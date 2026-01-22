Redmi Note 15 Pro+ 5G in Redmi Note Pro 5G: vzdržljivost visokega razreda po ceni srednjega

Xiaomijevi telefoni serije Redmi Note že tradicionalno kmalu v začetku leta postrežejo predvsem tistim, ki v srednjem cenovnem razredu iščejo soliden nabor funkcij. Predstavljajo most med njihovimi najugodnejšimi telefoni serije Redmi (brez Note) in premijskimi telefoni, kjer preprosto ohranjajo ime Xiaomi. Serija Redmi Note 15 je, predvsem v višjih modelih, še okrepila prizadevanja za čim daljšo neodvisnost od vtičnice in trpežnost pred vsakodnevnimi mehanskimi izzivi.

Slabega pol leta po premieri v domači Kitajski prihaja najnovejša serija pametnih telefonov Redmi Note s številko 15 tudi na našo celino. Šteje pet članov. Osnovni model Redmi Note 15 ima priporočeno redno maloprodajno ceno 279 evrov, naslednji v vrsti, ki ima v imenu še končnico 5G zaradi delovanja tudi v mobilnih omrežjih pete generacije, pa 50 evrov več.

Model Redmi Note 15 Pro (brez 5G) se je uvrstil v sredino, njegova priporočena redna maloprodajna cena v Sloveniji pa je 349 evrov in je tako še vedno zanimiv predvsem za tiste, ki jim je cena odločilna.

Pogled na desno stran pametnega telefona Redmi Note 15 Pro+ 5G Foto: Gaja Hanuna

Pogled z vrha serije Redmi Note 15: Pro 5G in Pro+ 5G

Pozornost pa smo usmerili na (naj)višja modela Redmi Note 15 Pro 5G in Redmi Note 15 Pro+ 5G, ki za višjo ceno ponujata še občutno več, a ohranjata ceno srednjega razreda. Prvi izmed njih ima osem gigabajtov pomnilnika in je na voljo v dveh različicah, ki se razlikujeta po količini shrambnega prostora: 256 gigabajtov po priporočeni redni maloprodajni ceni 399 evrov ali 512 gigabajtov za 449 evrov.

Najzmogljivejši Redmi Note 15 Pro+ 5G pa se ponaša z dvanajstimi gigabajti pomnilnika in 512 gigabajti shrambnega prostora po priporočeni redni maloprodajni ceni 549 evrov.

Vzdržljivost, ki presega pričakovanja srednjega razreda

Čeprav se razlikujeta predvsem po pomnilniku, shrambnem prostoru in posledično tudi ceni, imata modela Pro 5G in Pro+ 5G serije Redmi Note veliko skupnega. Začne se pri zasnovi Redmi Titan, ki zajema ojačan sredinski okvir, zelo trdne matične plošče, večplastni sistem blaženja udarcev in zaščito zaslona s steklom Corning Gorilla Glass Victus 2.

Pri Xiaomiju so prepričani, da je takšna raven odpornosti redka v tem cenovnem razredu, kar utemeljujejo tudi z neodvisnim certifikatom SGS Premium Performance, ki vključuje odpornost proti padcem z višine do poltretjega metra, pritisku in upogibanju.

Redmi Note 15 Pro+ 5G z zadnjo stranjo iz umetnega usnja (levo) in Redmi Note 15 Pro 5G v titanovi barvi (desno) Foto: Gaja Hanuna

Oba imata tudi najvišje standarde odpornosti na vodo in prah, ki smo jih vajeni predvsem pri premijskih telefonih, saj sta med drugim prestala 24-urni preizkus potopitve na globini 2,5 metra. Prah jima torej ne more do živega in se uspešno upirata tudi močnim vodnim curkom – a vseeno ne priporočamo preverjanja v praksi. Če pa se vendarle pripeti neželen dogodek, je verjetnost preživetja zelo visoka pri obeh telefonih.

S silicij-ogljikovim akumulatorjem: več energije, manj debeline

Opazen napredek se vidi tudi pri zmogljivosti akumulatorja. Model Pro+ 15G je prvi v serijah Redmi Note z akumulatorjem na osnovi silicij-ogljikove tehnologije, ki v primerjavi s predhodnimi tehnologijami prinaša večjo energijsko gostoto – po domače, akumulator ima višjo kapaciteto, to je v tem primeru 6.500 miliamperskih ur, ob skromnejši debelini kot litij-ionski akumulatorji.

V paradnem konju serije Redmi Note 15 je podprto tudi hitro stowattno polnjenje HyperCharge in 22,5-wattno povratno polnjenje (brezžično polnjenje drugih naprav z energijo v akumulatorju tega pametnega telefona). Kot je zdaj to že povsem običajno, je polnilnik treba kupiti posebej, je pa telefonu poleg polnilnega kabla v škatlici priložen silikonski zaščitni ovitek za zadnjo stran.

Zaslona na dveh najzmogljivejših pametnih telefonih serije Redmi Note 15 sta enake velikosti. Foto: Gaja Hanuna

A tudi Redmi Note 15 Pro 5G ni od muh, čeprav nima silicij-ogljikovega akumulatorja. Njegova zmogljivost je sicer nekoliko manjša, a prav tako podpira povratno polnjenje in sistem Xiaomi Surge, ki obljublja, da bo akumulator tudi po 1.600 ciklih polnjenja še vedno ohranil približno štiri petine svoje izvirne zmogljivosti.

Prepričljivo tipalo, zmerna umetna inteligenca

Njuna podobnost je tudi pri kamerah, predvsem pri tipalu HPE (High Pixel Efficiency) na glavni kameri z ločljivostjo 200 milijonov pik in velikostjo 1/1,4 palca. To obljublja fotografije z boljšim dinamičnim razponom, več podrobnostmi pri slabših svetlobnih razmerah in manjšo potrebo po agresivni programski obdelavi. Xiaomi prav poudarja, da pri obdelavi posnetkov umetno inteligenco uporabljajo zmerno, a predvsem uporabno. Ko pa smo že pri umetni inteligenci, oba podpirata Googlov Gemini in osnovne funkcije Xiaomijevega sistema Hyper AI.

En sam objektiv podpira goriščne razdalje od 23 do 92 milimetrov, kar zajema velik razpon od širokokotnih posnetkov do portretov in bližnjih posnetkov.

Spodnja stran pametnega telefona Redmi Note 15 Pro+ 5G Foto: Gaja Hanuna

Xiaomi Offline Communication poveže tudi brez mobilnega signala

Skupna jima je še ena funkcija: Xiaomi Offline Communication omogoča preprosto in predvsem kratko glasovno in sporočilno komunikacijo na več kilometrov razdalje brez mobilnega omrežja, kar je uporabno pri pohodništvu, delu na (predvsem odročnem) terenu ali v izrednih razmerah.

Kako to deluje? Z neposredno radijsko komunikacijo, podobno kot walkie-talkie, a treba je vedeti, da je doseg zelo odvisen od terena in da ta komunikacijski protokol deluje le s podprtima telefonoma Xiaomi. Oba telefona imata 17,35-centimetrski (6,83-palčni) AMOLED zaslon s svetilnostjo do 3200 nitov, osveževanjem prikaza do 120-krat v sekundi in več certifikati za zaščito oči. Zvočniki obljubljajo močno ojačitev glasnosti, kar pomeni, da bosta kos tudi hrupnemu okolju.

Snapdragon v Pro+ 5G, MediaTek v Pro 5G

Kje se še razlikujeta dva najzmogljivejša modela serije Redmi Note 15? Pri procesorju. Osrčje modela Pro+ 5G je ne ravno najnovejši in najhitrejši, a še vedno soliden (zlasti za srednji razred) procesor Snapdragon 7s Gen 4, pri modelu brez plusa v imenu pa MediaTek Dimensity 7400-Ultra, stari znanec telefonov srednjega razreda.

Skoraj enaka, a z različnima procesorjema različnih proizvajalcev. Foto: Gaja Hanuna

Tako kot procesorja tudi operacijski sistem ni najnovejši: na telefonih serije Redmi Note 15 je tovarniško nameščen Android 15 z Googlovimi priboljški in Xiaomijevim uporabniškim vmesnikom HyperOS (še vedno z mnogimi prednameščenimi programi, med katerimi je veliko nepotrebnih). Ob običajnih štirih letih programskih nadgradenj in šestih letih varnostnih popravkov Xiaomijevih pametnih telefonov lahko pričakujemo, da bo šestnajstica kmalu našla svoje mesto tudi tu.

Ledeniško modra in črna pri vseh petih

Preizkušeni model s plusom v imenu je bil rjave barve (uradno moka ali mocha rjava) z ozadjem iz umetnega usnja, s čimer modno izstopa od klasičnih izvedb, ki sta v ledeniško modri in črni barvi.

Pametni telefon Redmi Note 15 Pro 5G pa je bil v barvi titana, sicer pa je tudi ta model na voljo še v ledeniško modri in črni barvi, ki sta prisotni pri vseh petih modelih serije Redmi Note 15.

Modno opaznejša različica pametnega telefona Redmi Note 15 Pro+ 5G z umetnim usnjem (levo) bo na tehtnici pokazala kakšen gram več kot običajna izvedba v eni izmed dveh barv, v katerih je na voljo tudi Redmi Note 15 Pro 5G (desno). Foto: Gaja Hanuna

Sklepna beseda

Če se še enkrat vrnemo na celotno serijo Redmi Note 15, lahko rečemo, da peterica popolnoma pokrije ves razpon srednjega razreda, od vstopa, kjer šteje le cena, do višjega dela, kjer se za nekaj dodatnih evrih stotakov pričakuje več. Ob tem zagotovo velja preveriti ugodnosti, ki jih ponuja proizvajalec za prve kupce, in cene, ki jih operaterji ponujajo ob vezavi naročniškega razmerja, praviloma za dve leti.

Niti najzmogljivejša dva pametna telefona serije, ki smo si ju podrobneje ogledali, ne naskakujeta premijskih telefonov, temveč ohranjata tradicijo serije Redmi Note in njene umestitve v srednji razred. Kot da ne bi iskala pozornosti, a se ji ne morejo izogniti. Nista postavljača, a vendarle dobro zdržita izzive vsakodnevne uporabe, kar je marsikomu najpomembnejše.