigabajtov shrambnega prostora, 2.199 evrov za 512 gigabajtov shrambnega prostora in 2.649 evrov za en terabajt shrambnega prostora (navedene so priporočene redne maloprodajne cene za Slovenijo, v akcijskih prodajah in/ali pri vezavi naročniškega razmerja pri mobilnem operaterju so mogoče nižje cene in/ali darila)

Vir podatkov: Samsung Adriatic (SEAD)

Zunanji zaslon ni več niti preozek niti previsok. Foto: Bojan Puhek

Sedem let popravkov, posodobitev in nadgradenj

Zagotovo bi bilo treba pogledati tudi funkcijo Dvojno snemanje, ki omogoča hkratno zajemanje dogajanja z obeh strani telefona (uporabno pri snemanju dogodkov, potovanj in doživetij, pri katerih želi uporabnik zajeti tako sebe kot dogajanje pred telefonom), in programski pripomoček My FanCam za naknadno obdelavo videoposnetkov.

Kot smo že vajeni pri Samsungovih premijskih telefonih, bo tudi Samsung Galaxy Z Fold8 prejemal sedem let posodobitev in nadgradenj operacijskega sistema ter varnostne posodobitve. Vsekakor dobra novica, ker pri ceni, ki se začne pri dva tisoč evrih, res pričakujemo, da bo naprava trajala in služila čim dlje. Ali je cena previsoka? Kakor se vzame, že dva zaslona, od tega eden precej velik, nekaj staneta …

Sivka je ena od treh barv, v kateri bo pregibni pametni telefon Samsung Galaxy Z Fold8 na voljo na slovenskem in večini evropskih trgov. Foto: Bojan Puhek

Sklepna beseda

Samsung Galaxy Z Fold8 je drugačen v tem, da – ni drugačen od mobilnih naprav, ki smo jih najbolj vajeni. V družini pregibnih telefonov s svojo obliko uvaja drugačnost, ker je podobnejši običajnim pametnim telefonom, ko je zaprt, in tablicam, ko je razprt. Ravno zato je bližji uporabnikom od drugih pregibnih telefonov, katerih zunanji zaslon je zaradi višine in ozkosti pogosto ustvarjal vtis, da gre samo za pomožni prikazovalnik.

Ta za pregibnike nova zasnova je sicer zahtevala nekaj kompromisov, ki ne ogrozijo dejstva, da gre za vrhunsko napravo. Samsung Galaxy Z Fold8 je nazoren primer, da Samsung razvoja ni usmeril zgolj na zmogljivost, temveč na napravo, ki si jo bomo želeli čim več uporabljati za čim več običajnih vsakdanjih opravil in zabavo.

Kaj nam je bilo všeč:

- nova oblika, ki naslavlja veliko več primerov vsakdanje rabe,

- hitrost in zanesljivost delovanja,

- zanesljiv tečaj s pregibom, ki je na notranjem zaslonu le redko viden,

- zunanji zaslon ima vtis polnovredne naprave, ni več preozek in previsok,

- začetek uporabe silicij-karbidnih akumulatorjev, ki ob skromnejših dimenzijah in masi zagotavljajo večjo zmogljivost,

- najlažji fold do zdaj.

Kaj nam ni bilo všeč:

- sicer zelo dobre kamere ne dosegajo kakovosti tistih na letošnjih Samsungovih napravah Ultra,

- redki uporabniki pisala S Pen morajo vedeti, da ni podpore za pisalo,

- cena ni za vsakogar.