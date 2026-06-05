Padec prodaje in podražitev ključnih komponent, kot je pomnilnik, sta svetovno znanega proizvajalca akcijskih kamer GoPro pahnila na rob katastrofe. Podjetje je priznalo, da je v ogromnih škripcih in da je ena od možnosti tudi konec delovanja družbe, če jim zelo kmalu ne uspe čudežni preobrat.

Podjetje GoPro je v letu 2024 ustvarilo več kot 370 milijonov evrov izgube. V letu 2025 jo je zmanjšalo na vsega 80 milijonov evrov, a velike težave ostajajo.

Kot so razkrili v regulatorni dokumentaciji, objavljeni v začetku tega tedna, je GoPro aprila in maja letos prodal manj akcijskih kamer in drugih izdelkov od pričakovanj, obenem pa so se zvišali stroški proizvodnje – poganja jih podražitev ključnih pomnilniških komponent, ki jih dobesedno goltajo podatkovni centri umetnointeligenčne industrije.

Udarec za udarcem

Padec prodaje in višji stroški proizvodnje so v kombinaciji s padcem tržnega deleža – GoProju so ogromen udarec zadali pametni telefoni, saj ima skoraj vsak že zelo zmogljivo kamero, in pa tekmeci, kot sta DJI in Insta360 – recept za potencialno katastrofo.

Akcijske kamere GoPro so med uporabniki zelo dobro sprejete, a le dobre kritike najverjetneje ne bodo rešile težav podjetja. Morali bodo najti drug način, da preživijo na trgu, v nasprotnem primeru jim grozi bankrot. Foto: Shutterstock

"Brez pridobitve dodatnih virov financiranja ali izvedbe strateško pomembnega posla bo sposobnost družbe za nadaljnje poslovanje bistveno in negativno prizadeta. Družba bi lahko bila prisiljena znatno zmanjšati obseg poslovanja, se prestrukturirati, prenehati delovati ali poiskati zaščito v skladu z zvezno stečajno zakonodajo, čeprav trenutno ni niti začela niti ne razmišlja o konkretnih načrtih za vložitev predloga za stečajno zaščito," so v regulatornih dokumentih, objavljenih 1. junija, zapisali v podjetju.

Konec podjetja je povsem realna možnost

Navedeno še ne pomeni, da je GoPro že razglasil bankrot oziroma stečaj, je pa takšno zaporedje dogodkov povsem realna možnost, če GoPro ne najde načina za preobrat. A zaradi zelo nišnega trga, na katerem deluje GoPro, bi bil tak podvig lahko zelo zahteven.