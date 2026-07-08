Pregibni pametni telefon Honor Magic V6 je prišel v Slovenijo

V njegovi domovini Kitajski so ga spoznali že prej, zdaj pa je Honorjev najbolj izpopolnjen pregibni pametni telefon (v nekoliko prilagojeni izvedbi) prišel tudi v Evropo, s tem pa tudi v Slovenijo.

Pregibni telefoni so vsako leto tanjši in lažji, vendar ne na račun zmogljivosti. Eden od glavnih Honorjevih adutov, ki to omogoča, je zagotovo nadvse tanek silicij-ogljikov akumulator, ki zagotavlja večje zmogljivosti od preostalih akumulatorskih tehnologij, čeprav njegova velikost in debelina ne presegata dimenzije kreditne kartice.

Novi pregibni pametni telefon Honor Magic V6, ki ima zložen le devet milimetrov debeline, odprt pa 4,1 milimetra, ima dva takšna akumulatorja. To mu omogoča 6.660 miliamperskih ur nazivne zmogljivosti, kar je za tretjino več shranjene energije, kot je povprečje akumulatorjev, običajnih v premijskih telefonih. To seveda pomeni tudi več časa med posameznimi polnjenji. Njegova masa 224 gramov komajda odstopa od klasičnih pametnih telefonov, kar ni zanemarljiva lastnost.

Tehnologija silicij-ogljikovih akumulatorjev omogoča visoko energetsko gostoto – še večje zmogljivosti ob bistveno nižjih dimenzijah. Foto: HONOR

Ali mu bo uspelo nadomestiti tablice in prenosnike?

Honor Magic V6 ne skriva ambicij, da bi nadomestil tablico in celo prenosni računalnik ter se uveljavil kot edina naprava, ki bi jo potrebovali za zasebna in poslovna opravila. Tako je poleg večjega zaslona opremljen tudi z (naj)zmogljivejšo strojno opremo in drugimi presežniki: kamerami, naprednimi funkcijami umetne inteligence, visoko svetilnostjo in frekvenco osveževanja zaslona, funkcijo Fast Flex za hitro delitev zaslona, funkcijo PC-level Multi-Flex za sočasno delo s tremi aplikacijami, nadgrajeno povezljivostjo z drugimi napravami, tudi tistimi z operacijskim sistemom iOS, ter drugimi funkcionalnostmi in značilnostmi.

Vsem tem dobrotam sledi tudi cena: priporočena redna maloprodajna cena je namreč 2.299 evrov. Vtis popravi več daril v skupni vrednosti okoli 400 evrov (tipkovnica, ki je eno izmed daril, v prosti prodaji sploh ne bo dostopna), ki jih bodo prejeli kupci v prvem mesecu prodaje, ta se je začela 8. julija.

Honor Magic V6 ne skriva ambicij, da bi nadomestil tablico in celo prenosni računalnik ter se uveljavil kot edina naprava, ki bi jo potrebovali za zasebna in poslovna opravila. Foto: HONOR

Odpornost in vzdržljivost na vrhu prednostnega seznama

Razvijalci pametnega telefona Honor Magic V6 so ponosni zlasti na svoje dosežke pri razvoju tečajev. Prepričani so, da bodo kos mehanskim in vsem drugim izzivom, obenem pa velik zaslon v odprtem položaju niti ne razkriva pregiba. Njihov pregibni mehanizem Super Steel Hinge nadgrajuje sistem za blaženje udarcev z uporabo umetne inteligence, ki pomaga učinkoviteje porazdeliti sile ob odpiranju, zapiranju ali morebitnem padcu naprave.

Za odpornost skrbita tudi ultra tanko fleksibilno steklo na notranjem in posebna zaščita NanoCrystal Shield na zunanjem zaslonu. Ponaša se z najboljšima certifikatoma za odpornost proti prahu in vodi (IP68 in IP69), kar je pri pregibnih telefonih veliko težje dosegljivo in izvedljivo kot pri nepregibnih.

Odpornost na vodo je pri pregibnih telefonih težje dosegljiva kot pri nepregibnih, a ima Honor Magic V6 najvišja certifikata tovrstne odpornosti. Foto: HONOR

Bela je ostala doma, rdeča in črna pa z različno zadnjo stranjo

Novi Honorjev pregibnež je na voljo v črni in rdeči barvi. Na Kitajskem je na voljo tudi v beli, ki do nas ni prišla, rdeča je posebej namenjena damam, saj jih želijo prepričati, da pregibni telefoni niso več samo za moške, tem pa ostane predvsem črna barva.

Z damami v mislih so se pri rdeči barvi odločili za zadnji del iz veganskega usnja, ki se, kot pravijo, lepo poda v roko. Več o tem telefonu, o katerem pri Honorju zatrjujejo, da združuje (skoraj) vse njihovo znanje in izkušnje, bomo lahko zapisali, ko ga vzamemo v roke vsaj za kakšen dan.