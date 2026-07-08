Samsung Galaxy Unpacked 2026: podrobnosti še skrivajo, namigi pa (ne)načrtno kapljajo

Južnokorejsko tehnološko podjetje Samsung je potrdilo, da bo 22. julija v Londonu naslednja svetovna predstavitev Galaxy Unpacked, kjer bodo razkrili naslednjo generacijo naprav Galaxy. Kaj natančno bodo pokazali, uradno še vedno ostaja skrivnost, vendar so prvi objavljeni namigi že sprožili številna ugibanja o tem, kaj lahko pričakujemo.

Samsung vsako leto pripravlja dva velika svetovna predstavitvena dogodka Galaxy Unpacked – prvi je v začetku leta, drugi pa v poletnem času. Zadnjih nekaj let se je uveljavila tradicija, da je na zimskem dogodku v ospredju vsakoletna nova serija premijskih nepregibnih telefonov Galaxy S, na poletnem pa njihovi pregibni telefoni Fold in Flip.

Zato lahko z veliko stopnjo gotovosti predvidevamo, kaj bomo videli in slišali 22. julija v Londonu – toliko bolj smo lahko prepričani, ker so skladno s to tradicijo na prvem letošnjem "razpakiranju" predstavili serijo Galaxy S26. Tradicija je tudi to, da bo Samsung prek svojih kanalov (spletna stran, njihov uradni kanal na omrežju YouTube in portal Samsung Newsroom) omogočil prenos dogodka v živo – začel se bo ob 15. uri po našem času.

Kaj nam Samsung želi povedati s temi podobami? Foto: Samsung

Namigujejo na (drugačno) obliko, a to zagotovo ne bo vse

Samsung že nekaj časa poudarja predvsem povezovanje umetne inteligence z novimi oblikami naprav in prilagodljivejšo uporabniško izkušnjo, zato lahko pričakujemo, da bodo enaki poudarki tudi pri novincih. Samsung (kot vsakič doslej do samega dogodka) podrobnosti skrbno skriva, a je postregel z vabami za ugibanje prek objav na svojih profilih na družbenih omrežjih.

Igrive animacije predmetov iz vsakdanjega življenja, kot so kosi pice, tablice čokolade in drugi, imajo skupno značilnost: podobno obliko, natančneje razmerje stranic. Ali to pomeni, da takšno oblikovno zasnovo lahko pričakujemo tudi pri novih napravah, bomo dokončno in zanesljivo izvedeli v Londonu, a oblika gotovo ne bo edina udarna točka. Kmalu bomo izvedeli, 22. julij ni daleč.